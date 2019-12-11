Релиз CrossOver 19.0 для Linux и macOS

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|1.1, Аноним (1), 08:00, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Зачем на мак вайн, если там куча нормального нативного софта? Вот на линукс - понятно.
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|2.3, Anonymoustus (ok), 08:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игрушки через него пускают.
ЧСХ, умельцы давно упаковывают wine вместе с игрой в один большой пакет, отдельный CrossOver как бы и не нужен.
Я на своём Маке использовал CrossOver только для запуска старых выпусков MSO. Результат выглядел уныло и безблагодатно.
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|2.4, zurapa (ok), 08:47, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что про линукс тебе понятно? Что ты на MacOS используешь, чего так много там?... Если не казуальщину всякую. А вполне себе приличные приложения использовать, то на MacOS с этим, прям, бденота. Не за дорага продавать людям всякие клоны полезных приложений, с кбольшими урезками, это да, они могут. А полезные вещи, которые есть на Linux, за частую, не возможно нормально поставить и эксплуатировать в MacOS. Так что не гони про изобилие нормального нативного софта.
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|3.5, Anonymoustus (ok), 08:58, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что про линукс тебе понятно? Что ты на MacOS используешь, чего так
> много там?... Если не казуальщину всякую. А вполне себе приличные приложения
> использовать, то на MacOS с этим, прям, бденота. Не за дорага
> продавать людям всякие клоны полезных приложений, с кбольшими урезками, это да,
> они могут. А полезные вещи, которые есть на Linux, за частую,
> не возможно нормально поставить и эксплуатировать в MacOS. Так что не
> гони про изобилие нормального нативного софта.
Похоже, Мак ты видел только на картинках в рунете. Открой для себя, для начала, вот этот сайт:
https://www.macupdate.com/
More than 34,000 Mac apps handpicked by MacUpdate team.
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|5.14, Anonymoustus (ok), 13:36, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё фигня, рулит только https://brew.sh/ )
Я бы не стал оттуда ставить что-то крупное и графическое. Даже собирать vim с мордой — и то уже слегка перебор, особенно на ноутбуке.
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|5.15, Anonymoustus (ok), 13:38, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions.
> Шах и мат макось. И то в макоси в твоем сторе
> большинство это проприетарные приложения плевочки на одну функцию заброшенные создателями.
> А в Убунте приложения с полной функциональностью разрабатываемые годами.
Много пакетов цифрового мусора. Мусор — ваше всё!
Да, и ты пытаешься продать мусор бубунты многолетнему пользователю Дебиана, ага.
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|2.10, Аноним (10), 10:18, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот там только дурикс был, кому-то надоело смотреть на этот беспредел и запилили dxvk.
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|1.7, iPony129412 (?), 09:41, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В новой версии предоставлена возможность запуска 32-разрядных Windows-программ в 64-разрядном окружении macOS Catalina
Ну вот. А сколько воплей и слёз то было... В итоге удачно засадили будущее.
Вжух и 32 бита выкинули.
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|2.12, Аноним (13), 13:08, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они так скоро и 64 бита выкинут и перейдут на АРМ, а фанатики так и продолжат радоваться как их нагибает эпл.
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