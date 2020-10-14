Релиз CrossOver 20.0 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 20.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 20.0 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Добавлена поддержка платформы Chrome OS (CrossOver запускается в изолированном контейнере с Linux).

Реализована система рейтинга для выделения наиболее качественных приложений, запускаемых в CrossOver.

Обновлена поддержка дистрибутивов Linux.

В сборки для Linux встроена возможность самостоятельной загрузки обновлений.

Добавлена поддержка macOS 11. При запуске в macOS предоставлена возможность использования DirectX 11 и улучшена поддержка сервиса Stream.

Кодовая база обновлена до ветки Wine 5.

Модернизировано оформление и задействованы новые элементы брендига.



