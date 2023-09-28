Релиз CrossOver 23.5 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 23.5, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 23.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии, которая продолжает основываться на Wine 8.0.1, vkd3d 1.8 и DXVK 1.10.3, улучшена совместимость с дистрибутивами Debian 13 (Debian Testing), openSUSE 15.1 и Ubuntu 23.10. В сборках для платформы macOS обеспечена совместимость с macOS 14 "Sonoma", реализована поддержка GStreamer и транслирующей прослойки из Game Porting Toolkit, добавлена настройка для использования D3DMetal вместо DXVK, решены проблемы при запуске игр, защищённых Denuvo, добавлена поддержка игры Baldur's Gate 3, улучшено качество и повышена производительность в играх Elden Ring, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Armored Core VI Fires of Rubicon, Mortal Kombat 1, Deep Rock Galactic, Satisfactory, Monster Hunter Rise, God of War и Batman Arkham Knight.





