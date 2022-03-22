Релиз CrossOver 21.2 для Linux, Chrome OS и macOS

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:45, 22/03/2022 [ответить] –6 + / – Сейчас везде виртуализация, сделал виртуалбокс, пробросил что надо и играй\запускай виндовые приложения. Вайн не нужен.

2.3 , topin89 ( ok ), 22:53, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Работа с ненативной файловой системой, невозможность добавить запуск из контекстного меню, необходимость тянуть 10-20Гб вместо 1-2, возня с пробросом железа, зачастую невозможность использовать все ядра, в целом худшая производительность и многое другое делают лобовую виртуализацию не самым оптимальным вариантом

3.5 , pfg21 ( ok ), 23:49, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – работа с ненативной файловой системой ?? ты видать пропустил раздел документации с sharedfolders.

была необходимость внутрь виртуалбокса напрямую раздел с диска прокидывал. ибо на нем была древняя xfs и читалась она только древней убунтой

2.6 , Чел ( ? ), 23:58, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Играть на виртуалке? Сам-то хоть пробовал?



1.2 , ilowry ( ? ), 22:53, 22/03/2022 [ответить] + / – Дернулся было его купить под мак, а потом вспомнил, что оплатить не смогу. VISA экономит мои деньги!

2.4 , Bob ( ?? ), 23:07, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пополнить баланс App Store через мобильный или покупка подарочного кода App Store через Qiwi-кошелёк с любой российской банковской карты?

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Тут или нужно и покупаешь или нет. Экономия какая и в чём?

Это же не пиво в магазе и тут бац 23:01, не взял пиво - экономим)

