Выпуск Wine 8.19

2.4 , амерский ведроид ( ? ), 18:05, 29/10/2023
А пока иксы или божественная Винда.

2.5 , Аноним ( 5 ), 18:05, 29/10/2023
> Вообще я настроен довольно оптимистично в отношении десктопного линукса. К 2030 это будет конфетка.
Где-то я уже это слышал... лет 20 назад, только вместо 2030 года был 2010, а по факту воз и ныне там - сто раз переизобретем звуковые серверы из-за убогости алсы, вновь на повестке дня тема "закопать иксы", а еще добавились проблемы по типу отсутствия нормальной работы аппаратного декодирования видео, для которого изобрели сто различных апишек, и куча прочего
Десктопный гнилукс мертв, а на его ядре разве что корпорасты могут что-то хоть как-то работающее построить (хромогоось, андроид)

3.8 , Аноним ( 8 ), 18:18, 29/10/2023
То ли дело бажная 11, у которой каждый второй апдейт творит какую-то дичь, которая даже продаваемая в составе новых ноутов всё ещё в разы реже используется, чем даже десятка, у которой неадекватные требования к железу... даже дотнетчики уходят в линукс, остаются только домохозяйские овощи. Вон и в новости по сути основное - Mono апнули

4.10 , Аноним ( 5 ), 18:22, 29/10/2023
> То ли дело бажная 11
кроме нее и гнилукса ведь нету ничего?
> даже продаваемая в составе новых ноутов всё ещё в разы реже используется, чем даже десятка
но в разы больше, чем гнилукс, если не на порядок
> даже дотнетчики уходят в линукс, остаются только домохозяйские овощи
не уходят, все под WSL пилят, а если и валят, то на яблоось, потому что гнилукс мертв
> Вон и в новости по сути основное - Mono апнули
почему именно это основное по сути? и как оно влияет на жизнь/смерть гнилукса?

5.56 , Аноним. ( ? ), 22:16, 29/10/2023
> кроме нее и гнилукса ведь нету ничего?
BSD?

4.14 , коньюктив ит ( ? ), 18:44, 29/10/2023
> каждый второй апдейт творит какую-то дичь
Просто не читайте советских газет до обеда. И после не читайте их тоже.
> дотнетчики уходят в линукс
Да прост ломанулись. Выстроились в очередь с большими глазами.
> домохозяйские овощи
До-до, а мы тут не овощи всем опнетом перешли на линуксь. Ойти-аристократия.. на третьепнях.. без штанов.

4.22 , Аноним ( 22 ), 19:53, 29/10/2023
Стоит 11 про для игр, ни каких багов после обновлений, меньше новости надо читать что что-то у кого-то сломалось на инсайдерской сборке, и да, я не ставлю обновления сразу, а выжидаю некоторое время

4.28 , Аноним ( 28 ), 20:15, 29/10/2023
> То ли дело бажная 11, у которой каждый второй апдейт творит какую-то дичь,
Пора перестать пользоваться васянскими сборками винды и все будет ок. Только у фанатиков гнилукса винда все время ломается. Тем временем, её пользуется почти 2 лярда людей, что примерно в 100 раз больше, чем open source поделием, где за qa/qc никто не отвечает, окромя redhat.

3.9 , Аноним ( 9 ), 18:19, 29/10/2023
Оно было не плохо в 2008 для тогдашних десктопов: одного небольшого монитора например. Но десктопов ушли вперёд (много мониторов, 4k и подобное), а операционки отстали. Микрософт, например, со всеми своими ресурсами 4k поддержали только в 13-м году (виндовс 8.1), а полноценно только в году 18-м. У Линукс разработчиков ресурсов меньше + сильно распыляются и много вредной самодеятельности. Только сейчас догоняют Микрософт. Например мне нравится KDE, но с её одинарными щелчками пока дойдешь в меню до пункта переключения этого ужаса, уже не хочешь ничего. Хоть в 6-й переделали, жду...

4.11 , Аноним ( 5 ), 18:28, 29/10/2023
> Оно было не плохо в 2008 для тогдашних десктопов: одного небольшого монитора например.
Для нескольких внешних звуковых устройств - нет. Либо алса, и тогда у тебя нет нормального способа подключать/отключать внешний звук, либо шипящая и прожорливая пульса
> Микрософт, например, со всеми своими ресурсами 4k поддержали только в 13-м году (виндовс 8.1), а полноценно только в году 18-м.
Вот только они поддержали, а тут все еще нет
> У Линукс разработчиков ресурсов меньше + сильно распыляются и много вредной самодеятельности. Только сейчас догоняют Микрософт.
Суть - Микрософт поддержали, а в гнилуксе только декларация намерений, в стиле "ну вы подождите наш вайланд 15 лет, оно обязательно заработает". Хоть как-то заработал только гном, и то с большими и малыми вопросами

4.30 , ivan_erohin ( ? ), 20:18, 29/10/2023
> но с её одинарными щелчками пока дойдешь в меню до пункта переключения этого ужаса
провокационный вопрос - конфиг текстовый ?
ps: я и в винде не щелкаю особо. только на нулевом этапе, чтобы поставить необходимые мне (консольные !) инструменты. хотя там конфиги отнюдь не текстовые, но их можно экспортировать, перегнать в UTF8 вместо UTF16LE и даже загнать в систему контроля версий.

3.40 , Skullnet ( ok ), 21:06, 29/10/2023
> сто раз переизобретем звуковые серверы из-за убогости алсы
ALSA как раз была норм. Нужно было только допилить для неё плагины, чтобы управлять звуковухами и громкостями приложений без конифигов. Вместо этого выкатили пшпшшпшпаудио у которого настройки - говно и производительность тоже. Теперь пульсу выкинули в пользу нормального Pipewire.
> а еще добавились проблемы по типу отсутствия нормальной работы аппаратного декодирования видео, для которого изобрели сто различных апишек, и куча прочего
В Linux-е кроме VA-API по сути ничего нет. Работает и в mesa и в проприетарной NVidia (комьюнити сделало). Всякие VDPAU и прочая хрень - это не нужный проприетарный шлак.
> Десктопный гнилукс мертв, а на его ядре разве что корпорасты могут что-то хоть как-то работающее построить (хромогоось, андроид)
Десктопный линукс как раз живёт, но гномосеки и вялендонутые хотят его уничтожить.

4.45 , Аноним ( 5 ), 21:35, 29/10/2023
большой текст свёрнут, показать Звук в линуксе станет мягким и шелковистым, нужно только лишь взять старый совет...
4.49 , фнон ( ? ), 22:00, 29/10/2023
> Десктопный линукс как раз живёт
хахаха, если ты это называешь жизнью, то что тогда "почти помер и пованивает"? Самый распространенный линукс - это хром ось 4%.

А у всех остальных дистрибутивов (коих целый зоопарк велосипедов) около 3% Спасибо корпорации гугл за хромось и андроид, а то криворукие бракоделы не могут без примера.

Ну или будут подсматривать за лидером - Виндой.

2.13 , коньюктив ит ( ? ), 18:37, 29/10/2023
> К 2030 это будет конфетка
Нет. К 2048.

3.29 , Аноним ( 28 ), 20:16, 29/10/2023
К 2060 году Линукс точно будет конфеткой.

2.15 , Аноним ( 15 ), 18:55, 29/10/2023
> К 2030 это будет конфетка.
Ага, дорастет по функционалу до иксов 🤡

3.27 , nox. ( ? ), 20:13, 29/10/2023
Нет. Цель - оттянуть ресурсы разработчиков на бесполезное.

4.38 , ivan_erohin ( ? ), 20:36, 29/10/2023
довольно сложная конспирология. впрочем, некоторые гуманитарные мыслители без лицензии предлагают теорию великого объединения. каждое страннное явление раскладывать по векторам:

1) Оно Само (творчество ширнармасс, исторические тенденции, ...)

2) Глупость (пресловутая бритва Хэнлона, некомпетентное управление, ...).

3) Заговор (сговор, организованная группа лиц для своей выгоды, ...).

3.53 , фнон ( ? ), 22:04, 29/10/2023
Думаешь там дырки дидов тоже будут нефикшенные 35 лет как в Х.org? (я про эти https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906)
2.20 , Skullnet ( ok ), 19:28, 29/10/2023
> Этот очередной гвоздь в крышку гроба иксов входит все глубже и глубже.
Осталось исправить целый список заложенных в архитектуру Wayland-а проблем.
https://gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277
Легче настоящий X12 сделать.

3.21 , Аноним ( 3 ), 19:44, 29/10/2023
большой текст свёрнут, показать я уже разбирал этот списочек в прошлый раз, когда ты его скидывал В твоем случа...
4.23 , Skullnet ( ok ), 19:56, 29/10/2023
> я уже разбирал этот списочек в прошлый раз, когда ты его скидывал. В твоем случае проявилась "Н - Необучаемость". tldr: "проблемы" либо введены намеренно в целях безопасности, либо проявляются лишь в неразвивающихся прогах, чьи авторы вероятно умерли, либо эти "проблемы" уже давно решены.
Понятно, вяленный не при чём, виноваты разработчики приложений. (C)
"Баги архитектуры сделаны ради безопасности." (C)
Ты клоун или дурак?
> Чем-то напоминает список "проблем systemd", по которому если идти, то обнаруживается, что это проблемы 10-летней давности, решенные там же 10 лет назад. (Но списочек-то выкидывать не хочется! Столько сил потратили на его составление!)
Вот только системд нормально работает без костылей, а вяленный за 14 лет нормально так и не сделали. В помойку твой гномовяленд.
> А авторы иксов так не считают, поэтому авторы иксов забросили свои собственные иксы, авторы иксов опл

5.47 , Анонимусс ( ? ), 21:47, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Никакого или. Ты и клоун и дурак одновременно. > Вот только системд нормально работает без костылей Лет пять-семь назад такое же нытье было про системд. А сейчас про него ноют только особенные. > В помойку твой гномовяленд. Классное заявление. Но в помойку идут иксы, как бы долбанутым луддитам этого не хотелось.

Будешь сам адаптировать софт под любимые копроиксы. > вейланд делают те кто примазался к разработке иксов. Вейланд делают те, кому кодами приходится исправлять баги и овнокод в иксах от божественных дидов, которые и породили это убожество.

6.54 , Аноньимъ ( ok ), 22:10, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вейланд делают те, кому кодами приходится исправлять баги и овнокод в иксах от божественных дидов, которые и породили это убожество. Wayland делают те самые! диды навалившие тонны овнокода в иксах, пытавшиеся годами что-то в этом исправить, и в итоге принявшие тот факт, что рисовалку, мать её простую рисовалку, они для линукса осилить не в состоянии. Поэтому чтобы не повторять ошибок прошлого, они решили:

1. Не писать самим ни строчки кода, а вместо придумать протокол :)

2. В этом протоколе запретить реализовывать функции которые деды не в состоянии осилить. В итоге несколько разных команд не дидов пытается понять как этот вейланд использовать чтобы делать хоть что-то полезное со стороны приложений, соревнуясь друг с другом в изобретении костыльных трёхколёсных велосипедов.

7.55 , Анонимусс ( ? ), 22:14, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нету никаких авторов иксов, вейланд делают те кто примазался к разработке иксов.

> Wayland делают те самые! диды Может вы как-нибудь определитесь? Пруфы напр. на авторов иксов и вяленого.

4.31 , Аноним ( 28 ), 20:19, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Небезопасность xorg как-то не мешает тому, что ни одного пользователя, пользующегося им, не взломали. Никому не всралась безопасность Wayland, если на выходе неюзабельное говно. Полная безопасность только там, где вообще нет IO - может, это, закопаем наxep Wayland? Сидите в безопасной консоли.

5.37 , Аноним ( 3 ), 20:36, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать В первой консоли запускаешь xinput list, находишь свое устройство, далее запуска... 6.39 , ivan_erohin ( ? ), 20:47, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – окей. вот мой список:

~% xinput list

⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]

⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ USB Optical Mouse id=8 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ Barcode Reader Mouse id=10 [slave pointer (2)]

⎜ ↳ Barcode Reader Consumer Control id=12 [slave pointer (2)]

⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]

↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]

↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]

↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]

↳ Barcode Reader id=9 [slave keyboard (3)]

↳ Barcode Reader System Control id=11 [slave keyboard (3)]

↳ Barcode Reader Consumer Control id=13 [slave keyboard (3)] какое надо выбрать ?

я перебрал xinput test кейборды от 3 до 13 - ничего не вышло.

ах да, X-терминал suckless term, и он при старте по "-e" запускает мультиплексор screen,

а "su -" набирал в соседнем окошке screen. ЧЯДНТ ? ps: разумеется никакого wayland, голый X, jwm.

7.41 , Skullnet ( ok ), 21:08, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ps: разумеется никакого wayland, голый X, jwm. Гигачады оказывается ещё не вымерли.

3.42 , Анонин ( ? ), 21:27, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, опять ты с ссылкой на того отбитого...

Там часть списка уже неактульна, причем годами. Ему об этом пишут, а он игнорит)))

3.46 , фнон ( ? ), 21:42, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О, отличная ссылка!

Там обиженка пишет "черный список тех кто меня обидел"

- ... And usually it stays broken, because the Wayland folks only seem to care about Gnome

+ ... And usually it stays broken, because the Wayland folks mostly seem to care about Automotive, Gnome, maybe KDE - and alienating everyone else А вообще, очень круто смотреть ревизии документа, например

было __DO NOT INSTALL WAYLAND

стало __DO NOT USE A WAYLAND SESSION!

Т.е даже до такого особенного борцуна-фанатика начало доходить, что вяйлянд уже в базовых поставках дистрибутивов. В общем он сам пишет не стесняясь "Wayland solves no issues I have but breaks almost everything I need." и ключевое здесь I need.

Т.е ему плевать на проблемы Хсов, необходимость поддерживать окаменевшее овно в новых программах. Его волнует только его личность и работоспособность древних неподдерживаемых либ.

Эгоизм в чистом виде. 3.48 , фнон ( ? ), 21:54, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – кстати probonopd свой список не чистит ссылка на проблему obs-studio есть, а если по ней перейти то читаем:

тикет закрыт - There is already a complete PR for implementing wayland as a native platform (for the gui) for obs in #2484

Feb 12, 2021 Т.е. уже почти 3 года прошло, а борцун за Хсы свой манифест не подправил.

Это понятно, если так посчитать, то пол списка придется удалить.

Чел обделался, но делает вид что все так и задумывалось))