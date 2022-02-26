Выпуск Wine 7.3

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|2.2, ИмяХ (?), 13:06, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда ты примешь участие в расработке и сделаешь соответствующие коммиты.
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|2.5, Аноним (5), 13:10, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что с ними не так? Никаких явных отличий с вендой не вижу.
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|3.8, Аноним (1), 13:11, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На "венде они хотя бы адекватно отражаются. А тут они какие-то слишком пиксельные и уж совсем неприятные
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|4.9, Аноним (5), 13:13, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто скопируй шрифты из венды, может быть в этом дело. У меня была такая проблема. Ну и включи cleartype в реестре.
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|5.10, Аноним (1), 13:14, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, сейчас попробую. Хотя хотелось бы, чтобы автоматически все нужное подключалось
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|2.15, Аноним (15), 14:43, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, но ведь в опенсорсе для всего есть замена! Мне тут так часто говорят.
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