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Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

15.06.2022 08:27

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-3, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Реализована поддержка перестроения контроллера xinput на устройствах Steam Deck.
  • Улучшено определение игровых рулей.
  • Добавлена поддержка API Windows.Gaming.Input, предоставляющего доступ к игровым контроллерам.
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.1-57-g279b4b7e.
  • Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.5.4.
  • Обновлена версия Wine Mono 7.3.0.
  • Обеспечена поддержка следующих игр:

    • Age of Chivalry
    • Beneath a Steel Sky
    • Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition
    • Cities XXL
    • Cladun X2
    • Cursed Armor
    • Flanarion Tactics
    • Gary Grigsby's War in the East
    • Gary Grigsby's War in the West
    • Iragon: Prologue
    • MechWarrior Online
    • Small Radios Big Televisions
    • Split/Second
    • Star Wars Episode I Racer
    • Stranger of Sword City Revisited
    • Succubus x Saint
    • V Rising
    • Warhammer: End Times - Vermintide
    • We Were Here Forever
  • Улучшена поддержка игр:
    • Street Fighter V,
    • Sekiro: Shadow Die Twice,
    • Elden Ring,
    • Final Fantasy XIV,
    • DEATHLOOP,
    • The Turing Test,
    • Mini Ninja,
    • Resident Evil Revelations 2,
    • Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai,
    • Mortal Kombat Komplete,
    • Castle Morihisa.
  • Решены проблемы с воспроизведением видео в играх: Disintegration, Dread X Collection: The Hunt, EZ2ON REBOOT: R, El Hijo - A Wild West Tale, Ember Knights, Outward: Definitive Edition, POSTAL 4: No Regerts, Power Rangers: Battle for the Grid, Solasta: Crown of the Magister, Street Fighter V, The Room 4: Old Sins, Ghostwire: Tokyo, а также в других играх, использующих кодеки VP8 и VP9.
  • Улучшено отображение текста в Rockstar Launcher.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.9 и GE-Proton7-18
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 7.10 и Wine staging 7.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57359-proton
Ключевые слова: proton, wine, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ан (??), 08:43, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как же бесит их дебильная нумерация версий.
     
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 12:48, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    7.0 - версия базового вайна. 3 - третий релиз. Вообще не врубился чего тут дебильного.
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:34, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя так легко взбесить
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:43, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Если кто то ещё не понял, то Вала пилит Протон для Стимдека, а не для линуксоидов.
     
     
  • 2.3, AleksK (ok), 08:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    А steamdeck на чем работает? И proton замечательно работает даже без стима не говоря уж про стимдек.
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 08:54, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пилят поддержку под конкретный продукт, а десктопный Линукс это побочный продукт.
     
     
  • 4.6, AleksK (ok), 09:17, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Пилят поддержку под конкретный продукт, а десктопный Линукс это побочный продукт.

    Линукс это универсальная операционная система, и на стимдеке вполне себе десктопный линукс установлен.

     
  • 4.10, Аноним (10), 09:47, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего что в SteamDeck есть режим десктопа?
     
  • 3.7, Попандопала (?), 09:28, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Это что бы стоил дешевле,а потом винду ставят. На ультрах греется,но терпимо.
     
     
  • 4.9, AleksK (ok), 09:45, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это что бы стоил дешевле,а потом винду ставят. На ультрах греется,но терпимо.

    Только умственно отсталый будет пытаться взгромоздить винду на стимдек

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 10:16, 15/06/2022 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 6.13, Аноним (13), 10:33, 15/06/2022 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 6.20, AleksK (ok), 11:14, 15/06/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 5.12, Аноним (12), 10:22, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У "умственно отсталых" может быть, это единственный выход, тк оказывается их любимая игра не запускается, либо запускается, но с огорворками на Линухе с протоном
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 10:59, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот как раз недавно студентота опять носилась с очередной поделкой "win only", которая на win10 показывала в половине мест кракозябры, а из под wine всё ок.
    А уж историй про любимая (а не новая распиаренная хрень с куцым сюжетом) игра не запускается на новых фортках - навалом. Отдельно весело будет смотреть на визг из под Win for ARM64
     
     
  • 7.22, Бывалый смузихлёб (?), 12:45, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А уж историй про любимая игра не запускается на новых фортках

    Они и под вином часто не запускаются при интегрированной графике. Им нередко требуется именно дискретная видюха, хоть она и будет на порядок слабее новой интегрированной, но на ней - запустится, а на интегрированной - нет
    Уже откровенно задолбался с KOTORом в этом смысле. Он и на винде по этой причине не работает

     
  • 6.18, AleksK (ok), 11:11, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У "умственно отсталых" может быть, это единственный выход, тк оказывается их любимая
    > игра не запускается, либо запускается, но с огорворками на Линухе с
    > протоном

    Так нафига ты покупаешь консоль где твоя лбимая форточка не работает? Купи ойфон там работает.

     
  • 5.15, Попандопала (?), 10:38, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я видел в продаже компы с freedos. Тоже только шизики сносят этот УГ наверное.
     
     
  • 6.17, AleksK (ok), 11:10, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я видел в продаже компы с freedos. Тоже только шизики сносят этот
    > УГ наверное.

    Если после установки винды там не работает часть кнопок, и дрова на основное железо работают через пень колоду, то да. Ты ещё на свищ попробуй это поделие от индусов взгромоздить.

     
  • 3.19, Аноним (19), 11:11, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Надежда умрёт последней, твердила Вера, добивая Любу" 😊
     
  • 2.8, Admino (ok), 09:29, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага. А Red Hat пилит Gnome для корпоративного десктопа, а не для линуксоидов. А TDF пилит LibreOffice для корпоративного десктопа, а не для линуксоидов.  А Intel пилит Linux для серверов, а не для линуксоидов.  А Google пилит Linux для Chromeos и Android, а не для линуксоидов. А ещё Google пилит Chrome для Windows, а не для линуксоидов.

    Бедные, бедные линуксоиды.

     
     
  • 3.21, fi (ok), 12:23, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А ещё Google пилит Chrome для Windows

    тут осечка ))) -- Google пилит Chrome для ChromeOS

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:56, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще бы разрабы включали поддержку в своих играх EAC для протона …
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:36, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И замечательно! Меньше мусора
     
  • 2.24, torvn77 (ok), 12:53, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И до этого дойдёт.
     

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