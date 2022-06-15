Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|2.23, НяшМяш (ok), 12:48, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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7.0 - версия базового вайна. 3 - третий релиз. Вообще не врубился чего тут дебильного.
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|1.2, Аноним (2), 08:43, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Если кто то ещё не понял, то Вала пилит Протон для Стимдека, а не для линуксоидов.
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|2.3, AleksK (ok), 08:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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А steamdeck на чем работает? И proton замечательно работает даже без стима не говоря уж про стимдек.
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|3.4, Аноним (2), 08:54, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Пилят поддержку под конкретный продукт, а десктопный Линукс это побочный продукт.
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|4.6, AleksK (ok), 09:17, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Пилят поддержку под конкретный продукт, а десктопный Линукс это побочный продукт.
Линукс это универсальная операционная система, и на стимдеке вполне себе десктопный линукс установлен.
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|3.7, Попандопала (?), 09:28, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Это что бы стоил дешевле,а потом винду ставят. На ультрах греется,но терпимо.
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|4.9, AleksK (ok), 09:45, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это что бы стоил дешевле,а потом винду ставят. На ультрах греется,но терпимо.
Только умственно отсталый будет пытаться взгромоздить винду на стимдек
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|5.12, Аноним (12), 10:22, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У "умственно отсталых" может быть, это единственный выход, тк оказывается их любимая игра не запускается, либо запускается, но с огорворками на Линухе с протоном
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|6.16, Аноним (16), 10:59, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот как раз недавно студентота опять носилась с очередной поделкой "win only", которая на win10 показывала в половине мест кракозябры, а из под wine всё ок.
А уж историй про любимая (а не новая распиаренная хрень с куцым сюжетом) игра не запускается на новых фортках - навалом. Отдельно весело будет смотреть на визг из под Win for ARM64
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|7.22, Бывалый смузихлёб (?), 12:45, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А уж историй про любимая игра не запускается на новых фортках
Они и под вином часто не запускаются при интегрированной графике. Им нередко требуется именно дискретная видюха, хоть она и будет на порядок слабее новой интегрированной, но на ней - запустится, а на интегрированной - нет
Уже откровенно задолбался с KOTORом в этом смысле. Он и на винде по этой причине не работает
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|6.18, AleksK (ok), 11:11, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У "умственно отсталых" может быть, это единственный выход, тк оказывается их любимая
> игра не запускается, либо запускается, но с огорворками на Линухе с
> протоном
Так нафига ты покупаешь консоль где твоя лбимая форточка не работает? Купи ойфон там работает.
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|6.17, AleksK (ok), 11:10, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я видел в продаже компы с freedos. Тоже только шизики сносят этот
> УГ наверное.
Если после установки винды там не работает часть кнопок, и дрова на основное железо работают через пень колоду, то да. Ты ещё на свищ попробуй это поделие от индусов взгромоздить.
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|2.8, Admino (ok), 09:29, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага. А Red Hat пилит Gnome для корпоративного десктопа, а не для линуксоидов. А TDF пилит LibreOffice для корпоративного десктопа, а не для линуксоидов. А Intel пилит Linux для серверов, а не для линуксоидов. А Google пилит Linux для Chromeos и Android, а не для линуксоидов. А ещё Google пилит Chrome для Windows, а не для линуксоидов.
Бедные, бедные линуксоиды.
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|3.21, fi (ok), 12:23, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А ещё Google пилит Chrome для Windows
тут осечка ))) -- Google пилит Chrome для ChromeOS
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