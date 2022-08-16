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Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

16.08.2022 22:10

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-4, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка игр:
    • Aquarist - My First Job
    • Trove
    • Chuzzle Deluxe
    • Zuma's Revenge!
    • Karmaflow The Rock Opera Videogame - Act I & Act II
    • The Rising of the Shield Hero: Relive The Animation
    • Disgaea 5
  • Улучшена поддержка игр:
    • Elden Ring
    • Final Fantasy XIV
    • Chrono Trigger
    • Adventure Pals
    • The Ball
    • POSTAL: Brain Damaged
    • Lost Ember.
    • Hardspace: Shipbreaker
    • Azur Lane: Crosswave
    • Dokyusei Bangin' Summer
    • Bloons TD 6
    • Sid Meier's Civilization IV
    • Assassin's Creed Origins
    • Call of Duty: Black Ops II
    • Cossacs 3
    • Monster Hunter Rise: Sunbreak
    • Elite Dangerous
    • HROT
  • Улучшено воспроизведение видео в различных играх, для которых ранее приходилось вносить специфичные исправления.
  • В файловых системах с поддержкой COW (copy on write) сокращено дисковое пространство, используемое для префиксов игр.
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3.
  • VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.6-1-gc05900da.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.14 и GE-Proton7-27
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57642-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:36, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда и в каком ядре будет fsync? Вчера обновился до 5.18, в нём нету. Патчам уже много лет.
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 23:07, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В манжаре все ядра из коробки с этим патчем идут. С версии 5.7, если не подводит память.
     
  • 2.9, Арсен (?), 23:32, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже есть.  
    У Манжары.
    Еще, точно есть в Xanmod.
    Частично - в tkg.
    В Zen - нет.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:48, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь в 5.16 завезли futex_waitv...
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 01:46, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, действительно. Надо явно отключить esync, и включить fsync, тогда запускается (судя по логу). Меняю вопрос, когда в wine-staging будет, у меня с протоном только 1 игра лучше работала?
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:18, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скайрим до сих пор не пашет, на экране какая-то треугольная изотерика
     
     
  • 2.10, Klizma (?), 23:32, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нормально работает, карту от AMD надо.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 00:18, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на радеоне и на интеловской не пашет
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:31, 16/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.11, Грустный геймер (?), 23:37, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Играть не во что. Пека гейминг умирает. У школьников нет компьютеров, но зато есть телефоны и детские дебетовые карты. Поэтому так много выходит игр на мобилки. Когда уже будет аналог wine только для android?
     
     
  • 2.12, trickybestia (ok), 23:47, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже будет аналог wine только для android?

    Для запуска виндовых приложений под андроидом? В начале февраля 2014 года: https://wiki.winehq.org/Android

     
     
  • 3.14, Грустный геймер (?), 00:03, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ты не понял. Запуск андроид приложений под линуксом.
     
     
  • 4.15, Anonimus (??), 00:13, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне казалось оно называется waydroid ака  anbox...
    но как все под линуксом оно ждет от владельца специфических действий, миропонимания и заранее требует подписать бумажку "если не смогла - я не виноватая"
     
     
  • 5.17, Аноним (7), 00:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    anbox не работает
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 00:47, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    anbox требует поддержки ядра, нужно кастомное ядро linux-tkg например, в конфиге вкл anbox.
     

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