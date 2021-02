Релиз языка программирования Haxe 4.2

Доступен релиз тулкита Haxe 4.2, включающего одноимённый мультипарадигменный высокоуровневый язык программирования со строгой типизацией, кросс-компилятор и стандартную библиотеку функций. Проектом поддерживается трансляция в С++, HashLink/C, JavaScript, C#, Java, PHP, Python и Lua, а также компиляция в байт-код JVM, HashLink/JIT, Flash и Neko, с доступом к родным возможностям каждой целевой платформы. Код компилятора распространяется под лицензией GPLv2, а стандартной библиотеки и развиваемых для Haxe виртуальных машин HashLink и Neko под лицензией MIT.

Язык является expression-ориентированным со строгой типизацией. Поддерживаются приёмы объектно-ориентированного, обобщённого и функционального программирования. Синтаксис Haxe близок к ECMAScript и расширяет его такими возможностями как статическая типизация, автовывод типов, сопоставление шаблонов, дженерики, основанный на итераторах цикл "for", AST-макросы, GADT (Generalized Algebraic Data Types), абстрактные типы, анонимные структуры, упрощённые определения массивов, выражения для условной компиляции, прикрепление метаданных к полям, классам и выражениям, интерполяция строк ('My name is $name'), параметры типов ('new Main<String>("foo")') и многим другим.

class Test { static function main() { final people = [ "Elizabeth" => "Programming", "Joel" => "Design" ]; for (name => job in people) { trace('$name does $job for a living!'); } } }

Новые возможности версии 4.2:

Объявление статичных переменных и функций на уровне модуля, без необходимости оборачивания в класс.

Поддержка "классических" абстрактных классов и функций.

Нативная реализация вариативных функций для всех целевых платформ (haxe.Rest) и добавление оператора развертывания аргументов "f(...array)".

Реализация цикла событий (event loop) для отдельных потоков ("sys.thread.Thread.events").

Метаданные "@:inheritDoc" для наследования документации типов/полей.

Поддержка перегрузки методов для внешних методов на всех целевых платформах.

Пересылка в абстракт конструктора, лежащего в основе его типа с помощью метаданных "@:forward.new".

В "haxe.macro.Expr" добавлен конструктор "EIs" .

Возможность сделать абстрактный тип вариантным с "@:forward.variance".

Представление типа "Any" как "Dynamic" при унификации вариантности.

В пакет "haxe.exceptions" добавлены некоторые базовые типы исключений.

Поддержка прикрепления метаданных при объявлении переменных.

Функция "StringTools.unsafeCharAt", используемая при строковой итерации.

eval (интерпретатор): в пакете "eval.luv" добавлены привязки к "libuv".

eval: привязки к родным реализациям "Int64" и "UInt64" через пакет "eval.integers".

cs: реализация UDP сокета.

cs: модуль "cs.Syntax" для inline-вставок C#-кода.

jvm: Добавлен флаг "-D jvm.dynamic-level=x" для контроля количества генерируемых оптимизаций у динамического кода. 0 = отсутствуют, 1 = оптимизация чтения/записи полей, 2 = замыкания методов на этапе компиляции.

java, jvm: Поддержка флага "--java-lib <директория>".

python: реализация threading API.

Общие улучшения:

"expr is SomeType" не требует оборачивания в скобки.

Увеличен приоритет у расширений типов "@:using" .

Разрешено использование статических расширений типа через "super".

Возможность задавать метаданные полям "@:noDoc".

Абстрактный тип "Map" сделан транзитивным.

Поддержка "@:native" на конструкторах перечислений.

Поддержка "@:using" на объявлениях типа ("typedefs").

Мультистроковые ошибки используют "..." как префикс для последующих строк.

Переработан вывод типов, анонимные структуры лучше преобразуются в явные типы и "закрываются" по завершению функции.

Вывод типа функций без аргументов как "()->..." вместо "Void->...".

Ключевое слово "function" разрешено в качестве имени пакета.

Улучшено встраивание (inlining) объектов.

cs: Добавлена поддержка .NET 5.0.

cpp: Поддержка нативных конструкторов у внешних классов.

php: Добавлен "php.Syntax.customArrayDecl" для объявления нативного массива.

php: Обновлены внешние методы (externs) для различных функций и классов.

php: Оптимизирована реализация анонимных структур.

hl: Пропуск компиляции при отсутствии изменений в модулях.

lua: Использование "hx-lua-simdjson" для парсинга json.

jvm: Снижена нагрузка на CPU в реализации "sys.thread.Lock".

js: Улучшена совместимость с Google Closure Compiler.

Null Safety: Учёт "@:nullSafety(Off)" при объявлении переменных: "var @:nullSafety(Off) v".

Также до новой версий компилятора обновлено дополнение к редактору VSCode, в котором появились подсказки с генерацией недостающих полей интерфейсов, простых и абстрактных классов, а также методов свойств.