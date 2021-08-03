Релиз CrossOver 21.0 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 21.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 21.0 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Кодовая база обновлена до ветки Wine 6.0 с портированием некоторых изменений из свежих экспериментальных выпусков Wine.

Прослойка DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11 поверх API Vulkan обновлена до версии 1.7.

В состав включён компонент Wine Mono.

В сборки для macOS добавлена поддержка тёмной темы оформления и включён по умолчанию бэкенд Vulkan WineD3D.

На платформе Linux улучшена работа MS Office 2016/365, в том числе налажена поддержка многомониторных конфигураций и решены проблемы с вводом пароля и активацией офисного пакета.

Ускорен запуск на платформе Chrome OS.



