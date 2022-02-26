Выпуск Wine 7.3

2.2 , ИмяХ ( ? ), 13:06, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда ты примешь участие в расработке и сделаешь соответствующие коммиты.

3.3 , Аноним ( 3 ), 13:08, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда ты примешь участие на уроках русского зяыка

4.4 , Аноним ( 1 ), 13:09, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел хорош

5.6 , Аноним ( 6 ), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так где твои коммиты, то?

6.14 , Xo ( ? ), 14:13, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запятая лишняя))

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:10, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что с ними не так? Никаких явных отличий с вендой не вижу.

3.7 , Аноним ( 6 ), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – righthands.dll он просто не смог поставить.

3.8 , Аноним ( 1 ), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На "венде они хотя бы адекватно отражаются. А тут они какие-то слишком пиксельные и уж совсем неприятные

4.9 , Аноним ( 5 ), 13:13, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто скопируй шрифты из венды, может быть в этом дело. У меня была такая проблема. Ну и включи cleartype в реестре.

5.10 , Аноним ( 1 ), 13:14, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, сейчас попробую. Хотя хотелось бы, чтобы автоматически все нужное подключалось

