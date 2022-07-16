Выпуск Wine 7.13

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.13. С момента выпуска версии 7.12 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 226 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.3.
- Драйвер USB переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
- Улучшена поддержка тем оформления.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Witcher 3, SnowRunner, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Skyrim Legendary Edition, Wizard101.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop C 2018, CLIP Studio Paint, Wireshark.