Выпуск Wine 6.22

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.22. С момента выпуска версии 6.21 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 418 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.0.0.

Для платформы ARM реализована поддержка размотки (unwinding) исключений.

Улучшена поддержка джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).

В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи (thunk) для компонентов vicap32, ctapi32, dnsap, gphoto2.ds, netapi32, sane.ds, bcrypt, msv1_0, qcap и winspool.drv, собранных в форме Unix-библиотек.

Начался перевод библиотеки USER32 на использование реализации функций из Win32u.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Diablo 3, Monkey Island 2 Special Edition, Hyperdimension Neptunia, Empire Earth 2 UP 1.5, Resident Evil 6, Memento Mori, Borderlands GOTY Enhanced, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Resident Evil Revelations, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Total Commander 7.x/8.x, KFSensor 4.x/5.x, Logos Bible, VeraCrypt Installer, Safe Exam Browser, Winaero WEI, Autodesk Fusion 360, foobar2000 v1.5.1.