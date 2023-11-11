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Выпуск Wine 8.20

11.11.2023 09:56

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.20. С момента выпуска версии 8.19 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 397 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие API DirectMusic.
  • Расширены возможности библиотеки winegstreamer. Добавлена поддержка функций find_element_factories, factory_create_element, wg_muxer_add_stream, wg_muxer_start, wg_muxer_push_sample, ProcessSample.
  • Обеспечено экспортирование в основное пользовательское окружение привязок, позволяющих вызывать запускаемые под управлением Wine приложения в качестве обработчиков протоколов при открытии URL (например, запускать spotify.exe при открытии ссылок вида "spotify:user:spotify:playlist:848218482355482821").
  • Проведена чистка кода. Началась подготовка к грядущей заморозке кодовой базы перед релизом Wine 9.0, который ожидается в январе.
  • В d3d10 и d3d11 налажена работа проверочных вызовов test_texture(), test_cube_maps(), test_uint_shader_instructions(), test_vertex_formats() и test_mipmap_upload().
  • Добавлена DLL-библиотека msttsengine с заглушкой вместо движка ISpTTSEngine.
  • Обеспечена безопасная очистка полей при помощи функции SecureZeroMemory() в библиотеках dssenh, secur32, user32, winscard, wintrust, wsdapi и wininet.
  • В библиотеку msvcrt добавлено около 30 новых функций для работы с многобайтовыми строками, таких как _mblen_l и _mbsnbcpy_l
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Folio Views 4, Captvty V3, NAM (NeuralAmpModeler), Spectralayers 9 Pro.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Max Payne (2001), Warframe, Neverwinter Nights 2 Complete.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.19
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60092-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Не проще ли поставить виндовс?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:30, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    виндовс в wine?

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:32, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    винда отжирает 50 гигабайт на диске
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:04, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В пределах двадцати.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держать Windows для нескольких Windows apps/games - перебор, спасибо.
     
  • 4.15, Аноним (2), 11:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    винда в пределах 20-ти вообще никому не интересна.
    т.к. ,сюрприз-сюрприз, ось обычно ставят не для того, что-бы запихать в 20 гигов на уютной виртуалочке.
    а вот если туда попробовать что-то поставить посерьезнее блокнота, да чтоб оно потом еще обновление могло получать, то если меньше 50-ти выделять на диске, то можно даже и не начинать...
     
     
  • 5.19, Аноним (11), 11:30, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может, пришла пора выкинуть дедовский IDE HDD?
    Но вообще это опять виляния ж… начались: ну да, рабочая система и свежеустановленная система занимают по-разному, так у меня вон линуксовый раздел в 100 ГБ без особого запаса влазит.
     
     
  • 6.27, Аноним (2), 12:18, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    виндузятники страдают из-за отсутствия места на 64 гигабайтных ssd, но обвинять в этом, конечно, надо "дедовский IDE HDD"
     
     
  • 7.36, Аноним (11), 12:46, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедовский SSD тоже пора бы сменить.
     
     
  • 8.40, Аноним (40), 12:50, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дедовский или не дедовский, но ssd китайский постоянно ломаятеся ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (2), 12:52, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и не китайский интел тоже ломается ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.46, Третий П (?), 13:02, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня были самсунговские и ни один не сломаялися Так и отдал каким-то линукс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.54, Аноним (2), 13:23, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР с локалхоста не катит, по тому как НЕ-УМВР с локалхоста всегда запоминается... текст свёрнут, показать
     
  • 8.41, Аноним (2), 12:52, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно распаяно на материнке упс ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.20, Аноним (1), 11:39, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В действительности -- если отключить своп, то десятка меньше десяти занимает.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:59, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не устанавливать видеодрайвер (особенно с сайта) и Хром. Если это делать, то надо ещё 50гб для  них. Ещё около 100гб на студию потребуется. Сколько на офис не проверял.
     
     
  • 6.26, Аноним (11), 12:18, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не люблю этот вопрос, но тут н сам напрашивается — вы что там курите? 50 ГБ на видеодрайвер и Хром?
     
     
  • 7.34, Аноним (21), 12:40, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не люблю этот вопрос, но тут н сам напрашивается — вы что там курите?
    > 50 ГБ на видеодрайвер и Хром?

    Именно так, именно так. Предлагаю простой эксперимент. Взять официальные установщики указанных компонентов, замерить свободное место на системном диске до установки и после, после чего пронаблюдать, что случится с местом после штатной процедуры обновления. Записать свои наблюдения и полученные выводы на бумаге.

     
     
  • 8.38, Аноним (2), 12:48, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какое такое обновление так неправильно замерять надо же просто в уютной ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.39, Аноним (40), 12:49, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая программа удобная TreeSize Free, сканиует диски и наглядно показыает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, Аноним (2), 12:53, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычно на компе с виндой больше всего занимает папка C windows ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.44, Аноним (11), 12:56, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, такой 171 простой 187 эксперимент я проводить не буду, делать больш... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Аноним (21), 13:00, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, так не получится Во-первых, это далеко не все файлы, а, во-вторых, возможн... текст свёрнут, показать
     
  • 5.22, Аноним (21), 12:00, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и не обновлять, потому что что ты ни делай, а она всё равно разрастается, хотя и не до терабайт как 7.
     
  • 3.23, Аноним (40), 12:07, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже я не своём Интел Коре Два ДУо имею 2 ТБ жесткий диск чтобы не считать гигабайты.
    А вы ещё меня высмеивать пытаетесь.
     
     
  • 4.28, Аноним (2), 12:20, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да у меня даже на 3 пентиуме винт на 80 гигов, вот! :)
     
  • 2.4, Niko2040 (ok), 10:37, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со старым и специфическим софтом, как оказывается, ‒ нет. А разводить зоопарк разных версий уже накладно.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:55, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старый специфичный софт бывает только для Виндоус.
     
     
  • 4.17, Аноним (2), 11:21, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    который не работает на божественной 10-чке...

    вот и получается что нужна виртуалочка с икспишечкой или запускать в вине под этим вашим линуксом...

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только софт, для моего старенького принтера версия драйверов для XP обладает гораздо большими настройками печати, чем для 7+.
    Но это уже не про Wine скорее, а про виртуалочки.
     
  • 5.47, Третий П (?), 13:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки работает. Люлюксаоиды вас обманули или вы самм шама.. шарлатан.
     
     
  • 6.50, Аноним (2), 13:09, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в виртуалочке работает, да...

     
  • 3.24, Аноним (40), 12:08, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это какой софт?
     
     
  • 4.29, Аноним (2), 12:21, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внезапно старый и специфический :)
     
     
  • 5.37, Аноним (40), 12:47, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой старый и специфический:( Не существует такого.
     
     
  • 6.49, Аноним (2), 13:08, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    офис 2003 и расширение к нему достаточно старый и специфический софт?

    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/office-compatibility-pac

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:07, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    проще, если хотите нормально поиграть в TES IV: Oblivion
     
     
  • 3.25, Аноним (40), 12:08, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотя бы пытался  искать TES IV: Oblivion open source engine?
     
  • 3.60, Аноним (60), 13:34, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как же вы надоели. Если лень проверить, сходи на известный трекер - там давно все для тебя сделали
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:21, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    21 век на дворе. Линукс везде: на серверах, на мобилках, на десктопах. Но пердолики упорно продолжают переустанавливать Винду.
     

  • 1.7, Аноним (8), 10:54, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Между новостям 8.20 и 8.19 разница 13 дней это же не вторые герои зачем такие частые новости.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 11:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Релизы Wine каждые две недели уже больше 20 лет.

    Доброе утро!

     
     
  • 3.32, Аноним (8), 12:38, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем про них всех новости? Спасибо! До свиданья!
     
  • 2.48, Третий П (?), 13:07, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайн так же свят как и вторые линукс-герои. Осанна! *и немедленно закусил
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:01, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Началась подготовка к грядущей заморозке кодовой базы перед релизом Wine 9.0,
    > который ожидается в январе.

    Для Wayland в этом выпуске нет добавлений. Интересно, сколько успеют до заморозки. GUI приложения вроде работают, а игры с Прямым X пока нет.


    Кто захочет проверить, нужно создать в разделе реестра
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Drivers
    строковый параметр с именем Graphics и значением x11,wayland

    Запускать так:
    DISPLAY= winecfg

    Взято с https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/merge_requests/3909#note_46166

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:03, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поторопился с вопросом.

    winewayland.drv: part 10.1: Vulkan VkSurfaceKHR  2 days ago

    This is the first of (tentatively) 3 MRs that add Vulkan support to the Wayland driver. Here is the proposed breakdown:

    part 10.1 (this one): Basic setup and VkSurfaceKHR integration
    part 10.2: VkSwapchainKHR integration
    part 10.3: Everything else (mostly passthrough implementations of other Vulkan functions)

    https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/merge_requests/4340

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:16, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец, DirectMusic способен проигрывать звук и музыку. Теперь можно поиграть в тот же Rise of Nations без лагающего звука из-за проприетарных мелкомягких библиотек DirectMusic
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:23, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена DLL-библиотека msttsengine с заглушкой вместо движка ISpTTSEngine.

    Всё равно speech-dispatcher не предоставляет даже малой толики нужного API. Сначала нужно портировать API на SpeechDispatcher, потом перевести существующие движки на него, а 3же потом - реализовывать проксирование.

     
  • 1.31, adolfus (ok), 12:32, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос знатокам-практикам wine:
    Есть приложение prog.exe. Ему требуется несколько библиотек .dll.
    Если библиотеки располагаются в каталоге запуска, prog.exe их обнаруживает, загружает и работает, однако они реально должны располагаться в другом месте и это не системные каталоги в ~/.wine.
    Как указать при запуске программы в изолированной сессии wine, где ей искать эти библиотеки? Запуск выполняется так:

    $ /opt/wine-stable/bin/wine64 <some_dir>/prog.exe ...            (*)

    Гугл выдает ссылку "https://superuser.com/questions/1209363/how-to-give-wine-a-path-to-existing-dl но как установить для сеанса wine, который стартует как (*), переменную WINEPATH, непонятно.


     
     
  • 2.33, Аноним (8), 12:39, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может просто сделать симлинк?
     
     
  • 3.52, adolfus (ok), 13:16, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на сегодня и используется -- сеанс wine запускается в скрипте и перед его запуском создаются симлинки, если их нет, а после сеанса удаляются. Но хотелось бы более изолированное решение, типа LD_LIBRARY_PATH для каждого запуска программы.
    Дело в том, что на самом деле программ в каталоге несколько и они разной разрядности (PE+ и PE32). Используют, соответственно, свои версии библиотек из разных каталогов. Так что симлинки не работают, если программы разной разрядности будут запущены параллельно.
     
     
  • 4.62, Аноним (2), 13:36, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну дак и запускайте тогда программы из батников в которых уже прописывайте для каждой свой PATH
     
  • 2.35, Аноним (2), 12:40, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    export WINEPATH
    ?
     
     
  • 3.55, adolfus (ok), 13:24, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не прокатывает. Этот экспорт касается никсовой среды исполнения самой wine, а запускаемому .exe wine создает виндовую среду, в которую ничего из никсовой не транслируется. Скорее всего таки есть возможность передать в среду исполнения виндовс какие-то параметры при запуске wine, вот только как?
     
  • 2.51, Третий П (?), 13:10, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно это и называется "пердолиться". А в винде наверняка достаточно просто кликнуть по значку.
     
     
  • 3.56, Аноним (2), 13:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто в винде пердолики привыкли пердолиться и не замечают этого, считая это нормальным

    хоть закликайся в ивнде по значку - нужные либы в левом каталоге от этого экзешник сам не найдет...

     
  • 3.57, Аноним (53), 13:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется простор для автоматизации, настройки и прочих хотелок. А в Пинде ты жрешь с лопаты то, что дают.
     
  • 3.59, adolfus (ok), 13:32, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, речь идет о переносимых приложениях, которые собираются из одних исходников и для linux, и виндовс, причем, как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных. Один из этапов тестирования -- автоматический запуск виндовых вариантов под wine.
    Скажи лучше, как в виндовсах раскидать по системе 32-разрядные и 64-разрядные .dll с одинаковыми именами? Вот, например, есть libgsl.dll PE32 и libgsl.dll PE+. Куда их нужно положить, чтобы они не мешали друг другу, а программы соответствующей разрядности из нашли?
     

  • 1.58, Аноним (58), 13:30, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Продолжено развитие API DirectMusic

    Готика уже играет музыку?

     
  • 1.61, Аноним (61), 13:35, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно наконец будет книжки начитывать в ice book reader без пердолинга с постоянной установкой sapi5 под совместимостью с win2000?
     

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