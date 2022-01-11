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Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

11.01.2022 23:08

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.9.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • При использовании dxvk-nvapi, реализации NVAPI поверх DXVK, обеспечена поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества.
  • С учётом Vulkan-расширения VK_EXT_robustness2 оптимизированы константы шейдеров D3D9 и удалены старые опции для игр, использующих программную обработку вершин.
  • Добавлена и включения для некоторых игр опция, обеспечивающая более точную эмуляцию поведения D3D9 при вычислениях с плавающей запятой. Включение опции позволило избавиться от проблем в играх Red Orchestra 2, Dark Souls 2, Dog Fight 1942, Bayonetta, Rayman Origins, Guilty Gear Xrd и Richard Burns Rally.
  • Устранена проблема в DXGI, приводившая к сбою при попытке активации полноэкранного режима на некоторых экранах.
  • Решены проблемы в играх Black Mesa, Crysis 3 Remastered, Euro Truck Simulator, Injustice Gods Among Us, Rocksmith 2014, Spliter Cell: Chaos Theory, Sim City 2013 и The Guild 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56491-dxvk
Ключевые слова: dxvk, wine
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:16, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –34 +/
    А можно установить Windows 11 и нормально играть в игры, а не в запуск игр. Удалите и не позорьтесь линуксоидики
     
     
  • 2.5, Васян (?), 23:29, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не гнушно
     
  • 2.6, Васян (?), 23:31, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же танцы и бубны?
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:37, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А можно просто установить вайн и нормально играть в игры безо всякой вантузни. Удалите свой комментарий и не позорьтесь вантузоидики
     
  • 2.8, nekto (?), 23:39, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно просто не играть в игры
     
  • 2.9, Васян (?), 23:42, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Эта ваша виндовс 11 выглядит как Зорин ос
     
  • 2.10, Онаним (?), 23:55, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows 11
    Мсье знает толк в извращениях
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 01:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у них же 10 последняя была. выдумывает что-то
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:57, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удали свою позорную и медленную винду и узнай, что значит скорость и производительность в играх на Линуксе https://www.youtube.com/watch?v=nAgRv93Xt7c&t=2s
     
     
  • 3.25, commiethebeastie (ok), 01:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это Radeon, у них линуксовые дрова переросли вантузячие. Еще и FSR по всех играх в подарок.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 01:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так на радеоне просто половина эффектов некорректно отрисовывается, вроде уже выяснили. Для нормальной работы игр сейчас надо брать нвидиа. Как и всегда было, впрочем.
     
     
  • 5.30, commiethebeastie (ok), 01:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так на радеоне просто половина эффектов некорректно отрисовывается, вроде уже выяснили.
    > Для нормальной работы игр сейчас надо брать нвидиа. Как и всегда
    > было, впрочем.

    Свистишь?

     
     
  • 6.31, Мент (?), 01:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению свистят тут только линаксоиды.

    А эффекты многие в вине и правда не отрисоаваются в играх, где ФПС местами выше чем в винде.
    А в остальных играх он в полтора - 3 раза ниже чем в винде.

    Но линаксоидам на это до лампочки.
    Главное утереть нос винде!!!
    И играть с тормозами и не кривой графикой.
    Только кому вы этим хуже делаете?
    Только себе.
    Поэтому страдайте и жрите кактус дальше. Всем пофиг.

    Лично у меня винда для игр на десктопе, а линукс стоит где ему и положено - на сервере.

    Кстати, линукс разрабатывается за деньги майкрософта уже много лет.
    Живи теперь с этим.

     
     
  • 7.36, Аноним (27), 02:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати на нвидии фпс просто выше и графон 1 в 1. Ещё и остальная ос не такая тормозная, так что остальное тоже лучше работает. Не всегда конечно. У меня скажем медиафайлы mp4/wma не поддерживаются в играх ни в вайне ни в протоне (точнее контейнеры поддерживаются, а вот форматы нет). Играть в игры без катсцен? Ну можно конечно, да и не во всех играх проприетарные форматы использутся.
     
  • 6.35, Аноним (27), 02:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел обсуждение с пруфами, там выделили отличия наглядно. Из того, что мне известно лично, в мезе какое-то ограничение на предмет шейдеров, оно в 2 раза ниже, чем у нвидии. Из-за этого, например, проблемы в юнити проявляются. Не знаю, насколько это амд-специфично (интел тоже поодвержен), но факт.
     
  • 5.37, Аноним (1), 02:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да. Когда фпс "неожиданно" выше под Linux, чем под Windows, так сразу начинается: "ниправда", "половина эффектов не работает", а по факту хоть ты под лупой рассматривай, отличий никаких. Была уже ситуация с Red Dead Redemption 2 - то же самое говори, по факту - ничего подобного. Может быть при переводе вызовов с DX11-12 в OpenGL и в правду что-то бы не работало, но в Vulkan - это уже бред
     
  • 3.38, анон (?), 03:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Удали свою позорную и медленную винду и узнай, что значит скорость и производительность в играх на Линуксе https://www.youtube.com/watch?v=nAgRv93Xt7c&t=2s

    Это среднее значение, на него только любоваться в тестах, а не играть, потому что просадки, разнос от 100 и сразу до чуть ли не 20 кадров периодически, так играть некомфортно. В винде хоть и ниже среднее, но намного более стабильное значение и картинка плавная поэтому. На видео и на графиках это есть.

     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 23:57, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запуск игр - тоже своего рода игра. И порой ну очень интересная. Повзрослеешь - поймёшь.
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно не играться в игрульки, а заниматься делом.
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Win11 производительность гораздо хуже даже если сравнивать с Win10, ты о чём? Ставить 11 вантуз, чтобы наслаждать фризами и низким по сравнению с Win7/10 фпс? Да уж на Linux хоть и не всё идеально с играми, но даже там они работают в сравнение с Win11 гораздо лучше
     
  • 2.20, bobr (?), 00:34, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А можно зайти на opennet в раздел wine и писать о том, что другая ос для запуска приложений, которой wine и сопутствующие компоненты создаются лучше, чем вот это вот всё.
    Ничего более глупого я ещё не видел.
    Чел возьми отпуск и успокойся.
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты жирненький. Уже материночку с DRM модулем прикупил?
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:02, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некоторые любят секс не с людьми, а с компьютерами - ничего вы не понимаете!

    // b.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 01:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеешь опыт?
     
  • 3.32, Мент (?), 01:54, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линаксоидам это интереснее намного.
    Совокупляться сутками с линаксом.
     
  • 2.26, commiethebeastie (ok), 01:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под линуксом скучно, честно, я десяток ААА игр купил и все запустил кнопкой плей на ужасном радеоне. Даже учетка убейсофта между контейнерами подхватывается без логина.

    По сравнению с тем что было во времена вайна 4.х небо и земля.

     
  • 2.28, rshadow (ok), 01:35, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально же написал, чего заминусовали-то. И так все знают что на венде только игрушки. А работа на линуксе.
     
  • 2.34, Аноним (-), 02:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, под Виндой эти *.dll  дают прирост fps в d3d9-d3d11 играх до 20-30%. Достаточно просто положить их рядом к exe-шнику, даже устанавливать никуда не нужно.
     

  • 1.2, Ordu (ok), 23:23, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При использовании dxvk-nvapi, реализации NVAPI поверх DXVK, обеспечена поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества.

    Фичереквест к fheroes2 и openxcom. =)

     
     
  • 2.3, Онаним (?), 23:26, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DLSS там вообще не спасёт, и скорее всего даже хуже сделает.
    В эти игры гораздо лучше получилось бы xBRZ прикрутить.
     
     
  • 3.4, Онаним (?), 23:28, 11/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В openxcom вроде даже прикручен.
     
  • 3.39, Аноним (39), 03:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >xBRZ

    Это вот это вот уродство ты хочешь прикрутить (осторожно, может стошнить)?
    https://a.fsdn.com/con/app/proj/xbrz/screenshots/xBRZ%20-%20SOTN2.pn

     

  • 1.13, Аноним (13), 23:59, 11/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    попробовал гаминг под линукс: поставил польский мод для второй готики и навернул вина. готика 2 оказывается адски тормозит, карл. какой каминг под линукс с чем-то потяжелее будет даже проверять не хочется.
     
     
  • 2.15, AleksK (ok), 00:17, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прохожу киберпанк 2077 на максимальных, идет вообще без проблем, особенно после последних патчей и на свежем протоне.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 01:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже катаю без проблем в патч 1.5 с RTX (хотя видюха RTX не поддерживает, но под вайном вдруг заработало)
     
  • 2.18, Аноним (17), 00:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вторая готика работает под Wine-staging или Proton-GE. На дефолтных версиях почему-то перестала нормально работать. Proton-GE 6.1, Steam-версия - полёт отличный
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 00:32, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proton-6.1-GE-2, если быть точнее (если нужно)
     
  • 2.33, Мент (?), 01:55, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не баг, это фича.
     

  • 1.16, Аноним (17), 00:19, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура товарищи
     
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