Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности

|
|1.4, Аноним (4), 13:32, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
opennet в виртуальной реальности, совершенно новые эмоции от комментариев!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.14, n00by (ok), 15:04, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пошаговое приготовление:
Налить масло на дно посуды.
Равномерным тонким слоем насыпать кукурузу.
Посыпать зерна сахаром, хорошо встряхнуть блюдо.
Поставить посуду в микроволновку, герметично закрыть крышкой.
Включить СВЧ-печь.
После прекращения характерных звуков лопающихся зерен достать готовый попкорн.
|
|
|
|6.23, Kusb (?), 16:36, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свежее говно разделить на две части, одну из них поместить в кострюлю, залить водой, поставить на огонь, мешать до растворения. Варить до испарения воды и образования густой консистенции. Добавить соль, сахар, перец, хлорку, жжёный жир и сырое говно. Остудить, сформировать шарики...
|
|1.9, Аноним (9), 14:27, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Отправляйтесь в виртуальную реальность и смотрите там в ютубе как кто-то играется в виртуальной реальности.
|
|
|
|2.13, Урри (ok), 15:01, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Гуглогласс не взлетел из-за недостаточного технологического уровня.
Аналог еще взлетит, вот увидите.
|
|1.15, Аноним (15), 15:12, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer и freedesktop.org
До чего же ублю"дочная компания, однако.
|
|1.18, RAMbug (?), 16:24, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, freedesktop.org, системы виртуальной реальности, Firefox Reality, Mozilla, Android, 3D-шлемамы, Qualcomm, GeckoView
Явное превышение нормы отравляющих веществ в воздухе.
|
|1.21, Марк (?), 16:36, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
я такое видел года два назад, пока только мультики! Как впрочем и все остальное...
|