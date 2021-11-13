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Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows

13.11.2021 17:53

Вышла новая версия WineVDM 0.8 - слоя совместимости для запуска 16-разрядных приложений Windows (Windows 1.x, 2.x, 3.x) на 64-разрядных операционных системах, транслирующего вызовы программ, написанных для Win16, в вызовы Win32. Поддерживается привязка запускаемых программ к WineVDM, а также работа инсталляторов, что делает работу с 16-разрядными программами для пользователя неотличимой от работы с 32-разрядными. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и основан на наработках проекта Wine.

Среди изменений по сравнению с предыдущим релизом:

  • Упрощена инсталляция.
  • Добавлена поддержка DDB (device dependent bitmaps), например, позволяющая играть в игру Fields of Battle.
  • Добавлена подсистема для запуска программ, которые требуют реального режима процессора и не запускаются на версиях Windows 3.0 и выше. В частности, без переделки запускается Balance of Power.
  • Улучшена поддержка установщиков, благодаря чему ярлыки к установленным программам появляются в меню "Пуск".
  • Добавлена поддержка работы под управлением ReactOS.
  • Добавлена эмуляция сопроцессора х87.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/otya128/win...)
  2. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск Wine 6.21 и Wine staging 6.21
Автор новости: Nxx
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56148-winevdm
Ключевые слова: winevdm, wine
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 18:26, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Хм, любопытно. Обычный вайн со старьём практически не работает. Вот сейчас пощупаю как эта штука поведёт себя...
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 18:30, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Э-э-э... Хм, мне кажется что эта штука для винды. Там нет линуксового бинарика. Оно запускает старые виндовые программы из-под винды. И всё.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 18:33, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну дак запусти эту штуку под обычным вайном
     
     
  • 4.5, 41 (?), 18:38, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine²... Экспоненциально!
     
  • 4.6, Аноним (6), 18:39, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запусти запускатор через запускатор.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 19:03, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Wine Is Not an Emulator

    так что safe

     
  • 4.9, A.Stahl (ok), 18:53, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ну дак запусти эту штуку под обычным вайном

    Ты вот шутишь, а я попробовал. Не запустилось.

     

  • 1.7, Аноним (7), 18:40, 13/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прошу прощения, но разве дефолтный Wine при имении 32 битного префикса не умеет исполнять 16 битный софт?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:47, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтный вайн студией не собирается по-моему, только mingw-w64.
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 18:55, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Теоретически умеет, но на практике практически ничего нормально не работает.


     

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