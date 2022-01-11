Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 23:16, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–34 +/–
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А можно установить Windows 11 и нормально играть в игры, а не в запуск игр. Удалите и не позорьтесь линуксоидики
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|2.7, Аноним (7), 23:37, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А можно просто установить вайн и нормально играть в игры безо всякой вантузни. Удалите свой комментарий и не позорьтесь вантузоидики
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|4.27, Аноним (27), 01:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так на радеоне просто половина эффектов некорректно отрисовывается, вроде уже выяснили. Для нормальной работы игр сейчас надо брать нвидиа. Как и всегда было, впрочем.
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|5.30, commiethebeastie (ok), 01:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так на радеоне просто половина эффектов некорректно отрисовывается, вроде уже выяснили.
> Для нормальной работы игр сейчас надо брать нвидиа. Как и всегда
> было, впрочем.
Свистишь?
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|6.31, Мент (?), 01:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению свистят тут только линаксоиды.
А эффекты многие в вине и правда не отрисоаваются в играх, где ФПС местами выше чем в винде.
А в остальных играх он в полтора - 3 раза ниже чем в винде.
Но линаксоидам на это до лампочки.
Главное утереть нос винде!!!
И играть с тормозами и не кривой графикой.
Только кому вы этим хуже делаете?
Только себе.
Поэтому страдайте и жрите кактус дальше. Всем пофиг.
Лично у меня винда для игр на десктопе, а линукс стоит где ему и положено - на сервере.
Кстати, линукс разрабатывается за деньги майкрософта уже много лет.
Живи теперь с этим.
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|7.36, Аноним (27), 02:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кстати на нвидии фпс просто выше и графон 1 в 1. Ещё и остальная ос не такая тормозная, так что остальное тоже лучше работает. Не всегда конечно. У меня скажем медиафайлы mp4/wma не поддерживаются в играх ни в вайне ни в протоне (точнее контейнеры поддерживаются, а вот форматы нет). Играть в игры без катсцен? Ну можно конечно, да и не во всех играх проприетарные форматы использутся.
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|6.35, Аноним (27), 02:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я видел обсуждение с пруфами, там выделили отличия наглядно. Из того, что мне известно лично, в мезе какое-то ограничение на предмет шейдеров, оно в 2 раза ниже, чем у нвидии. Из-за этого, например, проблемы в юнити проявляются. Не знаю, насколько это амд-специфично (интел тоже поодвержен), но факт.
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|5.37, Аноним (1), 02:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да-да. Когда фпс "неожиданно" выше под Linux, чем под Windows, так сразу начинается: "ниправда", "половина эффектов не работает", а по факту хоть ты под лупой рассматривай, отличий никаких. Была уже ситуация с Red Dead Redemption 2 - то же самое говори, по факту - ничего подобного. Может быть при переводе вызовов с DX11-12 в OpenGL и в правду что-то бы не работало, но в Vulkan - это уже бред
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|3.38, анон (?), 03:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Удали свою позорную и медленную винду и узнай, что значит скорость и производительность в играх на Линуксе https://www.youtube.com/watch?v=nAgRv93Xt7c&t=2s
Это среднее значение, на него только любоваться в тестах, а не играть, потому что просадки, разнос от 100 и сразу до чуть ли не 20 кадров периодически, так играть некомфортно. В винде хоть и ниже среднее, но намного более стабильное значение и картинка плавная поэтому. На видео и на графиках это есть.
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|2.12, НяшМяш (ok), 23:57, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запуск игр - тоже своего рода игра. И порой ну очень интересная. Повзрослеешь - поймёшь.
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|2.17, Аноним (17), 00:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Win11 производительность гораздо хуже даже если сравнивать с Win10, ты о чём? Ставить 11 вантуз, чтобы наслаждать фризами и низким по сравнению с Win7/10 фпс? Да уж на Linux хоть и не всё идеально с играми, но даже там они работают в сравнение с Win11 гораздо лучше
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|2.20, bobr (?), 00:34, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А можно зайти на opennet в раздел wine и писать о том, что другая ос для запуска приложений, которой wine и сопутствующие компоненты создаются лучше, чем вот это вот всё.
Ничего более глупого я ещё не видел.
Чел возьми отпуск и успокойся.
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|2.23, Аноним (23), 01:02, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторые любят секс не с людьми, а с компьютерами - ничего вы не понимаете!
// b.
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|3.32, Мент (?), 01:54, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линаксоидам это интереснее намного.
Совокупляться сутками с линаксом.
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|2.26, commiethebeastie (ok), 01:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под линуксом скучно, честно, я десяток ААА игр купил и все запустил кнопкой плей на ужасном радеоне. Даже учетка убейсофта между контейнерами подхватывается без логина.
По сравнению с тем что было во времена вайна 4.х небо и земля.
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|2.28, rshadow (ok), 01:35, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально же написал, чего заминусовали-то. И так все знают что на венде только игрушки. А работа на линуксе.
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|2.34, Аноним (-), 02:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, под Виндой эти *.dll дают прирост fps в d3d9-d3d11 играх до 20-30%. Достаточно просто положить их рядом к exe-шнику, даже устанавливать никуда не нужно.
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|1.2, Ordu (ok), 23:23, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При использовании dxvk-nvapi, реализации NVAPI поверх DXVK, обеспечена поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества.
Фичереквест к fheroes2 и openxcom. =)
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|2.3, Онаним (?), 23:26, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DLSS там вообще не спасёт, и скорее всего даже хуже сделает.
В эти игры гораздо лучше получилось бы xBRZ прикрутить.
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|1.13, Аноним (13), 23:59, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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попробовал гаминг под линукс: поставил польский мод для второй готики и навернул вина. готика 2 оказывается адски тормозит, карл. какой каминг под линукс с чем-то потяжелее будет даже проверять не хочется.
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|2.15, AleksK (ok), 00:17, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прохожу киберпанк 2077 на максимальных, идет вообще без проблем, особенно после последних патчей и на свежем протоне.
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|3.22, Аноним (21), 01:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже катаю без проблем в патч 1.5 с RTX (хотя видюха RTX не поддерживает, но под вайном вдруг заработало)
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|2.18, Аноним (17), 00:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вторая готика работает под Wine-staging или Proton-GE. На дефолтных версиях почему-то перестала нормально работать. Proton-GE 6.1, Steam-версия - полёт отличный
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