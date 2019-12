Релиз CrossOver 19.0 для Linux и macOS

2.2 , Анимус ( ? ), 08:27, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Игори туда уже завезли?

2.3 , Anonymoustus ( ok ), 08:28, 11/12/2019 Игрушки через него пускают. ЧСХ, умельцы давно упаковывают wine вместе с игрой в один большой пакет, отдельный CrossOver как бы и не нужен. Я на своём Маке использовал CrossOver только для запуска старых выпусков MSO. Результат выглядел уныло и безблагодатно.

2.4 , zurapa ( ok ), 08:47, 11/12/2019 Что про линукс тебе понятно? Что ты на MacOS используешь, чего так много там?... Если не казуальщину всякую. А вполне себе приличные приложения использовать, то на MacOS с этим, прям, бденота. Не за дорага продавать людям всякие клоны полезных приложений, с кбольшими урезками, это да, они могут. А полезные вещи, которые есть на Linux, за частую, не возможно нормально поставить и эксплуатировать в MacOS. Так что не гони про изобилие нормального нативного софта.

3.5 , Anonymoustus ( ok ), 08:58, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что про линукс тебе понятно? Что ты на MacOS используешь, чего так

> много там?... Если не казуальщину всякую. А вполне себе приличные приложения

> использовать, то на MacOS с этим, прям, бденота. Не за дорага

> продавать людям всякие клоны полезных приложений, с кбольшими урезками, это да,

> они могут. А полезные вещи, которые есть на Linux, за частую,

> не возможно нормально поставить и эксплуатировать в MacOS. Так что не

> гони про изобилие нормального нативного софта. Похоже, Мак ты видел только на картинках в рунете. Открой для себя, для начала, вот этот сайт: https://www.macupdate.com/ More than 34,000 Mac apps handpicked by MacUpdate team.

4.11 , НяшМяш ( ok ), 13:05, 11/12/2019 Всё фигня, рулит только https://brew.sh/ )

5.14 , Anonymoustus ( ok ), 13:36, 11/12/2019 > Всё фигня, рулит только https://brew.sh/ ) Я бы не стал оттуда ставить что-то крупное и графическое. Даже собирать vim с мордой — и то уже слегка перебор, особенно на ноутбуке.

4.13 , Аноним ( 13 ), 13:19, 11/12/2019 В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions. Шах и мат макось. И то в макоси в твоем сторе большинство это проприетарные приложения плевочки на одну функцию заброшенные создателями. А в Убунте приложения с полной функциональностью разрабатываемые годами.

5.15 , Anonymoustus ( ok ), 13:38, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions.

> Шах и мат макось. И то в макоси в твоем сторе

> большинство это проприетарные приложения плевочки на одну функцию заброшенные создателями.

> А в Убунте приложения с полной функциональностью разрабатываемые годами. Много пакетов цифрового мусора. Мусор — ваше всё! Да, и ты пытаешься продать мусор бубунты многолетнему пользователю Дебиана, ага.

5.16 , Аноним84701 ( ok ), 13:46, 11/12/2019 > В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions.

> Шах и мат макось Почти 100500. Неплохо!



Вообще-то, в той табличке желательно смотреть на циферки "Approximate number of source packages", вместо "pre-compiled packages" -- если действительно интересует кол. софта, а не кол. пакетов (dev/doc/локализация), на котороый этот софт можно разбить.

Ну и вместо википедии:

https://repology.org/repositories/statistics

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:41, 11/12/2019 Толсто. С какого имиджборда вас выгнали?

2.9 , заминированный тапок ( ? ), 09:51, 11/12/2019 зачем на опенете комментаторы вроде тебя, если могли бы быть нормальные?