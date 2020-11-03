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Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 0.4

03.11.2020 08:24

Компания Collabora представила выпуск Monado 0.4, открытой реализации стандарта OpenXR. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием, абстрагирующим особенности конкретных устройств. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальности на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL.

Основные изменения:

  • Реализация доведена до состояния, успешно проходящего все предоставляемые консорциумом Khronos тесты на совместимость со стандартом OpenXR. Тесты выполняются как с графическими API OpenGL, так и с API Vulkan, при использовании сборки для рабочего стола в режиме симуляции устройства виртуальной реальности. Официально совместимость с OpenXR пока не признана, так как в Khronos не отправлена соответствующая заявка на проверку, но любой желающий может убедиться в прохождении тестов самостоятельно, воспользовавшись открытым набором OpenXR Conformance Test Suite.
  • Продолжена работа по поддержке оверлеев и возможности подключения нескольких приложений OpenXR к одному экземпляру сервиса Monado с одновременной визуализацией при помощи расширения XR_EXTX_overlay. Оверлеи предоставляют средства для многослойной отрисовки, необходимой для приложений, 3D-интерфейс которых накладывается поверх сцены, таких как xrdesktop или Pluto VR.

  • Предложена начальная поддержка платформы Android. Monado runtime теперь может быть установлен в форме APK-пакета, который могут использовать сторонние приложения, такие как тестовая программа hello_xr из Khronos OpenXR SDK. Для отслеживания ориентации устройства в пространстве используется IMU (датчики ориентации и ускорения). Для просмотра приложений OpenXR в режиме виртуальной реальности можно использовать 3D-шлемы Google Cardboard и Daydream, для которых учтены коэффициенты искажения (в дальнейшем планируется обеспечить возможность калибровки по QR-коду).

Состав платформы:

  • Движок пространственного зрения (отслеживание объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз);
  • Движок для отслеживания персонажа (гиростабилизатор, предсказание движений, контроллеры, оптическое отслеживание движений через камеру, отслеживание позиции на основе данных от VR-шлема);
  • Композитный сервер (режим прямого вывода, проброс видео, корректировка линз, композитинг, формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями);
  • Движок взаимодействия (симуляция физических процессов, набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности);
  • Инструментарий (калибровка оборудования, установка границ перемещения).

Основные возможности:

  • Драйвер для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit) и PlayStation VR HMD, а также для контроллеров Vive Wand, Valve Index, PlayStation Move и Razor Hydra.
  • Возможность использования оборудования, поддерживаемого проектом OpenHMD.
  • Драйвер для очков дополненной реальности North Star.
  • Драйвер для системы отслеживания позиции Intel RealSense T265.
  • Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.
  • Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.
  • Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.
  • Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.
  • Безэкранный режим (Headless).
  • Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.
  • Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).
  • Готовый композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство, минуя системный X-сервер. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Второй выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.90
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54016-monado
Ключевые слова: monado, vr, openxr
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 03/11/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Monado

    Оно на хаскеле?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:54, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты статью читать не хочешь, ммм? На си!
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:58, 03/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хм.. В комментах тролли начнут утверждать, что как обычно ненужно и закопать. А меж тем считается, что за этим будущее. Опенсорс и так во многих сферах отстает от проприетарщины. Так что такие проекты надо только приветствовать.
     

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