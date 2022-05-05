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Выпуск Wine-wayland 7.7

05.05.2022 22:00

Опубликован выпуск проекта Wine-wayland 7.7, развивающего набор патчей и драйвер winewayland.drv, позволяющие использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов X11. Предоставляется возможность запуска игр и приложений, использующих графический API Vulkan и Direct3D 9/11/12. Поддержка Direct3D реализована при помощи прослойки DXVK, транслирующей вызовы в API Vulkan. Набор также включает патчи и "fsync" для увеличения производительности многопоточных игр и код для поддержки технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющей снизить потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением. Новый выпуск примечателен синхронизацией с кодовой базой Wine 7.7 и обновлением версий DXVK и VKD3D-Proton.

Для разработчиков дистрибутивов Wine-wayland может быть интересен возможностью предоставить чистое Wayland-окружение c поддержкой запуска Windows-приложений, избавляющее пользователя от необходимости установки пакетов, связанных с X11. В системах на базе Wayland пакет Wine-wayland позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек. Кроме того, использование Wayland даёт возможность избавиться от проблем с безопасностью, свойственных X11 (например, не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями - протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/varmd/wine-...)
  2. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  3. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab
  6. OpenNews: Выпуск Wine 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57140-wine
Ключевые слова: wine, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 000exploit (ok), 22:11, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Впервые вижу этот проект. Т.к. я использую преимущественно Wayland будет интересно сравнить производительность и работоспособность.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:26, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как увеличить производительность на вейланде? Вот я отключаю композитинг в иксах и получаю четверть фреймрейта бесплатно дополнительно (когда начинает не хватать до рефрешрейта и проседает это очень ощутимо), а на вейланде я не могу отключить тормоза, что делать?
     
     
  • 3.8, 000exploit (ok), 23:16, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно использовать Mutter?
    https://opennet.ru/56429
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:22, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про отключение композитинга с целью увеличения фреймрейта в играх...

    В 2008 году у меня была видеокарта GeForce 7600GT, а в 2009 году уже 9800GT. Так вот, на первой видеокарте с композитингом были небольшие проблемы. Например, я скроллю страницу в браузере. И возникает тиринг по-вертикали. Левая половина страницы уже перемоталась вниз, а правая - ещё нет. Эта проблема возникала только на высоких разрешениях, таких как 1280x1024, тогда как на 1024x768 (а тем более 800x600) всё было быстро, чётко и плавно.

    Когда я сменял видеокарту на более быструю, проблемы пропали. Скроллится всё прекрасно, и даже если я попутно играю в OpenGL-игру, композитинг всегда плавный, быстрый. Наверное, это вопрос производительности, а вовсе не то, что в NVIDIA чё-то подшаманили, сделав композитинг на этих видеокартах лучше.

    А когда я начал пробовать композитинг на видеокарте от ATi... Это был ужас! Вот знаешь, в старом линуксе, таком как Ubuntu 6.06, 6.10, там можно было выбрать некий низкоуровневый движок для композитного менеджера Beryl. На выбор предлагали XGL, AIGLX или NVIDIA. С XGL на ATi всё зашибись было, а AIGLX на ATi вообще не работал. Потом, к Ubuntu 8.10 и 9.04, сделали чтоб AIGLX работало, а XGL убрали. Но вот только хреново работает, что с закрытым, что с открытым драйверами производительность в *опе. И главное, что все игры-то не тормозят, а вот композитинг - хрен.

    Может, я сейчас как дилетант рассуждаю, но мне кажется что, композитинг работает через AIGLX на карточках от Intel, через XGL на AMD, и через чё-то своё на NVIDIA (через функцию GLX_EXT_texture_from_pixmap, подробнее по ссылкам ниже)

    http://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=8413
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=12104

    И вот на интеле всё зашибись, на NVIDIA всё зашибись, а на AMD всё плохо даже на топовых карточках. Какая-то низкоуровневая проблема. Вот на AMD наверное сть смысл выключать композитинг. На NVIDIA я уже давно не выключаю

     
  • 3.11, Аноним (10), 23:23, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По Wayland. Тут тестировали производительность Raspberry Pi на X.Org и Wayland. Предлагаю посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=KcPfB55hVhs Ах да, там вступительная заставка громкая, берегите уши
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:04, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за счёт исключения лишних прослоек

    Сначала создадут проблемы, а потом героически их решают.

     
     
  • 3.6, 000exploit (ok), 23:13, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеется ввиду лишних для Wayland*
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 23:15, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В случае вейланд - он и есть лишний.
     
     
  • 5.9, 000exploit (ok), 23:20, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И почему же? Тот же Xorg безумно тормозит на всяких freedreno, а Wayland тем временем работает вполне себе, ну и так же разработка окружний с ним сильно упрощается - не нужно страдать с легаси протоколом, его расширениями и возможными проблемами в самом Xorg, которые ещё и будут проявляться просто везде, например у знакомого на Arch Linux с KDE в X11 сессии Telegram Desktop постоянно жрёт курсор и не отдаёт пока не убьёшь сам телеграм, а на Wayland такого нет, если не учитывать багов самого KDE на нём.
     
     
  • 6.12, Аноним (5), 23:34, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напоминает историю, как MS делала реализацию OGL (на от"№;сь) и потом героически доказала, что D3D быстрее.
     
  • 6.13, Аноним (5), 23:36, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на Wayland такого нет, если не учитывать багов самого KDE на нём.

    А если учитывать баги самого KDE - то есть :) прям фантастика какая-то, да?

     
  • 6.16, НяшМяш (ok), 23:55, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Arch Linux с KDE в X11 сессии Telegram Desktop постоянно жрёт курсор

    А телега не официальный ли бинарник с сайта (или аура)? Заметил, что KDE не очень дружит с приложениями на Qt6 в иксах - ловил разные глюки с qBittorrent и той же телегой. Поставил с аура qbittorrent-qt5 и собрал телегу с Qt5 (на несколько версий уже устарела, более новые не собираются) - настало счастье.

     
     
  • 7.21, Аноним (5), 00:12, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KDE не очень дружит с приложениями на Qt6

    Кто б сомневался, КЭП.

     
  • 6.18, Аноним (18), 23:58, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё это настолько сильно затянулось что за это время можно было исправить косяки иксов. Причём попытки то делались, но мейнтейнеры принципиально отклоняют коммиты чтоб все лезли пилить их хвалённую вечную бетку.
     
  • 2.22, Анонус (?), 01:36, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно лучше подождать пока свою версию допилит Collabora. У них более универсальный подход, а этот wine-wayland кажется только для игр подходит.
    https://www.collabora.com/news-and-blog/blog/2021/12/22/wine-on-wayland-year-e
     

  • 1.2, Аноним (4), 22:23, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не плохо, помогите запустить вейлад. Вот раньше работал, а теперь не работает, говорит _ecore_evas_drm_init() Failed to open device, была ещё проблема что без /etc/machine-id запустится не мог и какую-нибудь осмысленную ошибку не сообщал, что теперь?

    И кути выдают только вот это, раньше всё работало с eglstreams, это с перехода на mesa началось

    qt.xkb.compose: using xkb compose input context
    qt.qpa.wayland: using input method: QComposeInputContext
    The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?
    qt.qpa.wayland: Creating a fake screen in order for Qt not to crash
    qt.qpa.wayland: Creating a fake screen in order for Qt not to crash
    The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?
    kdeinit5: Communication error with launcher. Exiting!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:25, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Creating a fake screen in order for Qt not to crash

    LMAO

     
     
  • 3.14, Аноним (5), 23:38, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > for Qt not to crash

    Поэтому в нормальных проектах Qt не используют.

     
     
  • 4.15, НяшМяш (ok), 23:50, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правильно, нормальные проекты сразу валятся.
     
     
  • 5.20, Аноним (5), 00:09, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты ожидаешь увидеть, когда вяленый экран не поднялся?! Я понимаю, что ты телепатически видишь фейк-скрин, в котором одни фейки...
     

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