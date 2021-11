Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows

2.2 , A.Stahl ( ok ), 18:30, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Э-э-э... Хм, мне кажется что эта штука для винды. Там нет линуксового бинарика. Оно запускает старые виндовые программы из-под винды. И всё.

3.4 , Аноним ( 4 ), 18:33, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну дак запусти эту штуку под обычным вайном

4.5 , 41 ( ? ), 18:38, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Wine²... Экспоненциально!

4.6 , Аноним ( 6 ), 18:39, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Запусти запускатор через запускатор.

5.11 , Аноним ( 11 ), 19:03, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Wine Is Not an Emulator так что safe

4.9 , A.Stahl ( ok ), 18:53, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > ну дак запусти эту штуку под обычным вайном Ты вот шутишь, а я попробовал. Не запустилось.