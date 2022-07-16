Выпуск Wine 7.13

1, Аноним ( 1 ), 05:37, 16/07/2022 [ответить] + / – Нептуния ж емнип через опенгл прослойку была? Вообще, удивительным образом у меня больше всего проблем с опенгл в вайне, а ведь когда-то было наоборот.

2, Аноним ( 1 ), 05:38, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, тут со звуком косяки. Да, со звуком в вайне много проблем.

3, Конь Антон ( ? ), 06:03, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуей пульс удали и пип поста ь и...



4, Попандопала ( ? ), 06:11, 16/07/2022 [ответить] + / – Ошибки в Скайриме поправили это пять.D Я на Вино 4х норм гоняю даже последний Аниверсари.gg Правда без Вулкана и всяких дхвк. XD

5, Аноним ( 5 ), 07:15, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из-за отказа от использования DXVK теряешь приблизительно около 80% производительности в играх, FPS на уровне дна...

