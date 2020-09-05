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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.90

05.09.2020 23:05

Представлен выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.90. Основные изменения в Blender 2.90:

  • На платформе Linux реализована начальная поддержка протокола Wayland, для включения которой предложена сборочная опция WITH_GHOST_WAYLAND. X11 продолжает использоваться по умолчанию, так как некоторые возможности Blender пока остаются недоступными в окружениях на базе Wayland.
  • В движке Cycles предложена новая модель облаков Nishita, использующая генерацию текстур на основе симуляции физических процессов.
  • Для трассировки лучей силами CPU в Cycles задействована библиотека Intel Embree, которая позволила существенно повысить производительность при обработке сцен с эффектом размытия для передачи динамики движения объекта (motion blur), а также в целом ускорила обработку сцен со сложной геометрией. Например время расчёта тестовой сцены Agent 327 с motion blur сократилось с 54:15 до 5:00.
  • Для всех GPU NVIDIA, начиная с семейства Maxwell (GeForce 700, 800, 900, 1000), предоставлена возможность применения механизма подавления шумов OptiX.
  • Предложено два режима визуализации структуры волос: быстрый режим Rounded Ribbon (отображает волос как плоскую ленту с закруглёнными нормалями) и ресурсоёмкий режим 3D Curve (волос отображается в виде 3D кривой).
  • Добавлена возможность задания смещения терминатора тени (Shadow Terminator) в привязке к объектам для устранения артефактов со сглаженными нормалями на mesh-ах с низкой детализацией.
  • Добавлена поддержка библиотеки Intel OpenImageDenoise для интерактивного устранения шумов в 3D viewport и при финальном рендеринге (работает на CPU Intel и AMD c поддержкой SSE 4.1).
  • Улучшен интерфейс пользователя. Оператор поиска теперь охватывает и элементы меню. В 3D viewport добавлен новый слой со статистикой. В строке состояния по умолчанию отныне показывается только версия, а дополнительные данные, такие как статистика и потребление памяти, включаются через контекстное меню. Реализована возможность перетаскивать и перегруппировывать модификаторы в режиме drag&drop. Для упрощения изменения размера увеличена ширина границ областей. Изменено размещение флажков (Checkbox), которые теперь отображаются слева от текста.
  • В движке рендеринга Eevee, поддерживающем физически корректный рендеринг в реальном времени и использующем только GPU (OpenGL) для визуализации, полностью переписана реализация эффекта размытия при движении (Motion blur), добавлена поддержка деформации mesh-ей и увеличена точность.
  • Реализована полноценная поддержка скульптурного моделирования с несколькими разрешениями (модификатор Multires) - пользователь теперь может выбрать несколько уровней разбивки поверхности (Subdivision, кусочное построение гладких поверхностей с использованием полигональной сетки) и переключаться между уровнями. Также появилась возможность перестроения низких уровней разбивки поверхности и извлечения смещений, что может применяться для импорта моделей из любых приложений скульптурного моделирования по сетке и перестроения всех уровней разбивки поверхности для редактирования внутри модификатора. Появилась возможность создания гладких, линейных и простых разбивок поверхности без изменения типа модификатора.
  • Добавлен фильтр для симуляции ткани на полигональной сетке, используя четыре режима моделирования.
  • В кисти Pose реализованы два новых режима деформации: масштабирование/преобразование и сдавливание/растяжка.
  • В средства моделирования добавлен новый инструмент для автоматического разделения и удаления смежных граней при выполнении операций выдавливания. В инструменте и модификаторе скоса (Bevel) реализован режим "Absolute" для использования абсолютных значений, а не процентов, а также задействован новый метод для определения материала и развёртки (UV) для центральных полигонов в нечётных сегментах. В пользовательском профиле модификатора и инструмента скоса появилась поддержка регулировки на базе кривых Безье.
  • В модификаторе океана появилась генерация карт для направления брызг.
  • В редакторе развёрток (UV) при перемещении элементов полигональной сетки обеспечена автоматическая корректировка цветов вершин и развёрток.
  • Реализовано кэширование данных дыма и жидкостей в одном файле .vdb для каждого кадра.
  • При физической симуяции тканей добавлена возможность применения градиента давления, эмулирующего вес жидкости, которой заполнен объект или которая окружает его.
  • Продолжена реализация поддержки виртуальной реальности на базе стандарта OpenXR.
  • Улучшена поддержка импорта и экспорта в формате glTF 2.0.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.83
  3. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  4. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  5. OpenNews: AMD, Embark Studios и Adidas стали участниками Blender Development Fund
  6. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53654-blender
Ключевые слова: blender, 3d
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Kaiwas (?), 23:14, 05/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Отличная программа!

    Поздравляю пользователей с очередным релизом.

     
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