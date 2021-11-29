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Релиз CrossOver 21.1 для Linux, Chrome OS и macOS

29.11.2021 22:58

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 21.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 21.1 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 6.3.
  • Добавлена поддержка Rockstar Games Launcher и Grand Theft Auto V (включая GTA Online).
  • Перенесены улучшения для wined3d.
  • Для Linux возобновлена поддержка Outlook 2016/365.
  • Улучшена поддержка свежих версий финансового пакета Quicken и Ubisoft Connect.
  • Добавлена поддержка macOS 12 (Monterey).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 21.0 для Linux, Chrome OS и macOS
  3. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 20.0 для Linux, Chrome OS и macOS
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 6.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56250-crossover
Ключевые слова: crossover, wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 23:04, 29/11/2021 [ответить]  
    		• –5 +/
    Проприетарщина.
     
  • 1.5, Мохнатый пись (?), 23:30, 29/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка Rockstar Games Launcher и Grand Theft Auto V (включая GTA Online).

    Вау, как свежо. В протоне уже 100 лет летает.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:49, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А на Винде со времён зарождения вселенной летает и без тормозов
     
     
  • 3.7, Мохнатый пись (?), 00:02, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынужден тебя огорчить, вантуз, но жта 5 сначала появилась на боксе и плойке
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:21, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще пофиг
     
  • 4.10, Аноним (6), 01:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так какая разница кто первый? Чем больше аналогов, тем лучше, не так ли?
     

  • 1.9, Zenitur (ok), 00:54, 30/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчёт возвращения изменений. Я впервые воспользовался Кроссовером, когда его раздавали бесплатно. Версия 11.3, помните? Базируется на Wine 1.4.1. Так вот, когда в Wine пытаешься ставить майкрософт офис, там проблемы во многих компонентах. И в инсталляторе, и в ворде, и в экселе, и в VBA, и при попытке установить сервис пак... А в Кроссовере, базирующемся на той же самой версии, проблем нет вообще.

    Я тогда скачал исходники того и другого, и сравнил через Meld. Однако опознать, какие именно изменённые файлы влияют на офис, не смог.

    Решил попробовать через 10 лет. Взял последний Wine и ту же версию Офиса. Думал, что раз изменения возвращают, значит давно уже возвратили. Однако все глюки остались на месте. Из чего я делаю вывод, что все нужные для Офиса изменения так и не перенесли в Wine

     

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