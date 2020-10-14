The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз CrossOver 20.0 для Linux, Chrome OS и macOS

14.10.2020 08:38

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 20.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 20.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка платформы Chrome OS (CrossOver запускается в изолированном контейнере с Linux).
  • Реализована система рейтинга для выделения наиболее качественных приложений, запускаемых в CrossOver.
  • Обновлена поддержка дистрибутивов Linux.
  • В сборки для Linux встроена возможность самостоятельной загрузки обновлений.
  • Добавлена поддержка macOS 11. При запуске в macOS предоставлена возможность использования DirectX 11 и улучшена поддержка сервиса Stream.
  • Кодовая база обновлена до ветки Wine 5.
  • Модернизировано оформление и задействованы новые элементы брендига.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/bl...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 19.0 для Linux и macOS
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.19 и Wine staging 5.19
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
  6. OpenNews: Создан форк VKD3D для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53885-crossover
Ключевые слова: crossover, wine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос - он может 32х-битные приложения под каталиной запускать?
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 08:47, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.9, _hide_ (ok), 10:16, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда для Windows будет?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:36, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда Windows стала 64-разрядной?
     
     
  • 5.13, Zenitur (ok), 10:49, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу после Win31 вышла Win32. Тогда как сразу после Win51 вышла Win64.
     
     
  • 6.21, Аноним (11), 11:47, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора бы уж на Win65 перейти.
     
  • 3.18, Аноним (1), 11:19, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как тогоже добиться от обычного вайна под каталиной?
     
  • 3.20, Lex (??), 11:40, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему обычный вайн, на коде которого и основан кроссовер, 32 под каталиной не запускает( а то и само не запускается, если под 32 бита скомпилено )...
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:02, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, а если для запуска программы ему понадобятся компоненты винды, это ПО будет их или аналоги предоставлять? Или как обычно ручками через winetriks? Если через трикс, то это ведь коммерческий продукт. Шанс, что взгреют за нарушение лицензии тут выше.
     
     
  • 2.14, 7tiiui (?), 10:53, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой шанс? Хоть кого-то взгрели уже за такое?
    Если только продавать будешь большимим тиражами сборку может кто-то и заметит.

    Формально должна быть лицензия на винду у тебя и все.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:09, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вроде те ребята, которые зажали директ икс. И пока не написали dxvk, всё было очень печально (да и сегодня производительность ни в какое сравнение).
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 09:42, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем они по-твоему еще могли зарабатывать? На одном опенсорсе на хлеб с икрой не заработать.
     
  • 2.10, Zenitur (ok), 10:23, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В начале 00-х, Wine обрёл серьёзную популярность На западе Linux называли убий... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, ryoken (ok), 09:16, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> При запуске в macOS предоставлена возможность использования DirectX 11.

    Где про это поглядеть? Dxvk у них вроде с год как поддерживался, а вот тут чего?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:39, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо на это глядеть. Ставьте Linux или Windows единственной системой на Mac.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:57, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нельзя, религия не позволяет
     
  • 3.17, ryoken (ok), 11:04, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надо на это глядеть. Ставьте Linux или Windows единственной системой на
    > Mac.

    Эт как? У меня ни на одном компе нет "единственной" ОСи. Всегда 2 минимум, иногда и поболее.

     

  • 1.6, ryoken (ok), 09:17, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "including support for Steam and for many DirectX 11 games."

    Так Steam или некий Stream???

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 09:40, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже, автор новости или перепутал или опечатался.
     

  • 1.15, Николай (??), 10:56, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как оно?
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:28, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 20.0 можно загрузить

    А из этих исходников можно собрать?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру