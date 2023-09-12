Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

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|1.2, Иваня (?), 12:23, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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программные прослойки есть ересь по определению
линукс создавался что бы их избегать
и к чему в итоге пришли ?!
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|2.8, Анонимусос (?), 12:28, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А кому он нужен на дисктопе?)
Фотошопа нет, офиса на уровне MS Office тоже нет... Есть разве что крита и давинчи, обс студио, а дальше мрак!
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|2.15, Анонимусос (?), 12:38, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и разница! Что на Linux пытаются запускать софт из винды и мак.
А на венде и маке просто спокойно работают!
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|2.20, llolik (ok), 13:02, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи это игроделам. Они проникнуться твоим спичем, наверное, но переписывать WinOnly игры на кросс-платформу всё равно не будут.
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|3.22, Анонимусос (?), 13:12, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем делать что-то на Linux? Там же эмулятор винды есть, пускай вот эмулируют.
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|3.19, Иваня (?), 12:49, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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во первых, ты сам с собой переписываешься ?
во вторых, не гони на мою любимую убунточку ))))
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|4.21, Анонимусос (?), 13:07, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твоя Ubuntu вышла из РФ.
Сегодня ты пользуешься Ubuntu а завтра ты будешь ещё чем-то пользоваться санкционным?))
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|5.24, Иваня (?), 13:15, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты чего, из РФ никто не выходил, наоборот, несколько субъектов вошли))
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|4.23, Аноним (23), 13:14, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже раньше пользовался Ubuntu, но после snap они пошли по скользкой дорожке!
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|1.18, Аноним (18), 12:47, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Околополитические высказывания Шигорин тут же трёт, а явно экстремистские почему-то сделал "Скрыто модератором".
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