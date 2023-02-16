Релиз CrossOver 22.1 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 22.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 22 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.5.

Улучшена поддержка библиотеки WineD3D с реализацией DirectX 1-11 на базе OpenGL. Из wine в WineD3D перенесено более 400 изменений.

Решены проблемы совместимости с обновлением Ubisoft Connect.

Устранены аварийные завершения Adobe Acrobat Reader 11 при запуске в Linux.

Решены проблемы с зависимостями при использовании Fedora 37 и OpenSUSE Tumbleweed.

Обновлена версия библиотеки SDL.

Улучшена поддержка игровых контроллеров, например, реализована поддержка Xbox Elite Series 2.

В сборке для macOS реализована поддержка 32-разрядных игр DirectX 10/11, среди прочего теперь можно играть в Command and Conquer Remastered Collection, Total War ROME II - Emperor Edition, BioShock Infinite и Magicka 2.*. Решены проблемы с пустыми окнами и устранено аварийное завершение GTA Online.



