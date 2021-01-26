Google открыл код Tilt Brush, программы для рисования с использованием 3D-шлемов

Компания Google объявила об открытии исходных текстов программы для художественного творчества Tilt Brush, позволяющей создавать трёхмерные рисунки в окружающем пространстве, используя шлем виртуальной реальности. Код написан на языке C# и открыт под лицензией Apache 2.0. Поддерживается большинство шлемов виртуальной реальности, включая Oculus Rift, HTC Vive VR, Windows Mixed Reality, Valve Index, PlayStation VR и Oculus Quest VR.

В качестве зависимостей требуются движок Unity 2018.4.11 и платформа SteamVR. В опубликованной версии Tilt Brush из-за проблем с лицензиями некоторые изначально применявшиеся компоненты заменены на открытые аналоги (Sonic Ether Natural Bloom, FXAA, Kino Vignette и Tilt Shift). При создании производных работ требуется смена имени, так как Google не предоставляет сторонним проектам право на использование своей торговой марки Tilt Brush.





