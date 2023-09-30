Выпуск Wine 8.17 и Wine staging 8.17

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.17. С момента выпуска версии 8.16 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 287 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие функциональности, нацеленной на реализацию возможности использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвер winewayland.drv добавлена начальная поддержка управления окнами.

В API DirectMusic добавлена поддержка коллекций, инструментов и образцов звуков в формате SoundFont.

Встроенный пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.9.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MeGUI, Sumatra PDF 3.0, Cemu 1.12.0, ToneX, Finale 27, SoftEther VPN Server Manage, Metatrader 4.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр The Elder Scrolls: Oblivion, RageMP, Dwarf Fortress, ReCore, а также игр компании SRPG Studio. Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 8.17, формирующего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 494 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.17. В основной состав Wine перемещён патч с реализацией базовой функциональности systeminfo. Добавлен патч с начальной реализацией метода D3DXLoadMeshHierarchyFromXInMemory, возвращающего заглушку с ID3DXAnimationController. Обновлены патчи vkd3d-latest и user32-recursive-activation.



