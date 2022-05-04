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Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК

04.05.2022 10:30

Опубликована неофициальная сборка операционной системы Steam OS 3, адаптированная для установки на обычные компьютеры. Компания Valve использует Steam OS 3 на игровых приставках Steam Deck и изначально обещала подготовить сборки для обычного оборудования, но публикация официальных сборок Steam OS 3 для устройств, отличных от Steam Deck, затянулась. Энтузиасты взяли инициативу в свои руки и не дожидаясь Valve самостоятельно адаптировали доступные для Steam Deck recovery-образы для установки на обычное оборудование.

После первой загрузки пользователю предлагается специфичный для Steam Deck интерфейс начальной настройки (SteamOS OOBE, Out of Box Experience), через который можно настроить сетевое соединение и подключиться к своей учётной записи в Steam. Через меню "Switch to desktop" в секции "Power" можно запустить полноценный рабочий стол KDE Plasma.

В предложенной тестовой сборке работает интерфейс начальной настройки, базовый интерфейс Deck UI, переключение в режим рабочего стола KDE с темой оформления Vapor, настройки ограничения энергопотребления (TDP, Thermal Design Power) и FPS, упреждающее кэширование шейдеров, установка пакетов из зеркал pacman-репозиториев SteamDeck, Bluetooth. Для систем с GPU AMD поддерживается технология AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющая снизить потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением.

Поставляемые в составе пакеты по возможности оставлены без изменений. Из отличий от оригинальных сборок Steam OS 3 отмечается включение в состав дополнительных приложений, таких как мультимедийный проигрыватель VLC, Chromium и текстовый редактор KWrite. Помимо штатного для Steam OS 3 пакета с ядром Linux предлагается альтернативное ядро Linux 5.16 из репозиториев Arch Linux, которое можно использовать в случае проблем с загрузкой.

Полноценная поддержка пока обеспечена только для систем с GPU AMD, поддерживающих API Vulkan и VDPAU. Для работы на системах с GPU Intel требуется после начальной загрузки откатиться на прошлые версии композитного сервера Gamescope и драйверов MESA. Для систем с GPU NVIDIA необходимо загрузить сборку с флагом nomodeset=1, отключить запуск сеанса Steam Deck (убрать файл /etc/sddm.conf.d/autologin.conf) и установить проприетарные драйверы NVIDIA.

Основные особенности SteamOS 3:

  • Использование пакетной базы Arch Linux.
  • По умолчанию корневая ФС доступна только на чтение.
  • Атомарный механизм установки обновлений - присутствует два дисковых раздела, один активный, а другой - нет, новая версия системы в форме готового образа целиком загружается в неактивный раздел, и он помечается активным. В случае сбоя можно откатиться на старую версию.
  • Предусмотрен режим разработчика, в котором корневой раздел переводится в режим записи и предоставляет возможность модификации системы и установки дополнительных пакетов при помощи штатного для Arch Linux пакетного менеджера "pacman".
  • Поддержка пакетов Flatpak.
  • Задействован мультимедийный сервер PipeWire.
  • Графический стек основан на свежей версии Mesa.
  • Для запуска Windows-игр применяется Proton, который основан на кодовой базе проекта Wine и DXVK.
  • Для ускорения запуска игр применяется композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland, предоставляющий виртуальный экран и способный работать поверх других десктоп-окружений.
  • В основной состав помимо специализированного интерфейса Steam входит рабочий стол KDE Plasma для выполнения задач, не связанных с играми. Имеется возможность быстрого переключения между специализированным интерфейсом Steam и рабочим толом KDE.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Новый выпуск SteamOS 2.148
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 3.7, дистрибутива для создания игровых консолей. Особенности SteamOS 3
  4. OpenNews: Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57130-steamos
Ключевые слова: steamos
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:46, 04/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит очень симпотично! Надо пробовать
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:02, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но... зачем? Если на тот же Deck допилили винду и теперь можно нормально играть без этого публичного бета-тестирования совместимости игорь для Linux.
     

  • 2, А где же каменты (?), 10:50, 04/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Энтузиастам делать нечего, дайте им нормальной работы. Заводы стоят.
     
     
  • 3, Lost Inside (ok), 10:56, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Энтузиасты всегда найдут возможности для занятия тем, что им интересно. Если, конечно, они настоящие энтузиасты, а не диванные комментаторы.
     
  • 5, Аноним (4), 11:03, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заводы стоят

    Хде? Или вы про Азовсталь?

     
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