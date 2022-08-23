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Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

23.08.2022 22:24

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 22, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 22 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Полностью переделано оформление интерфейса пользователя.
  • Для платформы Linux реализована начальная поддержка DirectX 12.
  • Кодовая база обновлена до версии Wine 7.7.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.2.
  • Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.4.
  • Решены проблемы при работе Office 2016/365 в Linux и Chrome OS.
  • Повышена производительность игр в macOS.
  • Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.1.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 21.2 для Linux, Chrome OS и macOS
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Wine 7.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57668-crossover
Ключевые слова: crossover, wine, game
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  • 1.1, забей (?), 22:35, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Решены проблемы при работе Office 2016/365 в Linux и Chrome OS.

    ну вот криворукие нытики в каждой новости вайн спрашивают как мелкомягкий офис запускать... вот пусть и покупают сабж...

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:46, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем покупать сабж, если можно купить уже лицуху на винду, ненамного дороже
     
     
  • 3.10, Жизнь без наркотиков (?), 00:04, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осознанно платить за бэкдоры? Да ты нapкоман, не иначе!
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:04, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с лицензией на Винду ее исходники выдают?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:37, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем какой-то подоконный "офис 2016", когда есть божественный LibreOffice или даже божественно-божественный Google Docs.
     
     
  • 2.3, истина в последней инстанции (?), 22:42, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Зачем эта вся хрень когда есть latex
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 00:31, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Латекс, маска и плеточка...
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:44, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже давно стало проще и удобней виртуалку лержать для винды с офисом. И контролировать легче.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:09, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуалка с бекдорами это круто...
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:53, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    CodeWeavers даёт бесплатно CrossOver тем кто его тестирует.
    И даже крушки и футболки дарит или пожертвование в wine.

    Местные неадекваты, неспособные работать, конечно не оценят, но CodeWeavers молодцы.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:29, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроссовер это те ребята, которые на 10 лет зажали разработки по dx10+->opengl транслятору, хотя обещали отдать его в вайн. Пока автор dxvk не взял всё в свои руки, вайн так и не работал нормально ни с одной игрой.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 23:51, 23/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я играла в кучу игр и без dxvk.
    Например в Skyrim legendary edition
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 00:11, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только примерно все игры, которые я запускал, выглядели совершенно не так, как должны. В лучшем случае просто не было теней или освещения. О производительности можно не вспоминать.

    Skyrim LE разве не dx9? Это SE с dx11, но получили то её из 9 в любом случае.

     
  • 3.15, Аноним (15), 00:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это опенсорс, детка. Здесь тебе никто ничего не должен.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:54, 23/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Недавно пересел на мак и смотрел как сабж запускает нужный мне виндовый софт - результат мягко говоря meh. Parallels тоже самое делает на порядок лучше и удобнее с coherence mode.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:24, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Макодpoчep дeтeктeд. Еще и лжeц первостатейный. По работе периодически сталкиваюсь с маками. Сравнивал работу Crossover и Parallels, ставил офисы/фотошопы/кады и прочие виндовые пpиблyды. Не могу сказать, что Parallels чем-то круче, разве что ценник по-царски крут... Но ведь гламурные кисы должны платить, разве нет?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:58, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходил из любопытства посмотреть что ж там за царский ценник-то такой. Оказалось, что в месяц на жратву больше уходит, чем на самую топовую лицензию. Работать не пробовал? Рекомендую, софт и хардварь сразу бесплатные становятся.
     

  • 1.18, Аноним (-), 01:16, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть кто юзает сабж? Сильно отличается от WINE? Если нужно работать например с Photoshop и Illustrator стоит ли его покупать (при нежелании юзать винду)? В WINE Photoshop пробовал несколько месяцев назад, производительность была значительно ниже чем в винде и иногда проскакивали разного рода баги.
     
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