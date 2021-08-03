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Релиз CrossOver 21.0 для Linux, Chrome OS и macOS

03.08.2021 22:13

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 21.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 21.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Кодовая база обновлена до ветки Wine 6.0 с портированием некоторых изменений из свежих экспериментальных выпусков Wine.
  • Прослойка DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11 поверх API Vulkan обновлена до версии 1.7.
  • В состав включён компонент Wine Mono.
  • В сборки для macOS добавлена поддержка тёмной темы оформления и включён по умолчанию бэкенд Vulkan WineD3D.
  • На платформе Linux улучшена работа MS Office 2016/365, в том числе налажена поддержка многомониторных конфигураций и решены проблемы с вводом пароля и активацией офисного пакета.
  • Ускорен запуск на платформе Chrome OS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/bl...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 20.0 для Linux, Chrome OS и macOS
  3. OpenNews: Релиз CrossOver 19.0 для Linux и macOS
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55586-codeweavers
Ключевые слова: codeweavers, crossover, wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, макпыф (ok), 22:18, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Прослойка DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11 поверх API Vulkan обновлена до версии 1.7.

    Чего не 1.9.1?

     
  • 2, Аноним (2), 22:20, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Неплохая штука, меньше гемора с настройкой бутылок, как PlayOnLinux на стероидах.
     
  • 3, Аноним (3), 22:27, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Поповщина, судя по списку изменений.
     
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