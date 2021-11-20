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Выпуск Wine 6.22

20.11.2021 10:58

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.22. С момента выпуска версии 6.21 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 418 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.0.0.
  • Для платформы ARM реализована поддержка размотки (unwinding) исключений.
  • Улучшена поддержка джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).
  • В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи (thunk) для компонентов vicap32, ctapi32, dnsap, gphoto2.ds, netapi32, sane.ds, bcrypt, msv1_0, qcap и winspool.drv, собранных в форме Unix-библиотек.
  • Начался перевод библиотеки USER32 на использование реализации функций из Win32u.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Diablo 3, Monkey Island 2 Special Edition, Hyperdimension Neptunia, Empire Earth 2 UP 1.5, Resident Evil 6, Memento Mori, Borderlands GOTY Enhanced, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Resident Evil Revelations, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Total Commander 7.x/8.x, KFSensor 4.x/5.x, Logos Bible, VeraCrypt Installer, Safe Exam Browser, Winaero WEI, Autodesk Fusion 360, foobar2000 v1.5.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.21 и Wine staging 6.21
  3. OpenNews: Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows
  4. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  5. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56191-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ИмяХ (?), 11:03, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>обновлён до ветки 7.0.0 (релиза пока нет

    Бежим вперёд паровоза

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:15, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор статьи ошибся, не смог найти релиз:

    https://github.com/madewokherd/wine-mono/releases/tag/wine-mono-7.0.0

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:01, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    что-то play-on-linux отстает... только 6.18 собрали... самому мне лень... :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:17, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    через винцо шить можно?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:26, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не советовал.

    // b.

     

  • 1.5, SinoptikUF (?), 13:09, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Wine64 уже допилили? Нормально работает? wmi для x64 собрали?
     
     
  • 2.6, анон ессно (?), 13:24, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Года три пользуюсь SketchUp 2017 и MS Visio 2016 (оба приложения х64), работа обоих приложений неотличима от таковой в нативной среде (шиндошс).
     
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