Выпуск Wine 7.2

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|2.2, Аноним (2), 08:57, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы цигвин починили! Единственное полезное приложение для вантуза.
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|1.4, Аноним (4), 09:11, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предложена начальная реализация декодировщика для формата WMA
Ох ты ж неужели, мне уже надоело в игры без озвучки играть.
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|1.11, Аноним (11), 09:56, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> изменения различных элементов интерфейса через темы оформления.
И тут начали кровати переставлять... Всё сделано, только цвет кнопочки не тот.
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