Выпуск Wine-wayland 7.7

Не плохо, помогите запустить вейлад. Вот раньше работал, а теперь не работает, говорит _ecore_evas_drm_init() Failed to open device, была ещё проблема что без /etc/machine-id запустится не мог и какую-нибудь осмысленную ошибку не сообщал, что теперь? И кути выдают только вот это, раньше всё работало с eglstreams, это с перехода на mesa началось qt.xkb.compose: using xkb compose input context

qt.qpa.wayland: using input method: QComposeInputContext

The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?

qt.qpa.wayland: Creating a fake screen in order for Qt not to crash

qt.qpa.wayland: Creating a fake screen in order for Qt not to crash

The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?

kdeinit5: Communication error with launcher. Exiting!