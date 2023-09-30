Выпуск Wine 8.17 и Wine staging 8.17

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|1.1, Аноним (1), 08:31, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11
Вайн уверенно движется в сторону будущего, отвязываясь от дремучих иксов. И это здорово.
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|1.2, Random (??), 08:34, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Если кто опять будет спрашивать, кому это нужно - это нужно мне. Торговать на бирже через лучший терминал для алготрейдера, MetaTrader5, без винды.
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|1.5, Аноним (5), 09:16, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не получилось дочке установить игру "My Little Pony Магия принцесс". Кто-то знает что делать?
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|2.6, Аноним (6), 09:20, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если вы думаете что Вайн неюзабелен, так он в ЗоринОС установлен по умолчанию, и настроен шикарно. Запускает ВСЁ, просто ВСЁ.
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|2.16, Kerr (ok), 11:42, 30/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно уже работает. Но, вероятно, вы будете использовать Proton, где тем более работает.
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|1.8, Анонус (?), 09:38, 30/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ЕМНИП в DirectMusic был свой формат библиотек семплов - DLS. Как туда SoundFont прикрутили?
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