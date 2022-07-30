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Выпуск Wine 7.14 и GE-Proton7-27

30.07.2022 10:05

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.14. С момента выпуска версии 7.13 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 260 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжен перевод библиотеки USER32 на программный интерфейс на основе системных вызовов.
  • В DirectWrite улучшена обработка шрифтов в ситуации обращения к отсутствующему шрифту.
  • Устранены проблемы, связанные с закрытием сокетов.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Sid Meier's Civilization IV, Colonization, Warlords, Beyond the Sword, World of Tanks, Roblox, Total War Shogun 2.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Waves Central 12.0.5, Windows 95 Electron, Adobe Digital Editions 2.0.1, Cheat Engine, Sigma Data Center.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton7-27, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии Proton GE осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d (из Git), добавлены патчи для поддержки игры Halo Infinite, перенесены исправления для решения проблем в играх Halo CE, Halo 2, Halo 3, Fall Guys, Witcher 2, Farcry 3, Battlefield Bad Company 2, Endless Space 2, Gwent: Rogue Mage и SQUAD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.13
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  5. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57576-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 30/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.7, Аноним (7), 10:32, 30/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dx12 уже завезли?
     
     
  • 2.9, Аноним Иванович (?), 11:31, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давным давно
     
  • 2.14, Степан (?), 11:46, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vkd3d
     

  • 1.10, Попандопала (?), 11:31, 30/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Stray работает? Или хотя бы vc++ 22.
     
     
  • 2.13, Rj (?), 11:42, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает. Купил до релиза со скидкой. Запустился без проблем.
     
     
  • 3.16, Попандопала (?), 12:05, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично.D
     
  • 2.15, Степан (?), 11:48, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всем известном трекере в день выхода игры появилась и обернутая в wine версия
     
     
  • 3.17, Попандопала (?), 12:07, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я скачал репачек,но на 4х не запускается и вс++22 не устанавливается. Думаю из-за этого и не работает.
     

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