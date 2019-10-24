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AMD, Embark Studios и Adidas стали участниками Blender Development Fund

24.10.2019 07:43

Компания AMD присоединилась к программе Blender Development Fund в качестве основного спонсора (Patron), перечисляющего на развитие свободной системы 3D-моделирования Blender более 120 тысяч евро в год. Полученные средства планируется вложить в общую разработку системы 3D-моделирования Blender, миграцию на графический API Vulkan и обеспечение качественной поддержки технологий AMD. Кроме AMD в число основных спонсоров Blender ранее также вошли компании NVIDIA и Epic Games. Подробности финансового участия NVIDIA и AMD не сообщаются, а компания Epic Games выделила 1.2 млн на финансирование Blender в течение трех лет.

О поддержке Blender также объявили компании Embark Studios и Adidas, которые вошли в категории "золотых" и "серебряных" спонсоров, соответственно. Embark Studios будет перечислять Blender от 30 тысяч евро в год и намерена перевести в разряд открытого ПО свои инструменты для Blender (некоторые инструменты Embark уже открыты). В долгосрочной перспективе Embark Studios планирует перейти на использование Blender в качестве основной программы для 3D и энвайронмента. Вклад компании Adidas, которая использует Blender для решения задач визуализации, составит от 12 тысяч евро в год.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
  4. OpenNews: Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux
  5. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: blender, amd
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:13, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Еще на двух программистов должно хватить.
     
  • 1.2, Ivan_83 (ok), 08:25, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тоже хочу свой nonprofit фонд, но не в нашей ущербной юрисдикции.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:31, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну подними задницу со стула и сходи к профильному юристу.
     
     
  • 3.4, ГномЛучшаяДЕ (?), 08:34, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это сложно, ныть в комментах - проще
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я тоже хочу свой nonprofit фонд, но не в нашей ущербной юрисдикции.

    Ты этого не хочешь. Если бы хотел, сделал. Ты хочешь халоваться.

     

  • 1.5, Иван (??), 08:37, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Blender очень крутой инструмент, только сложный. Я новичок :(
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:47, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверь научишься. Я был новичком, но теперь там делаю маленькие 3д модели для продажи. Погугли на ютубе туториалы.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:22, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Блендер для любителей, профессионалы используют другой софт. Пусть даже сюда сейчас налетят фанатики со словами что все дело в руках, а не в инструменте.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 09:25, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прав, у моделлеров есть пайплайн и блендер туда не входит. Объективных причин для изменений нет.
     
  • 3.19, th3m3 (ok), 11:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. по твоему в Nvidia, AMD, Adidas, куча других студий от игровых до мультипликационных по всему миру - не профессионалы, а так, любители? Ты серьёзно вообще?
     

  • 1.6, Нонон (?), 08:38, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, кстати не очень понятно как выбирают проекты какие спонсировать а какие нет.. Можно для примера взять Гимп.. ему тоже АМД и нвидия могли бы выделять средства чтоб тот добавил поддержку Vulkan и отточил для их железа.. Но, вопрс чего блендер такой ААА продукт? И чем редактор изображений хуже?
     
     
  • 2.8, Линь ВиньДно (?), 08:55, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно не хотят связываться с GIMP, пока его не переименуют в угоду очередным толерантным приматам https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51357

    В остальном тоже не понимаю, GIMP - вполне себе шустрая и лёгкая замена фотошопа во многих  сценариях использования.

     
     
  • 3.9, аноним2 (?), 09:09, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может АМД влезло в Blender потому что в это дело вступил их конкурент? А  GIMP продвигает CUDA и что там есть у AMD?
    А так жаль, конечно, что на такие проекты как Inkscape, GIMP и др. - мастодонты от IT индустрии не уделяют большого внимания... или в этом их счастье, что они не зависят от денежных мешков?
     
  • 3.14, Сишник (?), 10:09, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или с GNU продуктом не хотят связываться. К тому же гимп не развивается практически, зачем ему деньги?
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:35, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему GIMP, почему не Krita?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:12, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем себе на комп тащить половину KDE
     
     
  • 4.18, gg (??), 11:21, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно!
    Зачем тащить половину KDE для редактора, когда можно сразу поставить KDE
    https://www.meme-arsenal.com/memes/c44af3a6186cd28a2725daf4ad1bf563.jpg
     
  • 2.16, А (??), 10:42, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, в блендере больше 3D чем в растровых и векторных редакторах ? Однако радует что свободный проект получает достойное внимание !
     

  • 1.17, AlexYeCu_not_logged (?), 11:09, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и Adidas

    Blender — для чОткого моделирования!

     
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