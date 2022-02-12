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Выпуск Wine 7.2

12.02.2022 08:49

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.2. С момента выпуска версии 7.1 было закрыто 23 отчёта об ошибках и внесено 643 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Проведена большая чистка кода библиотеки MSVCRT и обеспечена поддержка типа 'long' (более 200 изменений из 643).
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.1.1.
  • Улучшена поддержка изменения различных элементов интерфейса через темы оформления.
  • Предложена начальная реализация декодировщика для формата WMA.
  • Добавлена поддержка 64-разрядного типа time_t.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Half-Life, Grand Theft Auto V.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Nota Bene, Macromedia Freehand 9, QQ 7.3/9.1.5/2013 Beta2, PG Offline 4.0.907, lessmsi v1.10.0, MIDIopsy 1.2, Quickroute, Iris Down CountDown, MAmidiMEmo.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.1 и Wine staging 7.1
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  4. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56684-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nikki Next (?), 08:51, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если через Wine GTA 5 робит - то это очередная перемога для Linux
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:57, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы цигвин починили! Единственное полезное приложение для вантуза.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:06, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + ))))
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:22, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то завезли поддержку?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:11, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложена начальная реализация декодировщика для формата WMA

    Ох ты ж неужели, мне уже надоело в игры без озвучки играть.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:12, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А wmv не хотят сделать? У меня Catherine не работает.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:45, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Catherine через yuzu отлично работает
     

  • 1.6, Xo (?), 09:12, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    WMA начинают пилить, молодцы.
     
  • 1.7, АНиОн (?), 09:22, 12/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.9, Аноньимъ (ok), 09:44, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дежавю.
    Похоже вайн стали релизить каждую неделю.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:56, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > изменения различных элементов интерфейса через темы оформления.

    И тут начали кровати переставлять... Всё сделано, только цвет кнопочки не тот.

     
  • 1.12, Аноним (-), 09:56, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно. Нефик на Линукс таскать части экосистемы Windows.
     

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