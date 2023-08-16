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Релиз CrossOver 23.0 для Linux, Chrome OS и macOS

16.08.2023 20:01

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 23.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 23.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Кодовая база обновлена до версии Wine 8.0.1 (в прошлых выпусках использовался Wine 7.7).
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.4.
  • Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.8.
  • Прослойка DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11 поверх API Vulkan обновлена до версии 1.10.3.
  • Добавлена поддержка платформы доставки игр EA App, развиваемой компанией Electronic Arts. Например, поддерживается запуск через EA App игр The Sims 4, Titanfall 2 и Mass Effect Legendary Edition.
  • В графическом интерфейсе реализована поддержка деинсталляции приложений.
  • Для платформы macOS реализована начальная поддержка игр на базе DirectX 12, таких как Diablo II: Resurrected и Diablo IV. Добавлена начальная поддержка геометрических шейдеров. Решены проблемы в играх Risk of Rain 2, TEKKEN 7, Octopath Traveler, Street Fighter V, Astroneer, MechWarrior 5: Mercenaries и Trailmakers.
  • В версии для Linux реализована поддержка игры Diablo IV.
  • В Linux-окружениях на базе Wayland обеспечена возможность запуска офисного пакета Office 365.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 22.1 для Linux, Chrome OS и macOS
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  5. OpenNews: Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59616-crossover
Ключевые слова: crossover, wine, game
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, AntonAlekseevich (ok), 20:13, 16/08/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Wine 9 на подходе
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:28, 16/08/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    >TEKKEN 7

    Наконец-то можно будет поиграть в симулятор каменщика

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:54, 16/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Надо делать wineOS реактос не в счёт.
     
  • 1.8, YM2608 (?), 22:15, 16/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    так на чём игры лучше работают - на CodeWeavers или Wine, кто юзал CodeWeavers ???
     

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