AMD, Embark Studios и Adidas стали участниками Blender Development Fund

Компания AMD присоединилась к программе Blender Development Fund в качестве основного спонсора (Patron), перечисляющего на развитие свободной системы 3D-моделирования Blender более 120 тысяч евро в год. Полученные средства планируется вложить в общую разработку системы 3D-моделирования Blender, миграцию на графический API Vulkan и обеспечение качественной поддержки технологий AMD. Кроме AMD в число основных спонсоров Blender ранее также вошли компании NVIDIA и Epic Games. Подробности финансового участия NVIDIA и AMD не сообщаются, а компания Epic Games выделила 1.2 млн на финансирование Blender в течение трех лет.

О поддержке Blender также объявили компании Embark Studios и Adidas, которые вошли в категории "золотых" и "серебряных" спонсоров, соответственно. Embark Studios будет перечислять Blender от 30 тысяч евро в год и намерена перевести в разряд открытого ПО свои инструменты для Blender (некоторые инструменты Embark уже открыты). В долгосрочной перспективе Embark Studios планирует перейти на использование Blender в качестве основной программы для 3D и энвайронмента. Вклад компании Adidas, которая использует Blender для решения задач визуализации, составит от 12 тысяч евро в год.



