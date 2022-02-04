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Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности

04.02.2022 12:31

Компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer и freedesktop.org, представила новый открытый web-браузер Wolvic, предназначенный для использования в системах виртуальной реальности. Проект продолжит развитие браузера Firefox Reality, ранее развиваемого компанией Mozilla, но уже около года не обновлявшегося. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки первого предварительного выпуска Wolvic сформированы для платформы Android и поддерживают работу с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Interactive и Lynx. Ведётся работа по портированию браузера для устройств Qualcomm и Lenovo.

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Управление производится через VR-контроллеры, а ввод данных в web-формы через виртуальную или реальную клавиатуру. Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем выделяется система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56637-wolvic
Ключевые слова: wolvic, igalia, firerfox
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 13:18, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko

    Оригинально

     
     
  • 2.16, Медоед (?), 15:27, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ...for porn (c)
     

  • 1.3, TormoZilla (?), 13:18, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Теперь жызнь в бочке будет полноценной!
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:32, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    opennet в виртуальной реальности, совершенно новые эмоции от комментариев!
     
     
  • 2.5, Массоны Рептилоиды (?), 13:49, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага, эффект полного погружения
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:01, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Но запах пока не передаёт
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 14:03, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно и самому сделать
     
     
  • 5.14, n00by (ok), 15:04, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошаговое приготовление:

    Налить масло на дно посуды.
    Равномерным тонким слоем насыпать кукурузу.
    Посыпать зерна сахаром, хорошо встряхнуть блюдо.
    Поставить посуду в микроволновку, герметично закрыть крышкой.
    Включить СВЧ-печь.
    После прекращения характерных звуков лопающихся зерен достать готовый попкорн.


     
     
  • 6.23, Kusb (?), 16:36, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежее говно разделить на две части, одну из них поместить в кострюлю, залить водой, поставить на огонь, мешать до растворения. Варить до испарения воды и образования густой консистенции. Добавить соль, сахар, перец, хлорку, жжёный жир и сырое говно. Остудить, сформировать шарики...
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:02, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эффект полного погружения

    Во что погружения? Как обычно?

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 14:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Винни-пух и комменты.jpg
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:27, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отправляйтесь в виртуальную реальность и смотрите там в ютубе как кто-то играется в виртуальной реальности.
     
     
  • 2.12, Урри (ok), 14:59, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    We need to go deeper.
     

  • 1.11, А где же каменты (?), 14:51, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Думаю этот весь VR не взлетит, так же как и google glass - все убого и ненужно.
     
     
  • 2.13, Урри (ok), 15:01, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гуглогласс не взлетел из-за недостаточного технологического уровня.
    Аналог еще взлетит, вот увидите.
     
     
  • 3.17, OliviaBlu (?), 15:43, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если только от Огрызка.
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:36, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Meta продала уже 10 миллионов устройств Quest 2.

    https://www.theverge.com/2021/11/16/22785469/meta-oculus-quest-2-10-million-un

    Данный браузер очень нужен, как альтернатива стандартному на базе Chromium.

     

  • 1.15, Аноним (15), 15:12, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer и freedesktop.org

    До чего же ублю"дочная компания, однако.

     
     
  • 2.22, Сергей Борисович Кореневский (?), 16:36, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     

  • 1.18, RAMbug (?), 16:24, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, freedesktop.org, системы виртуальной реальности, Firefox Reality, Mozilla, Android, 3D-шлемамы, Qualcomm, GeckoView

    Явное превышение нормы отравляющих веществ в воздухе.

     
  • 1.19, Сергей Борисович Кореневский (?), 16:34, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это бета версия. Сегодня была предоставлена 0.9.3 версия.
     
  • 1.21, Марк (?), 16:36, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я такое видел года два назад, пока только мультики! Как впрочем и все остальное...
     
  • 1.24, Марк (?), 16:38, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/results?search_query=vr+os
     
  • 1.25, Аноним (25), 17:14, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zorin VR OS лучше.
     

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