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Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0

15.02.2021 22:42

Компания Collabora представила выпуск Monado 21.0.0, открытой реализации стандарта OpenXR. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием, абстрагирующим особенности конкретных устройств. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальности на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL.

Monado 21.0.0 стал первым выпуском, официально совместимым со стандартом OpenXR 1.0. Консорциум Khronos провёл тестирование на совместимость и добавил Monado в список официально совместимых реализаций OpenXR. Тесты выполнены как с графическими API OpenGL, так и с API Vulkan, при использовании сборки для рабочего стола в режиме симуляции устройства виртуальной реальности. Изначально версии планировалось присвоить номер 1.0, но разработчики решили использовать нумерацию с использованием года, по аналогии с нумерацией версий Mesa.

Вторым важным новшеством стала подготовка драйвера для платформы SteamVR с реализацией трекера состояний, а также генератора плагинов к SteamVR, позволяющего использовать в SteamVR любые драйверы шлемов (HMD) и контроллеров, созданные для Monado. Например, Monado предоставляет драйверы для шлемов виртуальной реальности OpenHMD, Panotools (PSVR) и Vive/Vive Pro/Valve Index.


Состав платформы:

  • Движок пространственного зрения (отслеживание объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз);
  • Движок для отслеживания персонажа (гиростабилизатор, предсказание движений, контроллеры, оптическое отслеживание движений через камеру, отслеживание позиции на основе данных от VR-шлема);
  • Композитный сервер (режим прямого вывода, проброс видео, корректировка линз, композитинг, формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями);
  • Движок взаимодействия (симуляция физических процессов, набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности);
  • Инструментарий (калибровка оборудования, установка границ перемещения).

Основные возможности:

  • Драйвер для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit) и PlayStation VR HMD, а также для контроллеров Vive Wand, Valve Index, PlayStation Move и Razor Hydra.
  • Возможность использования оборудования, поддерживаемого проектом OpenHMD.
  • Драйвер для очков дополненной реальности North Star.
  • Драйвер для системы отслеживания позиции Intel RealSense T265.
  • Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.
  • Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.
  • Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.
  • Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.
  • Безэкранный режим (Headless).
  • Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.
  • Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).
  • Готовый композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство, минуя системный X-сервер. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв.


  1. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 0.4
  2. OpenNews: Первый выпуск Monado, платформы для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
  4. OpenNews: Google открыл код Tilt Brush, программы для рисования с использованием 3D-шлемов
  5. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54590-monado
Ключевые слова: monado, vr, openxr
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:10, 15/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Шлемы это скучно, только для прона годятся. А вот очки дополненной реальности норм. Я так понимаю всё упирается даже не в производительность, а опять же в батарейки которые до сих пор не изобрели (и не изобретут никогда потому что запасы лития уже подходят к концу и скоро придётся вообще отказаться от эффективных батареек).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:15, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, литий кончится быстрее нефти.
     
     
  • 3.8, nekto (?), 00:54, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шмyгль постарался
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:45, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем тебе литий, вставляешь плутонивую ячейку в анус и до конца жизни наслаждаешься очочками
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:11, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одна надежда на Боливию!
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:47, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда в том что ни шлемы ни очки никому ни в каком виде не нужны.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:54, 15/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Жаль что не на хакелле
     

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