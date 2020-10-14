Релиз CrossOver 20.0 для Linux, Chrome OS и macOS

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|5.13, Zenitur (ok), 10:49, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу после Win31 вышла Win32. Тогда как сразу после Win51 вышла Win64.
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|3.20, Lex (??), 11:40, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему обычный вайн, на коде которого и основан кроссовер, 32 под каталиной не запускает( а то и само не запускается, если под 32 бита скомпилено )...
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|1.3, Аноним (3), 09:02, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, а если для запуска программы ему понадобятся компоненты винды, это ПО будет их или аналоги предоставлять? Или как обычно ручками через winetriks? Если через трикс, то это ведь коммерческий продукт. Шанс, что взгреют за нарушение лицензии тут выше.
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|2.14, 7tiiui (?), 10:53, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой шанс? Хоть кого-то взгрели уже за такое?
Если только продавать будешь большимим тиражами сборку может кто-то и заметит.
Формально должна быть лицензия на винду у тебя и все.
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|1.4, Аноним (4), 09:09, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это вроде те ребята, которые зажали директ икс. И пока не написали dxvk, всё было очень печально (да и сегодня производительность ни в какое сравнение).
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|2.8, Аноним (3), 09:42, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на чем они по-твоему еще могли зарабатывать? На одном опенсорсе на хлеб с икрой не заработать.
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|2.10, Zenitur (ok), 10:23, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
В начале 00-х, Wine обрёл серьёзную популярность На западе Linux называли убий... большой текст свёрнут, показать
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|1.5, ryoken (ok), 09:16, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> При запуске в macOS предоставлена возможность использования DirectX 11.
Где про это поглядеть? Dxvk у них вроде с год как поддерживался, а вот тут чего?
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|2.12, Аноним (11), 10:39, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо на это глядеть. Ставьте Linux или Windows единственной системой на Mac.
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|3.17, ryoken (ok), 11:04, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо на это глядеть. Ставьте Linux или Windows единственной системой на
> Mac.
Эт как? У меня ни на одном компе нет "единственной" ОСи. Всегда 2 минимум, иногда и поболее.
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|1.6, ryoken (ok), 09:17, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"including support for Steam and for many DirectX 11 games."
Так Steam или некий Stream???
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|1.19, Аноним (19), 11:28, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 20.0 можно загрузить
А из этих исходников можно собрать?
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