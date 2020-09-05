Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.90

Представлен выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.90. Основные изменения в Blender 2.90: На платформе Linux реализована начальная поддержка протокола Wayland, для включения которой предложена сборочная опция WITH_GHOST_WAYLAND. X11 продолжает использоваться по умолчанию, так как некоторые возможности Blender пока остаются недоступными в окружениях на базе Wayland.

В движке Cycles предложена новая модель облаков Nishita, использующая генерацию текстур на основе симуляции физических процессов.

Для трассировки лучей силами CPU в Cycles задействована библиотека Intel Embree, которая позволила существенно повысить производительность при обработке сцен с эффектом размытия для передачи динамики движения объекта (motion blur), а также в целом ускорила обработку сцен со сложной геометрией. Например время расчёта тестовой сцены Agent 327 с motion blur сократилось с 54:15 до 5:00.

Для всех GPU NVIDIA, начиная с семейства Maxwell (GeForce 700, 800, 900, 1000), предоставлена возможность применения механизма подавления шумов OptiX.

Предложено два режима визуализации структуры волос: быстрый режим Rounded Ribbon (отображает волос как плоскую ленту с закруглёнными нормалями) и ресурсоёмкий режим 3D Curve (волос отображается в виде 3D кривой).

Добавлена возможность задания смещения терминатора тени (Shadow Terminator) в привязке к объектам для устранения артефактов со сглаженными нормалями на mesh-ах с низкой детализацией.

Добавлена поддержка библиотеки Intel OpenImageDenoise для интерактивного устранения шумов в 3D viewport и при финальном рендеринге (работает на CPU Intel и AMD c поддержкой SSE 4.1).

Улучшен интерфейс пользователя. Оператор поиска теперь охватывает и элементы меню. В 3D viewport добавлен новый слой со статистикой. В строке состояния по умолчанию отныне показывается только версия, а дополнительные данные, такие как статистика и потребление памяти, включаются через контекстное меню. Реализована возможность перетаскивать и перегруппировывать модификаторы в режиме drag&drop. Для упрощения изменения размера увеличена ширина границ областей. Изменено размещение флажков (Checkbox), которые теперь отображаются слева от текста.

В движке рендеринга Eevee, поддерживающем физически корректный рендеринг в реальном времени и использующем только GPU (OpenGL) для визуализации, полностью переписана реализация эффекта размытия при движении (Motion blur), добавлена поддержка деформации mesh-ей и увеличена точность.

Реализована полноценная поддержка скульптурного моделирования с несколькими разрешениями (модификатор Multires) - пользователь теперь может выбрать несколько уровней разбивки поверхности (Subdivision, кусочное построение гладких поверхностей с использованием полигональной сетки) и переключаться между уровнями. Также появилась возможность перестроения низких уровней разбивки поверхности и извлечения смещений, что может применяться для импорта моделей из любых приложений скульптурного моделирования по сетке и перестроения всех уровней разбивки поверхности для редактирования внутри модификатора. Появилась возможность создания гладких, линейных и простых разбивок поверхности без изменения типа модификатора.

Добавлен фильтр для симуляции ткани на полигональной сетке, используя четыре режима моделирования.

В кисти Pose реализованы два новых режима деформации: масштабирование/преобразование и сдавливание/растяжка.

В средства моделирования добавлен новый инструмент для автоматического разделения и удаления смежных граней при выполнении операций выдавливания. В инструменте и модификаторе скоса (Bevel) реализован режим "Absolute" для использования абсолютных значений, а не процентов, а также задействован новый метод для определения материала и развёртки (UV) для центральных полигонов в нечётных сегментах. В пользовательском профиле модификатора и инструмента скоса появилась поддержка регулировки на базе кривых Безье.

В модификаторе океана появилась генерация карт для направления брызг.

В редакторе развёрток (UV) при перемещении элементов полигональной сетки обеспечена автоматическая корректировка цветов вершин и развёрток.

Реализовано кэширование данных дыма и жидкостей в одном файле .vdb для каждого кадра.

При физической симуяции тканей добавлена возможность применения градиента давления, эмулирующего вес жидкости, которой заполнен объект или которая окружает его.

Продолжена реализация поддержки виртуальной реальности на базе стандарта OpenXR.

Улучшена поддержка импорта и экспорта в формате glTF 2.0.







