Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows

Вышла новая версия WineVDM 0.8 - слоя совместимости для запуска 16-разрядных приложений Windows (Windows 1.x, 2.x, 3.x) на 64-разрядных операционных системах, транслирующего вызовы программ, написанных для Win16, в вызовы Win32. Поддерживается привязка запускаемых программ к WineVDM, а также работа инсталляторов, что делает работу с 16-разрядными программами для пользователя неотличимой от работы с 32-разрядными. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и основан на наработках проекта Wine. Среди изменений по сравнению с предыдущим релизом: Упрощена инсталляция.

Добавлена поддержка DDB (device dependent bitmaps), например, позволяющая играть в игру Fields of Battle.

Добавлена подсистема для запуска программ, которые требуют реального режима процессора и не запускаются на версиях Windows 3.0 и выше. В частности, без переделки запускается Balance of Power.

Улучшена поддержка установщиков, благодаря чему ярлыки к установленным программам появляются в меню "Пуск".

Добавлена поддержка работы под управлением ReactOS.

Добавлена эмуляция сопроцессора х87.



