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Выпуск Wine 7.13

16.07.2022 05:29

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.13. С момента выпуска версии 7.12 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 226 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.3.
  • Драйвер USB переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Улучшена поддержка тем оформления.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Witcher 3, SnowRunner, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Skyrim Legendary Edition, Wizard101.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop C 2018, CLIP Studio Paint, Wireshark.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.12 и Wine staging 7.12
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  5. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57510-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 05:37, 16/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Нептуния ж емнип через опенгл прослойку была? Вообще, удивительным образом у меня больше всего проблем с опенгл в вайне, а ведь когда-то было наоборот.
     
     
  • 2, Аноним (1), 05:38, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, тут со звуком косяки. Да, со звуком в вайне много проблем.
     
     
  • 3, Конь Антон (?), 06:03, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуей пульс удали и пип поста ь и...
     

  • 4, Попандопала (?), 06:11, 16/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ошибки в Скайриме поправили это пять.D Я на Вино 4х норм гоняю даже последний Аниверсари.gg Правда без Вулкана и всяких дхвк. XD
     
     
  • 5, Аноним (5), 07:15, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за отказа от использования DXVK теряешь приблизительно около 80% производительности в играх, FPS на уровне дна...
     
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