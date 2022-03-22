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Релиз CrossOver 21.2 для Linux, Chrome OS и macOS

22.03.2022 22:29

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 21.2, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 21.2 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.0.
  • Перенесены исправления из обновлений Wine 6.0.1 и 6.0.2.
  • Перенесено около 300 улучшений для библиотеки WineD3D.
  • Обеспечена работа звука в игре "Halo: Master Chief Collection".
  • Устранены проблемы с отрисовкой в Office 365, проявляющиеся в Linux и Chrome OS.
  • Решена проблема с очень долгим временем соединения после обновления Steam.
  • В macOS решены проблемы с мышью в играх на базе движка Unity. Улучшена работа на системах с процессором Apple M1.
  • Устранены проблемы с зависимостями для libldap, проявляющиеся в новых дистрибутивах Linux, таких как Ubuntu 21.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 21.1 для Linux, Chrome OS и macOS
  3. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Wine 7.4 и Wine staging 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56896-crossover
Ключевые слова: crossover
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:45, 22/03/2022 [ответить]  
    		• –6 +/
    Сейчас везде виртуализация, сделал виртуалбокс, пробросил что надо и играй\запускай виндовые приложения. Вайн не нужен.
     
     
  • 2.3, topin89 (ok), 22:53, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Работа с ненативной файловой системой, невозможность добавить запуск из контекстного меню, необходимость тянуть 10-20Гб вместо 1-2, возня с пробросом железа, зачастую невозможность использовать все ядра, в целом худшая производительность и многое другое делают лобовую виртуализацию не самым оптимальным вариантом
     
     
  • 3.5, pfg21 (ok), 23:49, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работа с ненативной файловой системой ?? ты видать пропустил раздел документации с sharedfolders.
    была необходимость внутрь виртуалбокса напрямую раздел с диска прокидывал. ибо на нем была древняя xfs и читалась она только древней убунтой
     
  • 2.6, Чел (?), 23:58, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играть на виртуалке? Сам-то хоть пробовал?
     

  • 1.2, ilowry (?), 22:53, 22/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Дернулся было его купить под мак, а потом вспомнил, что оплатить не смогу. VISA экономит мои деньги!
     
     
  • 2.4, Bob (??), 23:07, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пополнить баланс App Store через мобильный или покупка подарочного кода App Store через Qiwi-кошелёк с любой российской банковской карты?
    ---
    Тут или нужно и покупаешь или нет. Экономия какая и в чём?
    Это же не пиво в магазе и тут бац 23:01, не взял пиво - экономим)
     
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