Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала стабильный релиз проекта Proton 9.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: Выполнена синхронизация с выпуском Wine 9.0. Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine.

До версии 2.3 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan.

VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11.1.

Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.6.4.

Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.59.

Добавлена поддержка игр: Aisling and the Tavern of Elves Bloody Walls Command & Conquer: Red Alert 2 и Yuri’s Revenge Command & Conquer Tiberian Sun и Firestorm Dinogen Online George McGeehan Gamer Hero Insanity's Blade Lord of the Rings: Gollum Photography Simulator Demo Road to Vostok Demo Snares of Ruin 2 Sonic Colors: Ultimate The Finals True Reporter. Mystery of Mistwood WITCH ON THE HOLY NIGHT

Обеспечена возможность использования многоядерных CPU в играх: Far Cry 2

Far Cry 4

Lara Croft and the Guardian of Light

Outcast - Second Contact

Prototype

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Warhammer 40,000: Space Marine

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution Pешены проблемы при запуске игр: Airborne Kingdom

Bayonetta

BIOMUTANT

Brawhalla

Carmageddon: Max Damage

Command & Conquer Red Alert

Disaster Report 4: Summer Memories

Doom Eternal

DayZ

Escape from Monkey Island

Fantastic Danmaku Festival Part I/II

Final Fantasy XIV

Greek Wars

Harvestella

KING OF FIGHTERS XV

Last Of Us Part I

Lethal Company

Lords of the Fallen

Risk of Rain 2

Phasmophobia

Savant - Ascent REMIX

Sea of Thieves

Super Robot Wars 30

The Last Game

Trove

Wayfinder