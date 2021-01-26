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Google открыл код Tilt Brush, программы для рисования с использованием 3D-шлемов

26.01.2021 22:59

Компания Google объявила об открытии исходных текстов программы для художественного творчества Tilt Brush, позволяющей создавать трёхмерные рисунки в окружающем пространстве, используя шлем виртуальной реальности. Код написан на языке C# и открыт под лицензией Apache 2.0. Поддерживается большинство шлемов виртуальной реальности, включая Oculus Rift, HTC Vive VR, Windows Mixed Reality, Valve Index, PlayStation VR и Oculus Quest VR.

В качестве зависимостей требуются движок Unity 2018.4.11 и платформа SteamVR. В опубликованной версии Tilt Brush из-за проблем с лицензиями некоторые изначально применявшиеся компоненты заменены на открытые аналоги (Sonic Ether Natural Bloom, FXAA, Kino Vignette и Tilt Shift). При создании производных работ требуется смена имени, так как Google не предоставляет сторонним проектам право на использование своей торговой марки Tilt Brush.





  1. Главная ссылка к новости (тhttps://opensource.googleblog...)
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  4. OpenNews: Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54473-vr
Ключевые слова: vr
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  • 1.1, Аноним (1), 23:34, 26/01/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    >открыл код
    >в качестве зависимостей... проприетарный unity с зондами

    уносите обратно

     
     
  • 2.6, Chromium (ok), 02:22, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, вправду, шалопаи. Вообще не знал, что в Google кто-то на проприетарном кале пишет, при этом использует анальные зонды мелкомягких (решёточка).
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:37, 26/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Беглым взглядом прочиталось, как Tit Brush :)
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:29, 27/01/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    ^^^^^^ вся суть икспертов опеннет ^^^^^^
    vvvvvv                       vvvvvvv
     
  • 1.4, Аноним (4), 01:14, 27/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    И много уже мышкой шедевров нарисовали? Шлемом будет еще меньше.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 03:02, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чет там рисуют, но большая часть рукожопов рисует домики с клубами дыма.
    А тут будет тоже самое купят поиграть детям сами нарисуют какую-ерунду,
    а суть в том что кто-то спустя 5 лет сделате какой-нить аналог Minecraft
    с примитивом и все будут играть ...
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:19, 27/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Опять открыли ненужную фигню, ну ладно, и на этом спасибо.
     
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