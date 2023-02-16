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Релиз CrossOver 22.1 для Linux, Chrome OS и macOS

16.02.2023 09:26

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 22.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 22 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.5.
  • Улучшена поддержка библиотеки WineD3D с реализацией DirectX 1-11 на базе OpenGL. Из wine в WineD3D перенесено более 400 изменений.
  • Решены проблемы совместимости с обновлением Ubisoft Connect.
  • Устранены аварийные завершения Adobe Acrobat Reader 11 при запуске в Linux.
  • Решены проблемы с зависимостями при использовании Fedora 37 и OpenSUSE Tumbleweed.
  • Обновлена версия библиотеки SDL.
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров, например, реализована поддержка Xbox Elite Series 2.
  • В сборке для macOS реализована поддержка 32-разрядных игр DirectX 10/11, среди прочего теперь можно играть в Command and Conquer Remastered Collection, Total War ROME II - Emperor Edition, BioShock Infinite и Magicka 2.*. Решены проблемы с пустыми окнами и устранено аварийное завершение GTA Online.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/bl...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS
  3. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  4. OpenNews: Погиб автор vkd3d и один из ключевых разработчиков Wine
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58658-codeweavers
Ключевые слова: codeweavers, wine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:37, 16/02/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне тяжело понять назначение этой приблуды когда есть Bottles, Proton-GA, И steam-runtime. И dxvk для DirectX. Это я умолчу про старый добрый playonlinux.
     
     
  • 2, совсем не аноним (?), 09:48, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на то ты и аноним
     
  • 4, Vasya474987897 (ok), 09:49, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужно установить MS Office, то в CrossOver это делается нажатием одной кнопки. В остальных придётся устанавливать множество мелких библиотек. Наверное, где-то есть пошаговая инструкция по настройке чистого Wine вручную, но в CrossOver это просто работает.
     

  • 3, Аноним (3), 09:48, 16/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Оно же вроде полностью проприетарное?
     
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