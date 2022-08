Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-4, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Обеспечена поддержка игр: Aquarist - My First Job Trove Chuzzle Deluxe Zuma's Revenge! Karmaflow The Rock Opera Videogame - Act I & Act II The Rising of the Shield Hero: Relive The Animation Disgaea 5

Улучшена поддержка игр: Elden Ring Final Fantasy XIV Chrono Trigger Adventure Pals The Ball POSTAL: Brain Damaged Lost Ember. Hardspace: Shipbreaker Azur Lane: Crosswave Dokyusei Bangin' Summer Bloons TD 6 Sid Meier's Civilization IV Assassin's Creed Origins Call of Duty: Black Ops II Cossacs 3 Monster Hunter Rise: Sunbreak Elite Dangerous HROT

Улучшено воспроизведение видео в различных играх, для которых ранее приходилось вносить специфичные исправления.

В файловых системах с поддержкой COW (copy on write) сокращено дисковое пространство, используемое для префиксов игр.

Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3.

VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.6-1-gc05900da.