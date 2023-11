Опубликованы Wine 8.21, Wine staging 8.21 и VKD3D-Proton 2.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.21. С момента выпуска версии 8.20 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие функциональности, нацеленной на реализацию возможности использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвер winewayland.drv добавлена поддержка графического API Vulkan и возможность масштабирования вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (High-DPI). Решена проблема с пропаданием курсора в GNOME на системах с двумя мониторами.

Добавлена начальная поддержка ABI ARM64EC, предложенного Microsoft в Windows 11.

Обновлена база локалей.

Решена проблема с выводом звука во FreeBSD при использовании звуковой подсистемы OSS.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: PhotoScape, RootMagic 6, PreSonus Studio One 2.6, WechatOCR, 3DMark 2000, Office 2021, ModOrganizer 2.5.0, Quicken, WinSCP.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр The Elder Scrolls: Drome Racers, Ninki Seiyuu no Tsukukurikata, Godhood, Age of Empires II Definitive Edition, Death Stranding, Port Royale 2, DragonAge Origins. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 8.21, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 491 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.21 и обновлён патч vkd3d-latest. Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve проекта VKD3D-Proton 2.11, развивающего ответвление от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. Среди изменений в VKD3D-Proton 2.11: Включена по умолчанию поддержка API DXR (DirectX Raytracing).

Добавлена эмуляция механизма Sampler Feedback, необходимая для реализации DirectX FL 12.2 (Feature Level 12_2).

Для систем с GPU RDNA2+ и Turing+ включена по умолчанию поддержка DirectX Ultimate (FL 12.2).

Реализованы функции IndependentFrontAndBackStencilRefMaskSupported, TriangleFanSupported, DynamicIndexBufferStripCutSupported, DynamicDepthBiasSupported, NonNormalizedCoordinateSamplersSupported, MismatchingOutputDimensionsSupported, PointSamplingAddressesNeverRoundUp, RasterizerDesc2Supported, NarrowQuadrilateralLinesSupported, AnisoFilterWithPointMipSupported.

Выполнена оптимизация группировки и пакетной обработки команд для расширений NV_device_generated_commands и NV_device_generated_commands_compute, позволившая на 15% повысить FPS в игре Halo Infinite на системах с драйвером RADV и на 1-2% поднять производительность игры Starfield.

Проведена оптимизация выделения памяти для буферов DGC, что привело к значительному снижению нагрузки на CPU при использовании драйвера NVIDIA.

Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_image_compression_control и NVIDIA-расширения NV_device_generated_commands_compute.

Улучшена совместимость с играми Resident Evil 4 - Separate Ways, Lords of the Fallen, Witcher 3, Cyberpunk 2077, Windjammers 2, Jurassic World Evolution 2.