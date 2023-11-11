Выпуск Wine 8.20

2.33 , Аноним ( 8 ), 12:39, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может просто сделать симлинк?

3.52 , adolfus ( ok ), 13:16, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это на сегодня и используется -- сеанс wine запускается в скрипте и перед его запуском создаются симлинки, если их нет, а после сеанса удаляются. Но хотелось бы более изолированное решение, типа LD_LIBRARY_PATH для каждого запуска программы.

Дело в том, что на самом деле программ в каталоге несколько и они разной разрядности (PE+ и PE32). Используют, соответственно, свои версии библиотек из разных каталогов. Так что симлинки не работают, если программы разной разрядности будут запущены параллельно.

4.62 , Аноним ( 2 ), 13:36, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну дак и запускайте тогда программы из батников в которых уже прописывайте для каждой свой PATH

2.35 , Аноним ( 2 ), 12:40, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – export WINEPATH

?

3.55 , adolfus ( ok ), 13:24, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, не прокатывает. Этот экспорт касается никсовой среды исполнения самой wine, а запускаемому .exe wine создает виндовую среду, в которую ничего из никсовой не транслируется. Скорее всего таки есть возможность передать в среду исполнения виндовс какие-то параметры при запуске wine, вот только как?

2.51 , Третий П ( ? ), 13:10, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно это и называется "пердолиться". А в винде наверняка достаточно просто кликнуть по значку.

3.56 , Аноним ( 2 ), 13:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто в винде пердолики привыкли пердолиться и не замечают этого, считая это нормальным хоть закликайся в ивнде по значку - нужные либы в левом каталоге от этого экзешник сам не найдет...

3.57 , Аноним ( 53 ), 13:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это называется простор для автоматизации, настройки и прочих хотелок. А в Пинде ты жрешь с лопаты то, что дают.

3.59 , adolfus ( ok ), 13:32, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чувак, речь идет о переносимых приложениях, которые собираются из одних исходников и для linux, и виндовс, причем, как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных. Один из этапов тестирования -- автоматический запуск виндовых вариантов под wine.

Скажи лучше, как в виндовсах раскидать по системе 32-разрядные и 64-разрядные .dll с одинаковыми именами? Вот, например, есть libgsl.dll PE32 и libgsl.dll PE+. Куда их нужно положить, чтобы они не мешали друг другу, а программы соответствующей разрядности из нашли?

