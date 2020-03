Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux

3.20 , Fracta1L ( ok ), 12:52, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > эффективность никто не меряет Потому что нафиг никому не сдалась, кроме бородатых колупателей застарелых угрей XD

3.23 , Аноним ( 25 ), 13:00, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > geli работает. кушать не просит, Позвольте вам не поверить. > о случаях внезапного превращения в тыкву - сведений не поступало. Конечно, ведь вы не пробовали ставить ZFS поверх GELI. У вас всё и на NTFS прекрасно работает.

4.37 , Аноним ( 25 ), 13:33, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и для полноты картины процитирую свой комментарий выше (а то господин анонн так громко стучал, что всю ветку скрыли) > Что интересно — они походу не в курсе, что разработчики ZFS on Linux реализовали встроенное в ZFS шифрование, и с переходом FreeBSD на ZoL оно стало доступно и на Фре. Поэтому проповедуют GELI (ха-ха, явно не пытались измерять производительность ZFS на нём).

5.47 , Аноним ( - ), 13:58, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну и для полноты картины процитирую свой комментарий выше (а то господин

> анонн так громко стучал, что всю ветку скрыли)

>> Что интересно — они походу не в курсе, что разработчики ZFS on Linux реализовали встроенное в ZFS шифрование, и с переходом FreeBSD на ZoL оно стало доступно и на Фре. Поэтому проповедуют GELI (ха-ха, явно не пытались измерять производительность ZFS на нём). Просто в новости речь не о ФС, а о подсистеме шифрования dm-crypt. И более-менее прямой аналог такой подсистемы в БСД - это как раз GELI, а шифрование в ФС тут никаким боком не уперлось. Но ламерье не в курсе таких "нюансов" - некогда ламерью матчасть изучать, ему минусики с плюсиками проставлять нужно, да что-то про Белендорфа ввернуть =) 4.44 , нах. ( ? ), 13:50, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> geli работает. кушать не просит,

> Позвольте вам не поверить. простите что оскорбил ваши религиозные чуйства. Нет Б-га кроме Линуса, и Но7оед пророк его! > Конечно, ведь вы не пробовали ставить ZFS поверх GELI. чего его пробовать-то, zfs как zfs. Берешь и ставишь. Тут некоторые граждане вообще делились п-цомой вида "и поверх всей этой хрени нарезано zvol'ов, в которых живут виртуалки с вантузом б-гопротивным под bhyve". (Что внутре - не признались, но полагаю, не шибко ошибусь, предположив что так прячут чорную-пречорную 1С. Правда, я не понял, зачем им шесть штук.) На момент дележа - работало.

> У вас всё и на NTFS прекрасно работает. да, так как-то:

/dev/sda1 3.7T 203M 3.7T 1% /mnt

/dev/sda1 on /mnt type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096) - похоже, новый гуанокластер будет взлетать прямо в таком виде. Зато легко чинить, когда накроется.