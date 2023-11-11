Выпуск Wine 8.20

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|4.14, Аноним (14), 11:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Держать Windows для нескольких Windows apps/games - перебор, спасибо.
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|4.15, Аноним (2), 11:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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винда в пределах 20-ти вообще никому не интересна.
т.к. ,сюрприз-сюрприз, ось обычно ставят не для того, что-бы запихать в 20 гигов на уютной виртуалочке.
а вот если туда попробовать что-то поставить посерьезнее блокнота, да чтоб оно потом еще обновление могло получать, то если меньше 50-ти выделять на диске, то можно даже и не начинать...
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|5.19, Аноним (11), 11:30, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Может, пришла пора выкинуть дедовский IDE HDD?
Но вообще это опять виляния ж… начались: ну да, рабочая система и свежеустановленная система занимают по-разному, так у меня вон линуксовый раздел в 100 ГБ без особого запаса влазит.
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|6.27, Аноним (2), 12:18, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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виндузятники страдают из-за отсутствия места на 64 гигабайтных ssd, но обвинять в этом, конечно, надо "дедовский IDE HDD"
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|4.20, Аноним (1), 11:39, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В действительности -- если отключить своп, то десятка меньше десяти занимает.
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|5.21, Аноним (21), 11:59, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если не устанавливать видеодрайвер (особенно с сайта) и Хром. Если это делать, то надо ещё 50гб для них. Ещё около 100гб на студию потребуется. Сколько на офис не проверял.
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|6.26, Аноним (11), 12:18, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не люблю этот вопрос, но тут н сам напрашивается — вы что там курите? 50 ГБ на видеодрайвер и Хром?
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|7.34, Аноним (21), 12:40, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не люблю этот вопрос, но тут н сам напрашивается — вы что там курите?
> 50 ГБ на видеодрайвер и Хром?
Именно так, именно так. Предлагаю простой эксперимент. Взять официальные установщики указанных компонентов, замерить свободное место на системном диске до установки и после, после чего пронаблюдать, что случится с местом после штатной процедуры обновления. Записать свои наблюдения и полученные выводы на бумаге.
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|8.39, Аноним (40), 12:49, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такая программа удобная TreeSize Free, сканиует диски и наглядно показыает ... текст свёрнут, показать
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|9.45, Аноним (21), 13:00, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, так не получится Во-первых, это далеко не все файлы, а, во-вторых, возможн... текст свёрнут, показать
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|5.22, Аноним (21), 12:00, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и не обновлять, потому что что ты ни делай, а она всё равно разрастается, хотя и не до терабайт как 7.
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|3.23, Аноним (40), 12:07, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже я не своём Интел Коре Два ДУо имею 2 ТБ жесткий диск чтобы не считать гигабайты.
А вы ещё меня высмеивать пытаетесь.
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|2.4, Niko2040 (ok), 10:37, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Со старым и специфическим софтом, как оказывается, ‒ нет. А разводить зоопарк разных версий уже накладно.
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|4.17, Аноним (2), 11:21, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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который не работает на божественной 10-чке...
вот и получается что нужна виртуалочка с икспишечкой или запускать в вине под этим вашим линуксом...
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|5.18, Аноним (18), 11:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только софт, для моего старенького принтера версия драйверов для XP обладает гораздо большими настройками печати, чем для 7+.
Но это уже не про Wine скорее, а про виртуалочки.
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|3.60, Аноним (60), 13:34, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как же вы надоели. Если лень проверить, сходи на известный трекер - там давно все для тебя сделали
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|2.53, Аноним (53), 13:21, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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21 век на дворе. Линукс везде: на серверах, на мобилках, на десктопах. Но пердолики упорно продолжают переустанавливать Винду.
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|1.7, Аноним (8), 10:54, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Между новостям 8.20 и 8.19 разница 13 дней это же не вторые герои зачем такие частые новости.
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|2.16, Аноним (14), 11:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Релизы Wine каждые две недели уже больше 20 лет.
Доброе утро!
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|2.48, Третий П (?), 13:07, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вайн так же свят как и вторые линукс-герои. Осанна! *и немедленно закусил
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|1.9, Аноним (9), 11:01, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Началась подготовка к грядущей заморозке кодовой базы перед релизом Wine 9.0,
> который ожидается в январе.
Для Wayland в этом выпуске нет добавлений. Интересно, сколько успеют до заморозки. GUI приложения вроде работают, а игры с Прямым X пока нет.
Кто захочет проверить, нужно создать в разделе реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Drivers
строковый параметр с именем Graphics и значением x11,wayland
Запускать так:
DISPLAY= winecfg
Взято с https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/merge_requests/3909#note_46166
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|2.10, Аноним (9), 11:03, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поторопился с вопросом.
winewayland.drv: part 10.1: Vulkan VkSurfaceKHR 2 days ago
This is the first of (tentatively) 3 MRs that add Vulkan support to the Wayland driver. Here is the proposed breakdown:
part 10.1 (this one): Basic setup and VkSurfaceKHR integration
part 10.2: VkSwapchainKHR integration
part 10.3: Everything else (mostly passthrough implementations of other Vulkan functions)
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/merge_requests/4340
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|1.13, Аноним (13), 11:16, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец, DirectMusic способен проигрывать звук и музыку. Теперь можно поиграть в тот же Rise of Nations без лагающего звука из-за проприетарных мелкомягких библиотек DirectMusic
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|1.30, Аноним (30), 12:23, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена DLL-библиотека msttsengine с заглушкой вместо движка ISpTTSEngine.
Всё равно speech-dispatcher не предоставляет даже малой толики нужного API. Сначала нужно портировать API на SpeechDispatcher, потом перевести существующие движки на него, а 3же потом - реализовывать проксирование.
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|1.31, adolfus (ok), 12:32, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос знатокам-практикам wine:
Есть приложение prog.exe. Ему требуется несколько библиотек .dll.
Если библиотеки располагаются в каталоге запуска, prog.exe их обнаруживает, загружает и работает, однако они реально должны располагаться в другом месте и это не системные каталоги в ~/.wine.
Как указать при запуске программы в изолированной сессии wine, где ей искать эти библиотеки? Запуск выполняется так:
$ /opt/wine-stable/bin/wine64 <some_dir>/prog.exe ... (*)
Гугл выдает ссылку "https://superuser.com/questions/1209363/how-to-give-wine-a-path-to-existing-dl но как установить для сеанса wine, который стартует как (*), переменную WINEPATH, непонятно.
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|3.52, adolfus (ok), 13:16, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это на сегодня и используется -- сеанс wine запускается в скрипте и перед его запуском создаются симлинки, если их нет, а после сеанса удаляются. Но хотелось бы более изолированное решение, типа LD_LIBRARY_PATH для каждого запуска программы.
Дело в том, что на самом деле программ в каталоге несколько и они разной разрядности (PE+ и PE32). Используют, соответственно, свои версии библиотек из разных каталогов. Так что симлинки не работают, если программы разной разрядности будут запущены параллельно.
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|4.62, Аноним (2), 13:36, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну дак и запускайте тогда программы из батников в которых уже прописывайте для каждой свой PATH
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|3.55, adolfus (ok), 13:24, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не прокатывает. Этот экспорт касается никсовой среды исполнения самой wine, а запускаемому .exe wine создает виндовую среду, в которую ничего из никсовой не транслируется. Скорее всего таки есть возможность передать в среду исполнения виндовс какие-то параметры при запуске wine, вот только как?
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|2.51, Третий П (?), 13:10, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно это и называется "пердолиться". А в винде наверняка достаточно просто кликнуть по значку.
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|3.56, Аноним (2), 13:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто в винде пердолики привыкли пердолиться и не замечают этого, считая это нормальным
хоть закликайся в ивнде по значку - нужные либы в левом каталоге от этого экзешник сам не найдет...
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|3.57, Аноним (53), 13:28, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется простор для автоматизации, настройки и прочих хотелок. А в Пинде ты жрешь с лопаты то, что дают.
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|3.59, adolfus (ok), 13:32, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, речь идет о переносимых приложениях, которые собираются из одних исходников и для linux, и виндовс, причем, как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных. Один из этапов тестирования -- автоматический запуск виндовых вариантов под wine.
Скажи лучше, как в виндовсах раскидать по системе 32-разрядные и 64-разрядные .dll с одинаковыми именами? Вот, например, есть libgsl.dll PE32 и libgsl.dll PE+. Куда их нужно положить, чтобы они не мешали друг другу, а программы соответствующей разрядности из нашли?
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|1.61, Аноним (61), 13:35, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно наконец будет книжки начитывать в ice book reader без пердолинга с постоянной установкой sapi5 под совместимостью с win2000?
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