Выпуск Wine 7.14 и GE-Proton7-27

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.14. С момента выпуска версии 7.13 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 260 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжен перевод библиотеки USER32 на программный интерфейс на основе системных вызовов.

В DirectWrite улучшена обработка шрифтов в ситуации обращения к отсутствующему шрифту.

Устранены проблемы, связанные с закрытием сокетов.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Sid Meier's Civilization IV, Colonization, Warlords, Beyond the Sword, World of Tanks, Roblox, Total War Shogun 2.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Waves Central 12.0.5, Windows 95 Electron, Adobe Digital Editions 2.0.1, Cheat Engine, Sigma Data Center. Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton7-27, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии Proton GE осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d (из Git), добавлены патчи для поддержки игры Halo Infinite, перенесены исправления для решения проблем в играх Halo CE, Halo 2, Halo 3, Fall Guys, Witcher 2, Farcry 3, Battlefield Bad Company 2, Endless Space 2, Gwent: Rogue Mage и SQUAD.