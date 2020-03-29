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Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux

29.03.2020 10:57

Разработчики из компании Cloudflare рассказали о проведении работы по оптимизации производительности дискового шифрования в ядре Linux. В результате были подготовлены патчи для подсистемы dm-crypt и Crypto API, позволившие в синтетическом тесте более чем в два раза поднять пропускную способности при чтении и записи, а также в два раза снизить задержки. При тестировании на реальном оборудовании накладные расходы от шифрования удалось снизить практически до уровня, наблюдаемого при работе с диском без применения шифрования данных.

Cloudflare использует dm-crypt для шифрования данных на накопителях, используемых для кэшировании контента в CDN-сети. Dm-crypt работает на уровне блочного устройства и выполняет шифрование запросов ввода/вывода на запись и расшифровку запросов на чтение, выступая в роли прослойки между блочным устройством и драйвером файловой системы.

Для оценки производительности dm-crypt при помощи пакета Flexible I/O tester было произведено измерение скорости работы с шифрованными и незашифрованными разделами на RAM-диске, размещённом в ОЗУ для исключения флуктуаций производительности дисков и фокусировании на производительность кода. Для незашифрованных разделов производительность чтения и записи держалась на уровне 1126 MB/s, но при включении шифрования скорость снизилась в 7 раз и составила 147 MB/s.

Вначале возникло подозрение в использовании неэффективных алгоритмов в криптосистеме ядра. Но в тестах использовался наиболее быстрый алгоритм aes-xts с 256 ключом шифрования, производительность которого при выполнении "cryptsetup benchmark" более чем в два раза выше, чем полученный при тестировании RAM-диска результат. Эксперименты с флагами dm-crypt для тюнинга производительности не дали результата: при использовании флага "--perf-same_cpu_crypt" производительность даже уменьшилась до 136 MB/s, а при указании флага "--perf-submit_from_crypt_cpus" возросла лишь до 166 MB/s.

Более глубокий разбор логики работы показал, что dm-crypt не так прост как кажется - при поступлении от драйвера ФС запроса на запись, dm-crypt не обрабатывает его сразу, а помещает в очередь "kcryptd", которая разбирается не сразу, а при наступлении удобного момента. Из очереди запрос отправляется в Linux Crypto API для выполнения шифрования. Но так как Crypto API использует асинхронную модель выполнения, шифрование также производится не сразу, а минуя ещё одну очередь. После завершения шифрования dm-crypt может пытаться выполнить сортировку ожидающих запросов на запись, используя дерево поиска red-black. В конце отдельный поток ядра опять с определённой задержкой подхватывает накопившиеся запросы ввода/вывода и отправляет их в стек блочного устройства.

При чтении вначале dm-crypt добавляет в очередь "kcryptd_io" запрос на получение данных с накопителя. Через какое-то время данные становятся доступны и помещаются в очередь "kcryptd" для расшифровки. Kcryptd отправляет запрос в Linux Crypto API, которые расшифровывает информацию в асинхронном режиме. Запросы не всегда проходят по всем очередям, но в худшем сценарии запрос на запись оседает в очередях до 4 раз, а запрос на чтение до 3 раз. Каждое попадание в очередь приводит к возникновению задержек, которые и являются ключевой причиной значительного снижения производительности dm-crypt.

Применение очередей обусловлено необходимостью работы в условиях возникновения прерываний. В 2005 году, когда была реализована текущая модель работы dm-crypt на основе очередей, Crypto API ещё не был асинхронным. После перевода Crypto API на асинхронную модель выполнения стала применяться по сути двойная защита. Очереди также вводились для экономии потребления стека ядра, но после его увеличения в 2014 году данные оптимизации потеряли актуальность. Дополнительная очередь "kcryptd_io" была введена для преодоления узкого места, приводящего к ожиданию выделения памяти при поступлении большого числа запросов. В 2015 году дополнительно была введена фаза сортировки, так как запросы шифрования на многопроцессорных системах могли завершаться не соблюдая порядок отправки (вместо последовательного доступа к диску, осуществлялся доступ в случайном порядке, а также не эффективно работал планировщик CFQ). В настоящее время при использовании SSD-накопителей сортировка потеряла смысл, а планировщик CFQ уже не используется в ядре.

Учитывая то, что современные накопители стали быстрее и умнее, система распределения ресурсов в ядре Linux была пересмотрена а некоторые подсистемы переработаны, инженеры Cloudflare добавили в dm-crypt новый режим работы, избавленный от использования лишних очередей и асинхронных вызовов. Режим включается отдельным флагом "force_inline" и приводит dm-crypt к форме простого прокси, шифрующего и расшифровывающего поступающие запросы. Взаимодействие с Crypto API было оптимизировано явным выбором алгоритмов шифрования, работающих в синхронном режиме и не использующих очереди запросов. Для синхронной работы с Crypto API был предложен модуль, позволяющий использовать FPU/AES-NI для ускорения и напрямую пробрасывающий запросы шифрования и расшифровки.

В итоге удалось при тестировании RAM-диска более чем в два раза поднять производительность dm-crypt - производительность возросла с 294 MB/s (2 x 147 MB/s) до 640 MB/s, что очень близко к производительности голого шифрования (696 MB/s).

При тестировании нагрузки на реальных серверах новая реализация показала производительность очень близкую к конфигурации, работающей без шифрования, а включение шифрования на серверах с кэшем Cloudflare никак не повлияло на скорость отклика. В дальнейшем Cloudflare планирует передать подготовленные патчи в состав основного ядра Linux, но перед этим их потребуется переработать, так как они оптимизированы для определённой нагрузки и не охватывают все области применения, например, шифрования на маломощных встраиваемых устройствах.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/sp...)
  2. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker
  3. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
  4. OpenNews: Google представил механизм Adiantum для быстрого шифрования накопителей
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52630-dm-crypt
Ключевые слова: dm-crypt, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (?), 11:13, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Должна же быть хоть какая-то польза от Cloudflare!
    Круто, конечно. Но уже vera.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:02, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так не бывает что компания что выпускает только гуано вдруг вы...пустила бриллиант. Скорее маркетологи и всякие другие личности могут такое внушить, но правдой это не станет.
     
  • 2.14, нах. (?), 12:42, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а какая тут может быть польза? И зачем мне шифровать - ramdisk?

    Что на самом деле происходит на ssd и тем более на нормальных дисках - осталось загадкой. Рискну предположить, что ничего особенно хорошего.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:56, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ram-диск использовался в тесте, чтобы устранить иные факторы, влияющие на производительность, ктоме шифрования. На современных быстрых SSD скорость скорость последовательных операций может быть 4 ГБит/с, а рандомных - 600-700 МБит/с. Поможет ли зашифрованным разделам, расположенным на них, ускорение с 130 МБит/с до 600, думайте сами.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:05, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это пытаешься объяснить человеку, для которого не только "методика планирования эксперимента", но даже "юнит-тестирование" звучат какой-то фантастической заумью.
     
  • 4.28, Аноним (21), 13:14, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/Бит/Байт/g конечно же, пардон.
     

  • 1.2, funny.falcon (?), 11:25, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Читал в оригинале. Пересказ на русский пробежал по диагонали, но вроде вполне близко к оригиналу.
    Так что, автору новости спасибо!
     
  • 1.3, Аноним (4), 12:00, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    И упрощает расшифровывание сторонними недоброжелателями. А что удобно. И номинальные требования по шифрованию соблюдены.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:32, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    От количества очередей, в которых оседал запрос, стойкость шифрования не зависит.
     
  • 2.18, anonymous (??), 12:46, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы о чём вообще?
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 12:09, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И чоб бородатые энтузиасты-онархисты делали без клятых корпораций?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:16, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онархисты применили двоемыслие и стали анкапами, так что всё сходится.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:32, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Онархисты
    > бороться с запретами
    > запрещать рыночные отношения

    /0

     
     
  • 4.22, Аноним (25), 12:57, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не называют это "запретом рыночных отношений".

    Согласно догматам их веры, от рыночных отношений может возникнуть только мелкий и средний бизнес, а крупные компании возникают только под воздействием государства.

     
     
  • 5.27, Fracta1L (ok), 13:11, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анкапы весьма странные типы, живут в каком-то своём мирке
     
     
  • 6.31, Аноним (25), 13:22, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это по факту те же комми, просто догматы веры чуть-чуть другие. Но суть та же — отрицание естественного для человека стремления к выгоде по пути наименьших затрат. Постулируется, что все будут честно вести бизнес/работать на заводе, когда можно просто украсть/ограбить.
     
     
  • 7.38, Аноним (12), 13:34, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напоминаю, что анархо-коммуняки выросли в среде хиппарей и прочих бородатых смузихлебов, размахивающих красным флагом и выкрикивающих бессвязные лозунги,

    а анкап вырос в академической среде Австрийской Экономической Школы. Два принципиально разных течения, а отдельных местных индивидов-критиканов смутила омонимичность этих двух слов "анархизм".

    Вот еще пример абсолютно разных понятий под единым словом: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключ

     
     
  • 8.41, Аноним (25), 13:44, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вне зависимости от того, кто где вырос, оба этих течения опираются на одну и ту ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.29, Lex (??), 13:14, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анархисты, скорее, против государства как такового, нежели против корпораций..
     
  • 2.32, Коровавирус (?), 13:24, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ускорение никому не нужно было до это конкретной проклятой корпорации. И сейчас нужно только ей.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:18, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Ну тоесть линуксоиды наконец-то осилили хардварную фичичу проца AESNI.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:21, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что у FreeBSD с этим?
     
     
  • 2.10, BSDun (?), 12:27, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все пользователи и разработчики BSD вымерли...
     
     
  • 3.34, A.Stahl (ok), 13:26, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внесите Изена!
     
     
  • 4.39, Аноним (25), 13:35, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он неоднократно повторял, что не очень активно пользуется FreeBSD, потому что рабочий софт у него на винде.
     
     
  • 5.46, A.Stahl (ok), 13:57, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унесите Изена!


     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 12:30, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 3.16, нах. (?), 12:43, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 4.19, Fracta1L (ok), 12:51, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.33, Аноним (25), 13:24, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.42, Аноним (-), 13:45, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.17, анонн (ok), 12:45, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.24, аноннн (?), 13:02, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.36, анонн (ok), 13:33, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.43, аноннн (?), 13:50, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (25), 13:09, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.30, Lex (??), 13:18, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.35, Аноним (25), 13:28, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.45, нах. (?), 13:57, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.40, Аноним (-), 13:39, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, нах. (?), 12:43, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    geli работает. кушать не просит, о случаях внезапного превращения в тыкву - сведений не поступало.

    эффективность никто не меряет, потому что она либо достаточная, либо кто-то выбрал не ту технологию.

     
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 12:52, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > эффективность никто не меряет

    Потому что нафиг никому не сдалась, кроме бородатых колупателей застарелых угрей XD

     
  • 3.23, Аноним (25), 13:00, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > geli работает. кушать не просит,

    Позвольте вам не поверить.

    > о случаях внезапного превращения в тыкву - сведений не поступало.

    Конечно, ведь вы не пробовали ставить ZFS поверх GELI. У вас всё и на NTFS прекрасно работает.

     
     
  • 4.37, Аноним (25), 13:33, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и для полноты картины процитирую свой комментарий выше (а то господин анонн так громко стучал, что всю ветку скрыли)

    > Что интересно — они походу не в курсе, что разработчики ZFS on Linux реализовали встроенное в ZFS шифрование, и с переходом FreeBSD на ZoL оно стало доступно и на Фре. Поэтому проповедуют GELI (ха-ха, явно не пытались измерять производительность ZFS на нём).

     

     
     
  • 5.47, Аноним (-), 13:58, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и для полноты картины процитирую свой комментарий выше (а то господин
    > анонн так громко стучал, что всю ветку скрыли)
    >> Что интересно — они походу не в курсе, что разработчики ZFS on Linux реализовали встроенное в ZFS шифрование, и с переходом FreeBSD на ZoL оно стало доступно и на Фре. Поэтому проповедуют GELI (ха-ха, явно не пытались измерять производительность ZFS на нём).

    Просто в новости речь не о ФС, а о подсистеме шифрования dm-crypt. И более-менее прямой аналог такой подсистемы в БСД - это как раз GELI, а шифрование в ФС тут никаким боком не уперлось. Но ламерье не в курсе таких "нюансов" - некогда ламерью матчасть изучать, ему минусики с плюсиками проставлять нужно, да что-то про Белендорфа ввернуть =)

     
  • 4.44, нах. (?), 13:50, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> geli работает. кушать не просит,
    > Позвольте вам не поверить.

    простите что оскорбил ваши религиозные чуйства. Нет Б-га кроме Линуса, и Но7оед пророк его!

    > Конечно, ведь вы не пробовали ставить ZFS поверх GELI.

    чего его пробовать-то, zfs как zfs. Берешь и ставишь.

    Тут некоторые граждане вообще делились п-цомой вида "и поверх всей этой хрени нарезано zvol'ов, в которых живут виртуалки с вантузом б-гопротивным под bhyve". (Что внутре - не признались, но полагаю, не шибко ошибусь, предположив что так прячут чорную-пречорную 1С. Правда, я не понял, зачем им шесть штук.)

    На момент дележа - работало.


    > У вас всё и на NTFS прекрасно работает.

    да, так как-то:
    /dev/sda1       3.7T  203M  3.7T   1% /mnt
    /dev/sda1 on /mnt type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)

    - похоже, новый гуанокластер будет взлетать прямо в таком виде. Зато легко чинить, когда накроется.

     
  • 2.48, Аноним (48), 14:01, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фрибсд все прекрасно с GELI и AESNI
     

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