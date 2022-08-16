Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.2, Аноним (2), 22:36, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда и в каком ядре будет fsync? Вчера обновился до 5.18, в нём нету. Патчам уже много лет.
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|2.6, НяшМяш (ok), 23:07, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В манжаре все ядра из коробки с этим патчем идут. С версии 5.7, если не подводит память.
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|2.9, Арсен (?), 23:32, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно уже есть.
У Манжары.
Еще, точно есть в Xanmod.
Частично - в tkg.
В Zen - нет.
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|3.19, Аноним (2), 01:46, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, действительно. Надо явно отключить esync, и включить fsync, тогда запускается (судя по логу). Меняю вопрос, когда в wine-staging будет, у меня с протоном только 1 игра лучше работала?
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|1.7, Аноним (7), 23:18, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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скайрим до сих пор не пашет, на экране какая-то треугольная изотерика
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|1.11, Грустный геймер (?), 23:37, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Играть не во что. Пека гейминг умирает. У школьников нет компьютеров, но зато есть телефоны и детские дебетовые карты. Поэтому так много выходит игр на мобилки. Когда уже будет аналог wine только для android?
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|4.15, Anonimus (??), 00:13, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне казалось оно называется waydroid ака anbox...
но как все под линуксом оно ждет от владельца специфических действий, миропонимания и заранее требует подписать бумажку "если не смогла - я не виноватая"
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|6.18, Аноним (18), 00:47, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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anbox требует поддержки ядра, нужно кастомное ядро linux-tkg например, в конфиге вкл anbox.
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