Релиз CrossOver 23.0 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 23.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 23.0 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Кодовая база обновлена до версии Wine 8.0.1 (в прошлых выпусках использовался Wine 7.7).

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.4.

Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.8.

Прослойка DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11 поверх API Vulkan обновлена до версии 1.10.3.

Добавлена поддержка платформы доставки игр EA App, развиваемой компанией Electronic Arts. Например, поддерживается запуск через EA App игр The Sims 4, Titanfall 2 и Mass Effect Legendary Edition.

В графическом интерфейсе реализована поддержка деинсталляции приложений.

Для платформы macOS реализована начальная поддержка игр на базе DirectX 12, таких как Diablo II: Resurrected и Diablo IV. Добавлена начальная поддержка геометрических шейдеров. Решены проблемы в играх Risk of Rain 2, TEKKEN 7, Octopath Traveler, Street Fighter V, Astroneer, MechWarrior 5: Mercenaries и Trailmakers.

В версии для Linux реализована поддержка игры Diablo IV.

В Linux-окружениях на базе Wayland обеспечена возможность запуска офисного пакета Office 365.



