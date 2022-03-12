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Выпуск Wine 7.4 и Wine staging 7.4

12.03.2022 07:21

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.4. С момента выпуска версии 7.3 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 505 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Задействована по умолчанию тема оформления 'Light'.
  • В основной состав встроена библиотека vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.
  • Библиотеки WineD3D, D3D12 и DXGI переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Добавлены заглушки для функций распознавания речи (API SpeechRecognizer).
  • В библиотеку gsm добавлена поддержка формата WAV49.
  • В DLL crypt32 добавлена начальная поддержка кодирования и декодирования запросов OCSP (Online Certificate Status Protocol), заверенных цифровой подписью.
  • Продолжено обеспечение поддержки в коде типа 'long' (около 200 изменений).
  • Обеспечена корректная работа в играх виброэффектов при использовании контроллеров DualSense.
  • Решены проблемы с загрузкой DLL-библиотек с поддержкой Windows API sets в Arch Linux.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: League of Legends, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, The Godfather, MahjongSoul.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: 3Dmark03, 3Dmark05, 3Dmark06.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.4, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 561 дополнительный патч. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.4. Проведена работа по удалению из патчей предупреждений, связанных с использованием типа "long" (например, заменены подстановки "%u" на "%lu" или тип ULONG заменён на UINT32).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 7.3
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows
  6. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56841-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Zenitur (ok), 08:29, 12/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Задействована по умолчанию тема оформления 'Light'

    Зачем?

     
     
  • 3, Нананим (?), 08:59, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем.
     

  • 4, n00by (ok), 09:30, 12/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Радостные палочки теперь поддерживаются и через windows.gaming.input. Если в новой игрушке не работали, должны заработать, но пока без вибрации.
     

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