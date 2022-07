Выпуск DXVK 1.10.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.10.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Для Direct3D 9 добавлена поддержка не цельных (non-seamless, без обработки границ между образцами) кубических текстур , реализованная через использование Vulkan-расширения VK_EXT_non_seamless_cube_map.

Налажено кэширование шейдеров на диске при использовании Vulkan-драйверов NVIDIA.

Устранены ошибки, приводившие к некорректному сохранению и использованию файла с кэшем состояния.

Решены проблемы при сборке с использованием GCC 12.1.

Оптимизирован код очистки в реализации методов D3D11 для неупорядоченного доступа к ресурсам из нескольких потоков (UAV, Unordered Access View), что позволило повысить эффективность сжатия изображений в драйверах.

Оптимизирована производительность сжатия кода шейдеров SPIR-V в памяти.

Устранены проблемы в играх: Beyond Good and Evil, Day Z, Dead Space, Dirt Rally, Godfather, Limbo, Majesty 2, Myst V, Onechanbara Z2: Chaos, Planetary Annihilation: TITANS, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Return of Reckoning, Scrapland Remastered, Small Radios Big Televisions, Sonic Adventure 2, SpellForce Platinum Edition, Supreme Commander, Star Wars: The Force Unleashed II и Star Wars: The Old Republic.