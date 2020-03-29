Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux

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|1.1, InuYasha (?), 11:13, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Должна же быть хоть какая-то польза от Cloudflare!
Круто, конечно. Но уже vera.
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|2.4, Аноним (4), 12:02, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так не бывает что компания что выпускает только гуано вдруг вы...пустила бриллиант. Скорее маркетологи и всякие другие личности могут такое внушить, но правдой это не станет.
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|2.14, нах. (?), 12:42, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а какая тут может быть польза? И зачем мне шифровать - ramdisk?
Что на самом деле происходит на ssd и тем более на нормальных дисках - осталось загадкой. Рискну предположить, что ничего особенно хорошего.
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|3.21, Аноним (21), 12:56, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ram-диск использовался в тесте, чтобы устранить иные факторы, влияющие на производительность, ктоме шифрования. На современных быстрых SSD скорость скорость последовательных операций может быть 4 ГБит/с, а рандомных - 600-700 МБит/с. Поможет ли зашифрованным разделам, расположенным на них, ускорение с 130 МБит/с до 600, думайте сами.
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|4.25, Аноним (25), 13:05, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты это пытаешься объяснить человеку, для которого не только "методика планирования эксперимента", но даже "юнит-тестирование" звучат какой-то фантастической заумью.
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|1.2, funny.falcon (?), 11:25, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Читал в оригинале. Пересказ на русский пробежал по диагонали, но вроде вполне близко к оригиналу.
Так что, автору новости спасибо!
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|1.3, Аноним (4), 12:00, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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И упрощает расшифровывание сторонними недоброжелателями. А что удобно. И номинальные требования по шифрованию соблюдены.
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|2.13, Аноним (13), 12:32, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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От количества очередей, в которых оседал запрос, стойкость шифрования не зависит.
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|2.6, Аноним (6), 12:16, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Онархисты применили двоемыслие и стали анкапами, так что всё сходится.
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|3.12, Аноним (12), 12:32, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Онархисты
> бороться с запретами
> запрещать рыночные отношения
/0
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|4.22, Аноним (25), 12:57, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не называют это "запретом рыночных отношений".
Согласно догматам их веры, от рыночных отношений может возникнуть только мелкий и средний бизнес, а крупные компании возникают только под воздействием государства.
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|6.31, Аноним (25), 13:22, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это по факту те же комми, просто догматы веры чуть-чуть другие. Но суть та же — отрицание естественного для человека стремления к выгоде по пути наименьших затрат. Постулируется, что все будут честно вести бизнес/работать на заводе, когда можно просто украсть/ограбить.
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|7.38, Аноним (12), 13:34, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напоминаю, что анархо-коммуняки выросли в среде хиппарей и прочих бородатых смузихлебов, размахивающих красным флагом и выкрикивающих бессвязные лозунги,
а анкап вырос в академической среде Австрийской Экономической Школы. Два принципиально разных течения, а отдельных местных индивидов-критиканов смутила омонимичность этих двух слов "анархизм".
Вот еще пример абсолютно разных понятий под единым словом: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключ
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|8.41, Аноним (25), 13:44, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вне зависимости от того, кто где вырос, оба этих течения опираются на одну и ту ... текст свёрнут, показать
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|2.29, Lex (??), 13:14, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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анархисты, скорее, против государства как такового, нежели против корпораций..
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|2.32, Коровавирус (?), 13:24, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ускорение никому не нужно было до это конкретной проклятой корпорации. И сейчас нужно только ей.
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|1.7, Аноним (7), 12:18, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Ну тоесть линуксоиды наконец-то осилили хардварную фичичу проца AESNI.
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|4.39, Аноним (25), 13:35, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он неоднократно повторял, что не очень активно пользуется FreeBSD, потому что рабочий софт у него на винде.
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|2.15, нах. (?), 12:43, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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geli работает. кушать не просит, о случаях внезапного превращения в тыкву - сведений не поступало.
эффективность никто не меряет, потому что она либо достаточная, либо кто-то выбрал не ту технологию.
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|3.20, Fracta1L (ok), 12:52, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> эффективность никто не меряет
Потому что нафиг никому не сдалась, кроме бородатых колупателей застарелых угрей XD
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|3.23, Аноним (25), 13:00, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> geli работает. кушать не просит,
Позвольте вам не поверить.
> о случаях внезапного превращения в тыкву - сведений не поступало.
Конечно, ведь вы не пробовали ставить ZFS поверх GELI. У вас всё и на NTFS прекрасно работает.
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|4.37, Аноним (25), 13:33, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и для полноты картины процитирую свой комментарий выше (а то господин анонн так громко стучал, что всю ветку скрыли)
> Что интересно — они походу не в курсе, что разработчики ZFS on Linux реализовали встроенное в ZFS шифрование, и с переходом FreeBSD на ZoL оно стало доступно и на Фре. Поэтому проповедуют GELI (ха-ха, явно не пытались измерять производительность ZFS на нём).
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|5.47, Аноним (-), 13:58, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и для полноты картины процитирую свой комментарий выше (а то господин
> анонн так громко стучал, что всю ветку скрыли)
>> Что интересно — они походу не в курсе, что разработчики ZFS on Linux реализовали встроенное в ZFS шифрование, и с переходом FreeBSD на ZoL оно стало доступно и на Фре. Поэтому проповедуют GELI (ха-ха, явно не пытались измерять производительность ZFS на нём).
Просто в новости речь не о ФС, а о подсистеме шифрования dm-crypt. И более-менее прямой аналог такой подсистемы в БСД - это как раз GELI, а шифрование в ФС тут никаким боком не уперлось. Но ламерье не в курсе таких "нюансов" - некогда ламерью матчасть изучать, ему минусики с плюсиками проставлять нужно, да что-то про Белендорфа ввернуть =)
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|4.44, нах. (?), 13:50, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> geli работает. кушать не просит,
> Позвольте вам не поверить.
простите что оскорбил ваши религиозные чуйства. Нет Б-га кроме Линуса, и Но7оед пророк его!
> Конечно, ведь вы не пробовали ставить ZFS поверх GELI.
чего его пробовать-то, zfs как zfs. Берешь и ставишь.
Тут некоторые граждане вообще делились п-цомой вида "и поверх всей этой хрени нарезано zvol'ов, в которых живут виртуалки с вантузом б-гопротивным под bhyve". (Что внутре - не признались, но полагаю, не шибко ошибусь, предположив что так прячут чорную-пречорную 1С. Правда, я не понял, зачем им шесть штук.)
На момент дележа - работало.
> У вас всё и на NTFS прекрасно работает.
да, так как-то:
/dev/sda1 3.7T 203M 3.7T 1% /mnt
/dev/sda1 on /mnt type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
- похоже, новый гуанокластер будет взлетать прямо в таком виде. Зато легко чинить, когда накроется.
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