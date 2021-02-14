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Релиз языка программирования Haxe 4.2

14.02.2021 12:33

Доступен релиз тулкита Haxe 4.2, включающего одноимённый мультипарадигменный высокоуровневый язык программирования со строгой типизацией, кросс-компилятор и стандартную библиотеку функций. Проектом поддерживается трансляция в С++, HashLink/C, JavaScript, C#, Java, PHP, Python и Lua, а также компиляция в байт-код JVM, HashLink/JIT, Flash и Neko, с доступом к родным возможностям каждой целевой платформы. Код компилятора распространяется под лицензией GPLv2, а стандартной библиотеки и развиваемых для Haxe виртуальных машин HashLink и Neko под лицензией MIT.

Язык является expression-ориентированным со строгой типизацией. Поддерживаются приёмы объектно-ориентированного, обобщённого и функционального программирования. Синтаксис Haxe близок к ECMAScript и расширяет его такими возможностями как статическая типизация, автовывод типов, сопоставление шаблонов, дженерики, основанный на итераторах цикл "for", AST-макросы, GADT (Generalized Algebraic Data Types), абстрактные типы, анонимные структуры, упрощённые определения массивов, выражения для условной компиляции, прикрепление метаданных к полям, классам и выражениям, интерполяция строк ('My name is $name'), параметры типов ('new Main<String>("foo")') и многим другим. 


class Test {
  static function main() {
    final people = [
      "Elizabeth" => "Programming",
      "Joel" => "Design"
    ];

    for (name => job in people) {
      trace('$name does $job for a living!');
    }
  }
}

Новые возможности версии 4.2:

  • Объявление статичных переменных и функций на уровне модуля, без необходимости оборачивания в класс.
  • Поддержка "классических" абстрактных классов и функций.
  • Нативная реализация вариативных функций для всех целевых платформ (haxe.Rest) и добавление оператора развертывания аргументов "f(...array)".
  • Реализация цикла событий (event loop) для отдельных потоков ("sys.thread.Thread.events").
  • Метаданные "@:inheritDoc" для наследования документации типов/полей.
  • Поддержка перегрузки методов для внешних методов на всех целевых платформах.
  • Пересылка в абстракт конструктора, лежащего в основе его типа с помощью метаданных "@:forward.new".
  • В "haxe.macro.Expr" добавлен конструктор "EIs" .
  • Возможность сделать абстрактный тип вариантным с "@:forward.variance".
  • Представление типа "Any" как "Dynamic" при унификации вариантности.
  • В пакет "haxe.exceptions" добавлены некоторые базовые типы исключений.
  • Поддержка прикрепления метаданных при объявлении переменных.
  • Функция "StringTools.unsafeCharAt", используемая при строковой итерации.
  • eval (интерпретатор): в пакете "eval.luv" добавлены привязки к "libuv".
  • eval: привязки к родным реализациям "Int64" и "UInt64" через пакет "eval.integers".
  • cs: реализация UDP сокета.
  • cs: модуль "cs.Syntax" для inline-вставок C#-кода.
  • jvm: Добавлен флаг "-D jvm.dynamic-level=x" для контроля количества генерируемых оптимизаций у динамического кода. 0 = отсутствуют, 1 = оптимизация чтения/записи полей, 2 = замыкания методов на этапе компиляции.
  • java, jvm: Поддержка флага "--java-lib <директория>".
  • python: реализация threading API.

Общие улучшения:

  • "expr is SomeType" не требует оборачивания в скобки.
  • Увеличен приоритет у расширений типов "@:using" .
  • Разрешено использование статических расширений типа через "super".
  • Возможность задавать метаданные полям "@:noDoc".
  • Абстрактный тип "Map" сделан транзитивным.
  • Поддержка "@:native" на конструкторах перечислений.
  • Поддержка "@:using" на объявлениях типа ("typedefs").
  • Мультистроковые ошибки используют "..." как префикс для последующих строк.
  • Переработан вывод типов, анонимные структуры лучше преобразуются в явные типы и "закрываются" по завершению функции.
  • Вывод типа функций без аргументов как "()->..." вместо "Void->...".
  • Ключевое слово "function" разрешено в качестве имени пакета.
  • Улучшено встраивание (inlining) объектов.
  • cs: Добавлена поддержка .NET 5.0.
  • cpp: Поддержка нативных конструкторов у внешних классов.
  • php: Добавлен "php.Syntax.customArrayDecl" для объявления нативного массива.
  • php: Обновлены внешние методы (externs) для различных функций и классов.
  • php: Оптимизирована реализация анонимных структур.
  • hl: Пропуск компиляции при отсутствии изменений в модулях.
  • lua: Использование "hx-lua-simdjson" для парсинга json.
  • jvm: Снижена нагрузка на CPU в реализации "sys.thread.Lock".
  • js: Улучшена совместимость с Google Closure Compiler.
  • Null Safety: Учёт "@:nullSafety(Off)" при объявлении переменных: "var @:nullSafety(Off) v".

Также до новой версий компилятора обновлено дополнение к редактору VSCode, в котором появились подсказки с генерацией недостающих полей интерфейсов, простых и абстрактных классов, а также методов свойств.

  1. Главная ссылка к новости (https://community.haxe.org/t/h...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.0
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.1
  4. OpenNews: Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем
  5. OpenNews: Анализ зависимости безопасности кода от используемого языка программирования
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.4.0
Автор новости: Сырь
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54580-haxe
Ключевые слова: haxe
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 16:48, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Haxe нужно! :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пробовал этим пользоваться - переписать питоний код. Говнище получается. При транспиляции генерируется очень субоптимальный код, без всяких идиом, которые пришлось вычистить из оригинального исходника.
     
     
  • 3.8, НяшМяш (ok), 18:12, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А во что транспилировали - обратно в питон?
     

  • 1.2, Zitz (?), 16:59, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше ЯП.
     
     
  • 2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 18:15, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нужно больше ЯП.

    Ему лет 15 уже, т. е. постарше этих вашиз rust-ов и go. НЕ python, и не lua по возрасту, и уж тем более не C/C++ или, не к ночи будет помянут, Fortran, но и не совсем новодел уже… Из, скажем так, новых, но уже не новейших.

     
     
  • 3.13, Zitz (?), 18:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нафиг он нужен? Для быстрых штук есть C++, для высокоуровневой скриптоты - Python.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:20, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кроме лиспа и форта ничего не нужно.
     
     
  • 2.5, Рефрен (?), 18:01, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раста
     
     
  • 3.6, Zitz (?), 18:06, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нига
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:14, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они медленные и неудобные. Хватило бы сишечки, но на сишечке не было бы столько сложного софта написано. Впрочем, возможно, лучше было бы наворотить 100500 слоёв абстракций для сишечки, вместо всех этих жав, но фарш назад не провернуть теперь. Есть же пример си с сахарным песком от гнилых яблок, почему не взлетело?
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же типизация?
     

  • 1.7, AlexYeCu_not_logged (?), 18:11, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, оно ещё живо…
     
  • 1.11, Онаним (?), 18:19, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю переписать Haxe на Rust и назвате HaxeRust. Или PoxeRust
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:33, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CopyRust
     
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