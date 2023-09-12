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Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

12.09.2023 11:38

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.10, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

Среди изменений в новой версии:

  • В API DirectStorage предложена реализация алгоритма сжатия Deflate, использующая расширение NV_memory_decompression для выполнения операции на стороне GPU. При отсутствии поддержки NV_memory_decompression осуществляется откат на реализацию GDeflate на основе шейдера.
  • Добавлена экспериментальная поддержка API Enhanced Barriers, который можно использовать вместо API Resource Barrier.
  • Добавлена поддержка расширения NV_device_generated_commands_compute, которое может применяться для повышения производительности при использовании режима ExecuteIndirect в игре Starfield.
  • Добавлена поддержка API Root Signature 1.2.
  • Добавлена поддержка Shader Model 6.7, охватывающая такие возможности,как AdvancedTextureOps и WaveOpsIncludeHelperLanes.
  • Реализована функция CreateSampler2.
  • Добавлена поддержка примитивных типов (топологий) со смежностью.
  • Добавлена поддержка формата A8_UNORM.
  • Задействованы Vulkan-расширения VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments, VK_KHR_maintenance5 и VK_NV_device_generated_commands_compute.
  • Устранены проблемы, проявлявшиеся в движке Unreal Engine 5 и играх Star Wars Battlefront II, Ashes of Singularity, Xenia, Armored Core VI.
  • Улучшена совместимость с играми Age of Wonders 4, Starfield, Halo Infinite, Street Fighter 6, Armored Core VI, Resident Evil 4, Monster Hunter Rise.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59742-vkd3d-proton
Ключевые слова: vkd3d-proton, vkd3d, proton
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Иваня (?), 12:23, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    программные прослойки есть ересь по определению
    линукс создавался что бы их избегать
    и к чему в итоге пришли ?!
     
     
  • 2.8, Анонимусос (?), 12:28, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А кому он нужен на дисктопе?)
    Фотошопа нет, офиса на уровне MS Office тоже нет... Есть разве что крита и давинчи, обс студио, а дальше мрак!
     
  • 2.15, Анонимусос (?), 12:38, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и разница! Что на Linux пытаются запускать софт из винды и мак.
    А на венде и маке просто спокойно работают!
     
  • 2.20, llolik (ok), 13:02, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это игроделам. Они проникнуться твоим спичем, наверное, но переписывать WinOnly игры на кросс-платформу всё равно не будут.
     
     
  • 3.22, Анонимусос (?), 13:12, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем делать что-то на Linux? Там же эмулятор винды есть, пускай вот эмулируют.
     

  • 1.3, Аноним (-), 12:24, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.4, Анонимусос (?), 12:25, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нет чтобы Valve поддержать Ubuntu и производить на нём игры! А они выбрали Arch.
     
     
  • 2.13, Анонимусос (?), 12:34, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что в Arch по умолчанию нет окаменелого софа, Gnome, SystemD и Snap.
     
     
  • 3.19, Иваня (?), 12:49, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    во первых, ты сам с собой переписываешься ?
    во вторых, не гони на мою любимую убунточку ))))
     
     
  • 4.21, Анонимусос (?), 13:07, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя Ubuntu вышла из РФ.
    Сегодня ты пользуешься Ubuntu а завтра ты будешь ещё чем-то пользоваться санкционным?))
     
     
  • 5.24, Иваня (?), 13:15, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты чего, из РФ никто не выходил, наоборот, несколько субъектов вошли))
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 13:19, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56973
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:14, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже раньше пользовался Ubuntu, но после snap они пошли по скользкой дорожке!
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:27, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.6, Аноним (-), 12:27, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, Аноним (-), 12:27, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, Аноним (-), 12:28, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.10, Аноним (-), 12:29, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, Аноним (-), 12:29, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.16, Анонимусос (?), 12:40, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не даром Valve выбрала Arch - полёт отличный!
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:47, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Околополитические высказывания Шигорин тут же трёт, а явно экстремистские почему-то сделал "Скрыто модератором".
     

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