Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

|
|1.1, забей (?), 22:35, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Решены проблемы при работе Office 2016/365 в Linux и Chrome OS.
ну вот криворукие нытики в каждой новости вайн спрашивают как мелкомягкий офис запускать... вот пусть и покупают сабж...
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 23:46, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем покупать сабж, если можно купить уже лицуху на винду, ненамного дороже
|
|1.2, Аноним (2), 22:37, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем какой-то подоконный "офис 2016", когда есть божественный LibreOffice или даже божественно-божественный Google Docs.
|
|1.4, Аноним (4), 22:44, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Уже давно стало проще и удобней виртуалку лержать для винды с офисом. И контролировать легче.
|
|1.5, Аноним (5), 22:53, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
CodeWeavers даёт бесплатно CrossOver тем кто его тестирует.
И даже крушки и футболки дарит или пожертвование в wine.
Местные неадекваты, неспособные работать, конечно не оценят, но CodeWeavers молодцы.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 23:29, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кроссовер это те ребята, которые на 10 лет зажали разработки по dx10+->opengl транслятору, хотя обещали отдать его в вайн. Пока автор dxvk не взял всё в свои руки, вайн так и не работал нормально ни с одной игрой.
|
|
|
|3.9, Аноним (5), 23:51, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я играла в кучу игр и без dxvk.
Например в Skyrim legendary edition
|
|
|
|4.13, Аноним (7), 00:11, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Только примерно все игры, которые я запускал, выглядели совершенно не так, как должны. В лучшем случае просто не было теней или освещения. О производительности можно не вспоминать.
Skyrim LE разве не dx9? Это SE с dx11, но получили то её из 9 в любом случае.
|
|1.6, Аноним (6), 22:54, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
|
Недавно пересел на мак и смотрел как сабж запускает нужный мне виндовый софт - результат мягко говоря meh. Parallels тоже самое делает на порядок лучше и удобнее с coherence mode.
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 00:24, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Макодpoчep дeтeктeд. Еще и лжeц первостатейный. По работе периодически сталкиваюсь с маками. Сравнивал работу Crossover и Parallels, ставил офисы/фотошопы/кады и прочие виндовые пpиблyды. Не могу сказать, что Parallels чем-то круче, разве что ценник по-царски крут... Но ведь гламурные кисы должны платить, разве нет?
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 00:58, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сходил из любопытства посмотреть что ж там за царский ценник-то такой. Оказалось, что в месяц на жратву больше уходит, чем на самую топовую лицензию. Работать не пробовал? Рекомендую, софт и хардварь сразу бесплатные становятся.
|
|1.18, Аноним (-), 01:16, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть кто юзает сабж? Сильно отличается от WINE? Если нужно работать например с Photoshop и Illustrator стоит ли его покупать (при нежелании юзать винду)? В WINE Photoshop пробовал несколько месяцев назад, производительность была значительно ниже чем в винде и иногда проскакивали разного рода баги.
|