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Выпуск Wine 8.17 и Wine staging 8.17

30.09.2023 07:39

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.17. С момента выпуска версии 8.16 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 287 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие функциональности, нацеленной на реализацию возможности использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвер winewayland.drv добавлена начальная поддержка управления окнами.
  • В API DirectMusic добавлена поддержка коллекций, инструментов и образцов звуков в формате SoundFont.
  • Встроенный пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.9.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MeGUI, Sumatra PDF 3.0, Cemu 1.12.0, ToneX, Finale 27, SoftEther VPN Server Manage, Metatrader 4.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр The Elder Scrolls: Oblivion, RageMP, Dwarf Fortress, ReCore, а также игр компании SRPG Studio.

Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 8.17, формирующего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 494 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.17. В основной состав Wine перемещён патч с реализацией базовой функциональности systeminfo. Добавлен патч с начальной реализацией метода D3DXLoadMeshHierarchyFromXInMemory, возвращающего заглушку с ID3DXAnimationController. Обновлены патчи vkd3d-latest и user32-recursive-activation.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.16
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 23.5 для Linux, Chrome OS и macOS
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 2.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59847-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:31, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11

    Вайн уверенно движется в сторону будущего, отвязываясь от дремучих иксов. И это здорово.

     
  • 1.2, Random (??), 08:34, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если кто опять будет спрашивать, кому это нужно - это нужно мне. Торговать на бирже через лучший терминал для алготрейдера, MetaTrader5, без винды.
     
     
  • 2.3, Анонит (?), 08:56, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПозоринОС уже не рекламируете?
     
     
  • 3.4, Абдула Екатеринович (?), 09:12, 30/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:16, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не получилось дочке установить игру "My Little Pony Магия принцесс". Кто-то знает что делать?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:20, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если вы думаете что Вайн неюзабелен, так он в ЗоринОС установлен по умолчанию, и настроен шикарно. Запускает ВСЁ, просто ВСЁ.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:44, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конюхова на Луну?..
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:51, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    @Soarin к ответу
     
  • 2.11, boo (??), 10:07, 30/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:13, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же: воспитывать дочку пацанкой.
     
  • 2.13, boo (??), 10:14, 30/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.7, Аноним (7), 09:34, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку GТА 5 уже обеспечили?
     
     
  • 2.16, Kerr (ok), 11:42, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже работает. Но, вероятно, вы будете использовать Proton, где тем более работает.
     

  • 1.8, Анонус (?), 09:38, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЕМНИП в DirectMusic был свой формат библиотек семплов - DLS. Как туда SoundFont прикрутили?
     
  • 1.14, Любитель Монеточки (?), 10:56, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cemu больше не треба Wine. Так как Cemu уже OpenSource и имеет нативную версию под Linux и Мак
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:19, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SoftEther VPN Server Manage - неплохо!
     

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