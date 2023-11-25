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Опубликованы Wine 8.21, Wine staging 8.21 и VKD3D-Proton 2.11

25.11.2023 11:21

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.21. С момента выпуска версии 8.20 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие функциональности, нацеленной на реализацию возможности использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвер winewayland.drv добавлена поддержка графического API Vulkan и возможность масштабирования вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (High-DPI). Решена проблема с пропаданием курсора в GNOME на системах с двумя мониторами.
  • Добавлена начальная поддержка ABI ARM64EC, предложенного Microsoft в Windows 11.
  • Обновлена база локалей.
  • Решена проблема с выводом звука во FreeBSD при использовании звуковой подсистемы OSS.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: PhotoScape, RootMagic 6, PreSonus Studio One 2.6, WechatOCR, 3DMark 2000, Office 2021, ModOrganizer 2.5.0, Quicken, WinSCP.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр The Elder Scrolls: Drome Racers, Ninki Seiyuu no Tsukukurikata, Godhood, Age of Empires II Definitive Edition, Death Stranding, Port Royale 2, DragonAge Origins.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 8.21, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 491 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.21 и обновлён патч vkd3d-latest.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve проекта VKD3D-Proton 2.11, развивающего ответвление от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

Среди изменений в VKD3D-Proton 2.11:

  • Включена по умолчанию поддержка API DXR (DirectX Raytracing).
  • Добавлена эмуляция механизма Sampler Feedback, необходимая для реализации DirectX FL 12.2 (Feature Level 12_2).
  • Для систем с GPU RDNA2+ и Turing+ включена по умолчанию поддержка DirectX Ultimate (FL 12.2).
  • Реализованы функции IndependentFrontAndBackStencilRefMaskSupported, TriangleFanSupported, DynamicIndexBufferStripCutSupported, DynamicDepthBiasSupported, NonNormalizedCoordinateSamplersSupported, MismatchingOutputDimensionsSupported, PointSamplingAddressesNeverRoundUp, RasterizerDesc2Supported, NarrowQuadrilateralLinesSupported, AnisoFilterWithPointMipSupported.
  • Выполнена оптимизация группировки и пакетной обработки команд для расширений NV_device_generated_commands и NV_device_generated_commands_compute, позволившая на 15% повысить FPS в игре Halo Infinite на системах с драйвером RADV и на 1-2% поднять производительность игры Starfield.
  • Проведена оптимизация выделения памяти для буферов DGC, что привело к значительному снижению нагрузки на CPU при использовании драйвера NVIDIA.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_image_compression_control и NVIDIA-расширения NV_device_generated_commands_compute.
  • Улучшена совместимость с играми Resident Evil 4 - Separate Ways, Lords of the Fallen, Witcher 3, Cyberpunk 2077, Windjammers 2, Jurassic World Evolution 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.20
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60177-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:40, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Я не перестаю нести свет истины в массы анонимов - сейчас везде виртуализация, ставьте нативную винду и не выносите себе мозги с этим поделием, в каждом релизе которого мы видим строку "Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений:..." и кучу важных виндовых приложений в списке. Вайн это тупиковая ветвь революции. Поддерживайте донатами (и прочим) виртуализаторов и им сочуствующих.

    Опен сорс и виртуализация (для софта, который не может быть опенсорсом) должны победить, а не эмуляция, которая говорит, что она не эмуляция.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:45, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Wine Is Not Emulator
     
  • 2.3, пох. (?), 11:50, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сейчас везде виртуализация, ставьте нативную винду

    а свой lnoops запускайте в wsl (2, там таки да, виртуализация а не етовот безобразие)

    год на десктопе можно и в нем объявлять.

    Поправил, не благодари.

    > Опен сорс и виртуализация (для софта, который не может быть опенсорсом) должны победить

    но не такого в3нд0кап3ца мы ждали...

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:06, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Увы и ах убогая винда жрет память как не в себя после 8-ки.
    Кроме того с DXVK однорюпоточгюныеигры начинают выдавать больше кадров под линуксом в паре с wine.
    Так что иди каты пока тебе в лицо не надавали по добру по здорову.
    Всяко нервишки шалят раз тебя это волнует.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 12:14, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обещают в лицо дать, а нервишки шалят у меня - это не так работает
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:15, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Увы и ах убогая винда жрет память как не в себя после 8-ки.

    У меня после запуска вайна kwin_x11 течет гигабайтами видеопамяти где-то месяц уже, кстати. Помогает только setsid kwin_x11 --replace &
    Надо все на раст(и на golang) переписывать.

     
  • 2.10, Random (??), 13:20, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ставлю Wine в минимальную VM, чтобы запускать MT5 и не выносить себе мозги с виндой ради этого.
     
  • 2.11, Аноним123 (?), 13:24, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите это 5 млн обладателям Стим Дек.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:27, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно 0,06% населения планеты потратили деньги впустую.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:03, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Современная винда это не свет, а мрак, мрак и кладбище
     
     
  • 3.17, 6.6 конфетка (?), 14:28, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем нет. Тут есть люди с видяхами старее Кеплера и на Винде такое вполне годная железка. На Лине же хорошо,что Ютубчик смотреть с ними можно.
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:29, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело на десктопе ненужное.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:23, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скоро в винду будут ставить wsl, чтобы запустить wine, чтобы запустить сегодняшний софт.
     
     
  • 2.12, Аноним123 (?), 13:32, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже лет 10 как можно запускать wine под Windows в Cygwin. Уже пару лет как можно запускать wine в WSL2. И то и другое стандартные способы и нужны как раз для запуска специфичного (старого) софта
     

  • 1.7, 6.6 конфетка (?), 12:26, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поговаривают,что у каждого своя реализация Вяленного. Если у Вино она будет своя и малосовместимая с Вяленными из Кед или Гнома,то это будет вечный прогресс. Вообще 8.10-r1 топчик и даже без mingw с  wow64 собирался 32/64 у меня.Будучи на  Иксах просто послежу за прогрессом со стороны на 8.20.Он хоть на шланговом профиле работает нормально.
     
     
  • 2.13, Sunderland93 (ok), 13:42, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland - это протокол. Его реализации ему следуют, и если одна из таких реализаций отказывается работать с клиентскими приложениями на Wayland - значит она нарушает этот протокол.
     
     
  • 3.14, 6.6 конфетка (?), 13:51, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда Вино запустится на Свей и в Кедах с Гномом, на какбы общем протоколе,тогда и увидим как оно работает. У Валв денег много,пусть поднатужится,поржать хочу.
     

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