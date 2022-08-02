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Выпуск DXVK 1.10.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

02.08.2022 20:37

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.10.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка совместно используемых объектов ID3D11Fence, реализованная поверх разделяемых хронологических семафоров Vulkan (Timeline semaphore), предоставляющих единый примитив для синхронизации между устройством и хостом, вместо раздельных примитивов VkFence и VkSemaphore. Поддержка ID3D11Fence позволила добиться работы видео в игре Halo Infinite при применении соответствующих патчей для wine и vkd3d-proton.
  • Устранено регрессивное изменение в DXVK 1.10.2, приводившее к сбоям при отрисовке в различных играх D3D11, включая игры Prey и Bioshock Infinite.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх Need For Speed 3, Ninja Blade и Ys Origin.
  • Для игры Stray включена опция d3d11.ignoreGraphicsBarriers, решившая проблемы с падением производительности на некоторых GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57588-dxvk
Ключевые слова: dxvk
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