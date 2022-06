Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-3, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Реализована поддержка перестроения контроллера xinput на устройствах Steam Deck.

Улучшено определение игровых рулей.

Добавлена поддержка API Windows.Gaming.Input, предоставляющего доступ к игровым контроллерам.

Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.1-57-g279b4b7e.

Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.5.4.

Обновлена версия Wine Mono 7.3.0.

Обеспечена поддержка следующих игр: Age of Chivalry Beneath a Steel Sky Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition Cities XXL Cladun X2 Cursed Armor Flanarion Tactics Gary Grigsby's War in the East Gary Grigsby's War in the West Iragon: Prologue MechWarrior Online Small Radios Big Televisions Split/Second Star Wars Episode I Racer Stranger of Sword City Revisited Succubus x Saint V Rising Warhammer: End Times - Vermintide We Were Here Forever

Улучшена поддержка игр: Street Fighter V, Sekiro: Shadow Die Twice, Elden Ring, Final Fantasy XIV, DEATHLOOP, The Turing Test, Mini Ninja, Resident Evil Revelations 2, Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai, Mortal Kombat Komplete, Castle Morihisa.

Решены проблемы с воспроизведением видео в играх: Disintegration, Dread X Collection: The Hunt, EZ2ON REBOOT: R, El Hijo - A Wild West Tale, Ember Knights, Outward: Definitive Edition, POSTAL 4: No Regerts, Power Rangers: Battle for the Grid, Solasta: Crown of the Magister, Street Fighter V, The Room 4: Old Sins, Ghostwire: Tokyo, а также в других играх, использующих кодеки VP8 и VP9.

Улучшено отображение текста в Rockstar Launcher.