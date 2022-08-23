Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:29, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кроссовер это те ребята, которые на 10 лет зажали разработки по dx10+->opengl транслятору, хотя обещали отдать его в вайн. Пока автор dxvk не взял всё в свои руки, вайн так и не работал нормально ни с одной игрой.

3.9 , Аноним ( 5 ), 23:51, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я играла в кучу игр и без dxvk.

Например в Skyrim legendary edition

4.13 , Аноним ( 7 ), 00:11, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только примерно все игры, которые я запускал, выглядели совершенно не так, как должны. В лучшем случае просто не было теней или освещения. О производительности можно не вспоминать. Skyrim LE разве не dx9? Это SE с dx11, но получили то её из 9 в любом случае.

3.15 , Аноним ( 15 ), 00:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это опенсорс, детка. Здесь тебе никто ничего не должен.

