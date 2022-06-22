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Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12

22.06.2022 23:38

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*().

В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • Внесены многочисленные улучшения в компилятор шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), предоставляемом начиная с DirectX 9.0.
  • Предложена новая реализация кучи дескрипторов (Descriptor Heap), использующая Vulkan-расширение VK_EXT_descriptor_indexing.
  • Добавлена новая реализация границ (fence), основанная на Vulkan-расширении K_KHR_timeline_semaphore.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  4. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57395-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Skullnet (ok), 01:30, 23/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Что лучше vkd3d-proton или сабж?
     
     
  • 2, Анони (?), 01:44, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно же очко застрявшего медведя будет лучше!

    З.Ы. Заяц

     
  • 3, Аноним (3), 02:55, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proton лучше, ибо работает. А с этим у тебя 5 фпс будет.
     
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