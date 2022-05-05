Выпуск Wine-wayland 7.7

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:26, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как увеличить производительность на вейланде? Вот я отключаю композитинг в иксах и получаю четверть фреймрейта бесплатно дополнительно (когда начинает не хватать до рефрешрейта и проседает это очень ощутимо), а на вейланде я не могу отключить тормоза, что делать?

3.8 , 000exploit ( ok ), 23:16, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возможно использовать Mutter?

https://opennet.ru/56429

3.10 , Аноним ( 10 ), 23:22, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Про отключение композитинга с целью увеличения фреймрейта в играх... В 2008 году у меня была видеокарта GeForce 7600GT, а в 2009 году уже 9800GT. Так вот, на первой видеокарте с композитингом были небольшие проблемы. Например, я скроллю страницу в браузере. И возникает тиринг по-вертикали. Левая половина страницы уже перемоталась вниз, а правая - ещё нет. Эта проблема возникала только на высоких разрешениях, таких как 1280x1024, тогда как на 1024x768 (а тем более 800x600) всё было быстро, чётко и плавно. Когда я сменял видеокарту на более быструю, проблемы пропали. Скроллится всё прекрасно, и даже если я попутно играю в OpenGL-игру, композитинг всегда плавный, быстрый. Наверное, это вопрос производительности, а вовсе не то, что в NVIDIA чё-то подшаманили, сделав композитинг на этих видеокартах лучше. А когда я начал пробовать композитинг на видеокарте от ATi... Это был ужас! Вот знаешь, в старом линуксе, таком как Ubuntu 6.06, 6.10, там можно было выбрать некий низкоуровневый движок для композитного менеджера Beryl. На выбор предлагали XGL, AIGLX или NVIDIA. С XGL на ATi всё зашибись было, а AIGLX на ATi вообще не работал. Потом, к Ubuntu 8.10 и 9.04, сделали чтоб AIGLX работало, а XGL убрали. Но вот только хреново работает, что с закрытым, что с открытым драйверами производительность в *опе. И главное, что все игры-то не тормозят, а вот композитинг - хрен. Может, я сейчас как дилетант рассуждаю, но мне кажется что, композитинг работает через AIGLX на карточках от Intel, через XGL на AMD, и через чё-то своё на NVIDIA (через функцию GLX_EXT_texture_from_pixmap, подробнее по ссылкам ниже) http://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=8413

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=12104 И вот на интеле всё зашибись, на NVIDIA всё зашибись, а на AMD всё плохо даже на топовых карточках. Какая-то низкоуровневая проблема. Вот на AMD наверное сть смысл выключать композитинг. На NVIDIA я уже давно не выключаю

3.11 , Аноним ( 10 ), 23:23, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По Wayland. Тут тестировали производительность Raspberry Pi на X.Org и Wayland. Предлагаю посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=KcPfB55hVhs Ах да, там вступительная заставка громкая, берегите уши

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:04, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > за счёт исключения лишних прослоек Сначала создадут проблемы, а потом героически их решают.

3.6 , 000exploit ( ok ), 23:13, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Имеется ввиду лишних для Wayland*

4.7 , Аноним ( 5 ), 23:15, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В случае вейланд - он и есть лишний.

5.9 , 000exploit ( ok ), 23:20, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И почему же? Тот же Xorg безумно тормозит на всяких freedreno, а Wayland тем временем работает вполне себе, ну и так же разработка окружний с ним сильно упрощается - не нужно страдать с легаси протоколом, его расширениями и возможными проблемами в самом Xorg, которые ещё и будут проявляться просто везде, например у знакомого на Arch Linux с KDE в X11 сессии Telegram Desktop постоянно жрёт курсор и не отдаёт пока не убьёшь сам телеграм, а на Wayland такого нет, если не учитывать багов самого KDE на нём.

6.12 , Аноним ( 5 ), 23:34, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Напоминает историю, как MS делала реализацию OGL (на от"№;сь) и потом героически доказала, что D3D быстрее.

6.13 , Аноним ( 5 ), 23:36, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на Wayland такого нет, если не учитывать багов самого KDE на нём. А если учитывать баги самого KDE - то есть :) прям фантастика какая-то, да?

6.16 , НяшМяш ( ok ), 23:55, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Arch Linux с KDE в X11 сессии Telegram Desktop постоянно жрёт курсор А телега не официальный ли бинарник с сайта (или аура)? Заметил, что KDE не очень дружит с приложениями на Qt6 в иксах - ловил разные глюки с qBittorrent и той же телегой. Поставил с аура qbittorrent-qt5 и собрал телегу с Qt5 (на несколько версий уже устарела, более новые не собираются) - настало счастье.

7.21 , Аноним ( 5 ), 00:12, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > KDE не очень дружит с приложениями на Qt6 Кто б сомневался, КЭП.

6.18 , Аноним ( 18 ), 23:58, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё это настолько сильно затянулось что за это время можно было исправить косяки иксов. Причём попытки то делались, но мейнтейнеры принципиально отклоняют коммиты чтоб все лезли пилить их хвалённую вечную бетку.

2.22 , Анонус ( ? ), 01:36, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно лучше подождать пока свою версию допилит Collabora. У них более универсальный подход, а этот wine-wayland кажется только для игр подходит.

https://www.collabora.com/news-and-blog/blog/2021/12/22/wine-on-wayland-year-e

