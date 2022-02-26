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Выпуск Wine 7.3

26.02.2022 12:56

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.3. С момента выпуска версии 7.2 было закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 650 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено обеспечение поддержки в коде типа 'long' (более 230 изменений).
  • Реализована корректная поддержка Windows API sets.
  • Продолжен перевод библиотек USER32 и WineALSA на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Улучшена работа с джойстиками, поддерживающими протокол HID.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Motocross Madness 2, Gray Matter, Black and White 2, Mulle Meck, Trails to Azure.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Visual Studio 2019.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.2
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  4. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56763-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 26/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда же они свои кривые вырвиглазные шрифты поправят?
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 13:06, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты примешь участие в расработке и сделаешь соответствующие коммиты.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 13:08, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты примешь участие на уроках русского зяыка
     
     
  • 4.4, Аноним (1), 13:09, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел хорош
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так где твои коммиты, то?
     
     
  • 6.14, Xo (?), 14:13, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запятая лишняя))
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:10, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ними не так? Никаких явных отличий с вендой не вижу.
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    righthands.dll он просто не смог поставить.
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На "венде они хотя бы адекватно отражаются. А тут они какие-то слишком пиксельные и уж совсем неприятные
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 13:13, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто скопируй шрифты из венды, может быть в этом дело. У меня была такая проблема. Ну и включи cleartype в реестре.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 13:14, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, сейчас попробую. Хотя хотелось бы, чтобы автоматически все нужное подключалось
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:24, 26/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Игры, игры, игры... А FineReader как не работал, так и не работает.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:43, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, но ведь в опенсорсе для всего есть замена! Мне тут так часто говорят.
     

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