Опубликованы Wine 8.21, Wine staging 8.21 и VKD3D-Proton 2.11

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|1.1, Аноним (1), 11:40, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Я не перестаю нести свет истины в массы анонимов - сейчас везде виртуализация, ставьте нативную винду и не выносите себе мозги с этим поделием, в каждом релизе которого мы видим строку "Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений:..." и кучу важных виндовых приложений в списке. Вайн это тупиковая ветвь революции. Поддерживайте донатами (и прочим) виртуализаторов и им сочуствующих.
Опен сорс и виртуализация (для софта, который не может быть опенсорсом) должны победить, а не эмуляция, которая говорит, что она не эмуляция.
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|2.3, пох. (?), 11:50, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> сейчас везде виртуализация, ставьте нативную винду
а свой lnoops запускайте в wsl (2, там таки да, виртуализация а не етовот безобразие)
год на десктопе можно и в нем объявлять.
Поправил, не благодари.
> Опен сорс и виртуализация (для софта, который не может быть опенсорсом) должны победить
но не такого в3нд0кап3ца мы ждали...
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|2.4, Аноним (4), 12:06, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Увы и ах убогая винда жрет память как не в себя после 8-ки.
Кроме того с DXVK однорюпоточгюныеигры начинают выдавать больше кадров под линуксом в паре с wine.
Так что иди каты пока тебе в лицо не надавали по добру по здорову.
Всяко нервишки шалят раз тебя это волнует.
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|3.5, Аноним (1), 12:14, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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обещают в лицо дать, а нервишки шалят у меня - это не так работает
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|3.8, Аноним (8), 13:15, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Увы и ах убогая винда жрет память как не в себя после 8-ки.
У меня после запуска вайна kwin_x11 течет гигабайтами видеопамяти где-то месяц уже, кстати. Помогает только setsid kwin_x11 --replace &
Надо все на раст(и на golang) переписывать.
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|2.10, Random (??), 13:20, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ставлю Wine в минимальную VM, чтобы запускать MT5 и не выносить себе мозги с виндой ради этого.
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|3.17, 6.6 конфетка (?), 14:28, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совсем нет. Тут есть люди с видяхами старее Кеплера и на Винде такое вполне годная железка. На Лине же хорошо,что Ютубчик смотреть с ними можно.
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|1.6, Аноним (6), 12:23, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скоро в винду будут ставить wsl, чтобы запустить wine, чтобы запустить сегодняшний софт.
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|2.12, Аноним123 (?), 13:32, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже лет 10 как можно запускать wine под Windows в Cygwin. Уже пару лет как можно запускать wine в WSL2. И то и другое стандартные способы и нужны как раз для запуска специфичного (старого) софта
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|1.7, 6.6 конфетка (?), 12:26, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поговаривают,что у каждого своя реализация Вяленного. Если у Вино она будет своя и малосовместимая с Вяленными из Кед или Гнома,то это будет вечный прогресс. Вообще 8.10-r1 топчик и даже без mingw с wow64 собирался 32/64 у меня.Будучи на Иксах просто послежу за прогрессом со стороны на 8.20.Он хоть на шланговом профиле работает нормально.
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|2.13, Sunderland93 (ok), 13:42, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Wayland - это протокол. Его реализации ему следуют, и если одна из таких реализаций отказывается работать с клиентскими приложениями на Wayland - значит она нарушает этот протокол.
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|3.14, 6.6 конфетка (?), 13:51, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда Вино запустится на Свей и в Кедах с Гномом, на какбы общем протоколе,тогда и увидим как оно работает. У Валв денег много,пусть поднатужится,поржать хочу.
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