Релиз CrossOver 21.1 для Linux, Chrome OS и macOS

|
|1.5, Мохнатый пись (?), 23:30, 29/11/2021 [ответить]
|+/–
|
>Добавлена поддержка Rockstar Games Launcher и Grand Theft Auto V (включая GTA Online).
Вау, как свежо. В протоне уже 100 лет летает.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 23:49, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
А на Винде со времён зарождения вселенной летает и без тормозов
|
|
|
|
|
|4.10, Аноним (6), 01:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так какая разница кто первый? Чем больше аналогов, тем лучше, не так ли?
|
|1.9, Zenitur (ok), 00:54, 30/11/2021 [ответить]
|+1 +/–
|
Насчёт возвращения изменений. Я впервые воспользовался Кроссовером, когда его раздавали бесплатно. Версия 11.3, помните? Базируется на Wine 1.4.1. Так вот, когда в Wine пытаешься ставить майкрософт офис, там проблемы во многих компонентах. И в инсталляторе, и в ворде, и в экселе, и в VBA, и при попытке установить сервис пак... А в Кроссовере, базирующемся на той же самой версии, проблем нет вообще.
Я тогда скачал исходники того и другого, и сравнил через Meld. Однако опознать, какие именно изменённые файлы влияют на офис, не смог.
Решил попробовать через 10 лет. Взял последний Wine и ту же версию Офиса. Думал, что раз изменения возвращают, значит давно уже возвратили. Однако все глюки остались на месте. Из чего я делаю вывод, что все нужные для Офиса изменения так и не перенесли в Wine
|