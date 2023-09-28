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Релиз CrossOver 23.5 для Linux, Chrome OS и macOS

28.09.2023 09:35

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 23.5, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 23.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии, которая продолжает основываться на Wine 8.0.1, vkd3d 1.8 и DXVK 1.10.3, улучшена совместимость с дистрибутивами Debian 13 (Debian Testing), openSUSE 15.1 и Ubuntu 23.10. В сборках для платформы macOS обеспечена совместимость с macOS 14 "Sonoma", реализована поддержка GStreamer и транслирующей прослойки из Game Porting Toolkit, добавлена настройка для использования D3DMetal вместо DXVK, решены проблемы при запуске игр, защищённых Denuvo, добавлена поддержка игры Baldur's Gate 3, улучшено качество и повышена производительность в играх Elden Ring, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Armored Core VI Fires of Rubicon, Mortal Kombat 1, Deep Rock Galactic, Satisfactory, Monster Hunter Rise, God of War и Batman Arkham Knight.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 8.16
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Релиз CrossOver 23.0 для Linux, Chrome OS и macOS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59837-crossover
Ключевые слова: crossover, wine
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 28/09/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Жалко, что cedega умерла.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:08, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше иди занеси денег Valve, больше толку будет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:51, 28/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > улучшена совместимость с дистрибутивами Debian 13,

    Такой уже есть?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:35, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (testing)
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:12, 28/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    А компании CodeWeavers и Crossower имеют друг к другу отношение? Crossower разрабатывает игры и там сложное собеседование. А у CodeWeavers есть возможность запускать их на Linux.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:12, 28/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > решены проблемы при запуске игр, защищённых Denuvo
    > Denuvo
    > на линуксе

    Но черт возьми, Холмс, КАК?!

     

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