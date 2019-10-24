AMD, Embark Studios и Adidas стали участниками Blender Development Fund

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|2.11, Аноним (11), 09:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я тоже хочу свой nonprofit фонд, но не в нашей ущербной юрисдикции.
Ты этого не хочешь. Если бы хотел, сделал. Ты хочешь халоваться.
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|1.5, Иван (??), 08:37, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Blender очень крутой инструмент, только сложный. Я новичок :(
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|2.7, Аноним (7), 08:47, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поверь научишься. Я был новичком, но теперь там делаю маленькие 3д модели для продажи. Погугли на ютубе туториалы.
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|2.10, Аноним (10), 09:22, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Блендер для любителей, профессионалы используют другой софт. Пусть даже сюда сейчас налетят фанатики со словами что все дело в руках, а не в инструменте.
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|3.12, Аноним (11), 09:25, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты прав, у моделлеров есть пайплайн и блендер туда не входит. Объективных причин для изменений нет.
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|3.19, th3m3 (ok), 11:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. по твоему в Nvidia, AMD, Adidas, куча других студий от игровых до мультипликационных по всему миру - не профессионалы, а так, любители? Ты серьёзно вообще?
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|1.6, Нонон (?), 08:38, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, кстати не очень понятно как выбирают проекты какие спонсировать а какие нет.. Можно для примера взять Гимп.. ему тоже АМД и нвидия могли бы выделять средства чтоб тот добавил поддержку Vulkan и отточил для их железа.. Но, вопрс чего блендер такой ААА продукт? И чем редактор изображений хуже?
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|3.9, аноним2 (?), 09:09, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может АМД влезло в Blender потому что в это дело вступил их конкурент? А GIMP продвигает CUDA и что там есть у AMD?
А так жаль, конечно, что на такие проекты как Inkscape, GIMP и др. - мастодонты от IT индустрии не уделяют большого внимания... или в этом их счастье, что они не зависят от денежных мешков?
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|3.14, Сишник (?), 10:09, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или с GNU продуктом не хотят связываться. К тому же гимп не развивается практически, зачем ему деньги?
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|2.16, А (??), 10:42, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, в блендере больше 3D чем в растровых и векторных редакторах ? Однако радует что свободный проект получает достойное внимание !
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