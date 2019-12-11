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Релиз CrossOver 19.0 для Linux и macOS

11.12.2019 07:17

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 19.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 19.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии предоставлена возможность запуска 32-разрядных Windows-программ в 64-разрядном окружении macOS Catalina, в котором прекращена поддержка 32-разрядных приложений (для Linux возможность сборки wine32 для 64-разрядных систем пока носит экспериментальный характер). Кодовая база обновлена до Wine 4.12 и FAudio 19.10 (реализация звукового API XAudio2). Улучшена совместимость с новыми выпусками дистрибутивов Linux. Обеспечена поддержка Python 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/ab...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 18.5 для Linux и macOS
  3. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS
  4. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  5. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  6. OpenNews: Выпуск Wine 4.21 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover, game, wine
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  • 1.1, Аноним (1), 08:00, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Зачем на мак вайн, если там куча нормального нативного софта? Вот на линукс - понятно.
     
     
  • 2.2, Анимус (?), 08:27, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Игори туда уже завезли?
     
  • 2.3, Anonymoustus (ok), 08:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игрушки через него пускают.

    ЧСХ, умельцы давно упаковывают wine вместе с игрой в один большой пакет, отдельный CrossOver как бы и не нужен.

    Я на своём Маке использовал CrossOver только для запуска старых выпусков MSO. Результат выглядел уныло и безблагодатно.

     
  • 2.4, zurapa (ok), 08:47, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что про линукс тебе понятно? Что ты на MacOS используешь, чего так много там?... Если не казуальщину всякую. А вполне себе приличные приложения использовать, то на MacOS с этим, прям, бденота. Не за дорага продавать людям всякие клоны полезных приложений, с кбольшими урезками, это да, они могут. А полезные вещи, которые есть на Linux, за частую, не возможно нормально поставить и эксплуатировать в MacOS. Так что не гони про изобилие нормального нативного софта.
     
     
  • 3.5, Anonymoustus (ok), 08:58, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что про линукс тебе понятно? Что ты на MacOS используешь, чего так
    > много там?... Если не казуальщину всякую. А вполне себе приличные приложения
    > использовать, то на MacOS с этим, прям, бденота. Не за дорага
    > продавать людям всякие клоны полезных приложений, с кбольшими урезками, это да,
    > они могут. А полезные вещи, которые есть на Linux, за частую,
    > не возможно нормально поставить и эксплуатировать в MacOS. Так что не
    > гони про изобилие нормального нативного софта.

    Похоже, Мак ты видел только на картинках в рунете. Открой для себя, для начала, вот этот сайт:

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  • 4.11, НяшМяш (ok), 13:05, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё фигня, рулит только https://brew.sh/ )
     
     
  • 5.14, Anonymoustus (ok), 13:36, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё фигня, рулит только https://brew.sh/ )

    Я бы не стал оттуда ставить что-то крупное и графическое. Даже собирать vim с мордой — и то уже слегка перебор, особенно на ноутбуке.

     
  • 4.13, Аноним (13), 13:19, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions. Шах и мат макось. И то в макоси в твоем сторе большинство это проприетарные приложения плевочки на одну функцию заброшенные создателями. А в Убунте приложения с полной функциональностью разрабатываемые годами.
     
     
  • 5.15, Anonymoustus (ok), 13:38, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions.
    > Шах и мат макось. И то в макоси в твоем сторе
    > большинство это проприетарные приложения плевочки на одну функцию заброшенные создателями.
    > А в Убунте приложения с полной функциональностью разрабатываемые годами.

    Много пакетов цифрового мусора. Мусор — ваше всё!

    Да, и ты пытаешься продать мусор бубунты многолетнему пользователю Дебиана, ага.

     
  • 5.16, Аноним84701 (ok), 13:46, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В репе Убунты 88367 пакетов https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions.
    > Шах и мат макось

    Почти 100500. Неплохо!

    Вообще-то, в той табличке желательно смотреть на циферки "Approximate number of source packages", вместо "pre-compiled packages" -- если действительно интересует кол. софта, а не кол. пакетов (dev/doc/локализация), на котороый этот софт можно разбить.
    Ну и вместо википедии:
    https://repology.org/repositories/statistics

     
  • 2.8, Аноним (8), 09:41, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто. С какого имиджборда вас выгнали?
     
  • 2.9, заминированный тапок (?), 09:51, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем на опенете комментаторы вроде тебя, если могли бы быть нормальные?
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:21, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основанного на коде Wine

    А разве не наоборот?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:18, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот там только дурикс был, кому-то надоело смотреть на этот беспредел и запилили dxvk.
     

  • 1.7, iPony129412 (?), 09:41, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В новой версии предоставлена возможность запуска 32-разрядных Windows-программ в 64-разрядном окружении macOS Catalina

    Ну вот. А сколько воплей и слёз то было... В итоге удачно засадили будущее.
    Вжух и 32 бита выкинули.

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 13:08, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они так скоро и 64 бита выкинут и перейдут на АРМ, а фанатики так и продолжат радоваться как их нагибает эпл.
     
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