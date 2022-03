Выпуск Wine 7.4 и Wine staging 7.4

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.4. С момента выпуска версии 7.3 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 505 изменений. Наиболее важные изменения: Задействована по умолчанию тема оформления 'Light'.

В основной состав встроена библиотека vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.

Библиотеки WineD3D, D3D12 и DXGI переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Добавлены заглушки для функций распознавания речи (API SpeechRecognizer).

В библиотеку gsm добавлена поддержка формата WAV49.

В DLL crypt32 добавлена начальная поддержка кодирования и декодирования запросов OCSP (Online Certificate Status Protocol), заверенных цифровой подписью.

Продолжено обеспечение поддержки в коде типа 'long' (около 200 изменений).

Обеспечена корректная работа в играх виброэффектов при использовании контроллеров DualSense.

Решены проблемы с загрузкой DLL-библиотек с поддержкой Windows API sets в Arch Linux.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: League of Legends, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, The Godfather, MahjongSoul.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: 3Dmark03, 3Dmark05, 3Dmark06. Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.4, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 561 дополнительный патч. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.4. Проведена работа по удалению из патчей предупреждений, связанных с использованием типа "long" (например, заменены подстановки "%u" на "%lu" или тип ULONG заменён на UINT32).