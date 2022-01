Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

2.5 , Васян ( ? ), 23:29, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не гнушно

2.6 , Васян ( ? ), 23:31, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как же танцы и бубны?

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:37, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А можно просто установить вайн и нормально играть в игры безо всякой вантузни. Удалите свой комментарий и не позорьтесь вантузоидики

2.8 , nekto ( ? ), 23:39, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно просто не играть в игры

2.9 , Васян ( ? ), 23:42, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Эта ваша виндовс 11 выглядит как Зорин ос

2.10 , Онаним ( ? ), 23:55, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Windows 11

Мсье знает толк в извращениях

3.24 , Аноним ( 24 ), 01:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у них же 10 последняя была. выдумывает что-то

2.11 , Аноним ( 11 ), 23:57, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удали свою позорную и медленную винду и узнай, что значит скорость и производительность в играх на Линуксе https://www.youtube.com/watch?v=nAgRv93Xt7c&t=2s

3.25 , commiethebeastie ( ok ), 01:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это Radeon, у них линуксовые дрова переросли вантузячие. Еще и FSR по всех играх в подарок.

4.27 , Аноним ( 27 ), 01:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так на радеоне просто половина эффектов некорректно отрисовывается, вроде уже выяснили. Для нормальной работы игр сейчас надо брать нвидиа. Как и всегда было, впрочем.

5.30 , commiethebeastie ( ok ), 01:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так на радеоне просто половина эффектов некорректно отрисовывается, вроде уже выяснили.

> Для нормальной работы игр сейчас надо брать нвидиа. Как и всегда

> было, впрочем. Свистишь?

6.31 , Мент ( ? ), 01:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению свистят тут только линаксоиды. А эффекты многие в вине и правда не отрисоаваются в играх, где ФПС местами выше чем в винде.

А в остальных играх он в полтора - 3 раза ниже чем в винде. Но линаксоидам на это до лампочки.

Главное утереть нос винде!!!

И играть с тормозами и не кривой графикой.

Только кому вы этим хуже делаете?

Только себе.

Поэтому страдайте и жрите кактус дальше. Всем пофиг. Лично у меня винда для игр на десктопе, а линукс стоит где ему и положено - на сервере. Кстати, линукс разрабатывается за деньги майкрософта уже много лет.

Живи теперь с этим.

7.36 , Аноним ( 27 ), 02:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот кстати на нвидии фпс просто выше и графон 1 в 1. Ещё и остальная ос не такая тормозная, так что остальное тоже лучше работает. Не всегда конечно. У меня скажем медиафайлы mp4/wma не поддерживаются в играх ни в вайне ни в протоне (точнее контейнеры поддерживаются, а вот форматы нет). Играть в игры без катсцен? Ну можно конечно, да и не во всех играх проприетарные форматы использутся.

6.35 , Аноним ( 27 ), 02:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я видел обсуждение с пруфами, там выделили отличия наглядно. Из того, что мне известно лично, в мезе какое-то ограничение на предмет шейдеров, оно в 2 раза ниже, чем у нвидии. Из-за этого, например, проблемы в юнити проявляются. Не знаю, насколько это амд-специфично (интел тоже поодвержен), но факт.

5.37 , Аноним ( 1 ), 02:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да. Когда фпс "неожиданно" выше под Linux, чем под Windows, так сразу начинается: "ниправда", "половина эффектов не работает", а по факту хоть ты под лупой рассматривай, отличий никаких. Была уже ситуация с Red Dead Redemption 2 - то же самое говори, по факту - ничего подобного. Может быть при переводе вызовов с DX11-12 в OpenGL и в правду что-то бы не работало, но в Vulkan - это уже бред

3.38 , анон ( ? ), 03:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Удали свою позорную и медленную винду и узнай, что значит скорость и производительность в играх на Линуксе https://www.youtube.com/watch?v=nAgRv93Xt7c&t=2s Это среднее значение, на него только любоваться в тестах, а не играть, потому что просадки, разнос от 100 и сразу до чуть ли не 20 кадров периодически, так играть некомфортно. В винде хоть и ниже среднее, но намного более стабильное значение и картинка плавная поэтому. На видео и на графиках это есть.

2.12 , НяшМяш ( ok ), 23:57, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запуск игр - тоже своего рода игра. И порой ну очень интересная. Повзрослеешь - поймёшь.

2.14 , Аноним ( 14 ), 00:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно не играться в игрульки, а заниматься делом.

2.17 , Аноним ( 17 ), 00:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В Win11 производительность гораздо хуже даже если сравнивать с Win10, ты о чём? Ставить 11 вантуз, чтобы наслаждать фризами и низким по сравнению с Win7/10 фпс? Да уж на Linux хоть и не всё идеально с играми, но даже там они работают в сравнение с Win11 гораздо лучше

2.20 , bobr ( ? ), 00:34, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А можно зайти на opennet в раздел wine и писать о том, что другая ос для запуска приложений, которой wine и сопутствующие компоненты создаются лучше, чем вот это вот всё.

Ничего более глупого я ещё не видел.

Чел возьми отпуск и успокойся.

2.21 , Аноним ( 21 ), 00:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты жирненький. Уже материночку с DRM модулем прикупил?

2.23 , Аноним ( 23 ), 01:02, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Некоторые любят секс не с людьми, а с компьютерами - ничего вы не понимаете! // b.

3.29 , Аноним ( 29 ), 01:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Имеешь опыт?

3.32 , Мент ( ? ), 01:54, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линаксоидам это интереснее намного.

Совокупляться сутками с линаксом.

2.26 , commiethebeastie ( ok ), 01:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под линуксом скучно, честно, я десяток ААА игр купил и все запустил кнопкой плей на ужасном радеоне. Даже учетка убейсофта между контейнерами подхватывается без логина. По сравнению с тем что было во времена вайна 4.х небо и земля.

2.28 , rshadow ( ok ), 01:35, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормально же написал, чего заминусовали-то. И так все знают что на венде только игрушки. А работа на линуксе.

2.34 , Аноним ( - ), 02:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, под Виндой эти *.dll дают прирост fps в d3d9-d3d11 играх до 20-30%. Достаточно просто положить их рядом к exe-шнику, даже устанавливать никуда не нужно.