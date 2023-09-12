Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.10, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. Среди изменений в новой версии: В API DirectStorage предложена реализация алгоритма сжатия Deflate, использующая расширение NV_memory_decompression для выполнения операции на стороне GPU. При отсутствии поддержки NV_memory_decompression осуществляется откат на реализацию GDeflate на основе шейдера.

Добавлена экспериментальная поддержка API Enhanced Barriers, который можно использовать вместо API Resource Barrier.

Добавлена поддержка расширения NV_device_generated_commands_compute, которое может применяться для повышения производительности при использовании режима ExecuteIndirect в игре Starfield.

Добавлена поддержка API Root Signature 1.2.

Добавлена поддержка Shader Model 6.7, охватывающая такие возможности,как AdvancedTextureOps и WaveOpsIncludeHelperLanes.

Реализована функция CreateSampler2.

Добавлена поддержка примитивных типов (топологий) со смежностью.

Добавлена поддержка формата A8_UNORM.

Задействованы Vulkan-расширения VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments, VK_KHR_maintenance5 и VK_NV_device_generated_commands_compute.

Устранены проблемы, проявлявшиеся в движке Unreal Engine 5 и играх Star Wars Battlefront II, Ashes of Singularity, Xenia, Armored Core VI.

Улучшена совместимость с играми Age of Wonders 4, Starfield, Halo Infinite, Street Fighter 6, Armored Core VI, Resident Evil 4, Monster Hunter Rise.



