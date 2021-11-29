Релиз CrossOver 21.1 для Linux, Chrome OS и macOS

Насчёт возвращения изменений. Я впервые воспользовался Кроссовером, когда его раздавали бесплатно. Версия 11.3, помните? Базируется на Wine 1.4.1. Так вот, когда в Wine пытаешься ставить майкрософт офис, там проблемы во многих компонентах. И в инсталляторе, и в ворде, и в экселе, и в VBA, и при попытке установить сервис пак... А в Кроссовере, базирующемся на той же самой версии, проблем нет вообще. Я тогда скачал исходники того и другого, и сравнил через Meld. Однако опознать, какие именно изменённые файлы влияют на офис, не смог. Решил попробовать через 10 лет. Взял последний Wine и ту же версию Офиса. Думал, что раз изменения возвращают, значит давно уже возвратили. Однако все глюки остались на месте. Из чего я делаю вывод, что все нужные для Офиса изменения так и не перенесли в Wine

