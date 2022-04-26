Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck

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|1.1, Аноним (1), 12:48, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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всё ещё не доступна для обычных пользователей https://help.steampowered.com/en/faqs/view/1B71-EDF2-EB6D-2BB3
For all the tinkerers out there, please note that this system image is not quite SteamOS 3 yet. Depending on what you try to install it on (desktop, another handheld, refrigerator, toaster), it may not work properly. SteamOS 3 proper will come out sometime after launch (and even then it may not work on your toaster).
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|1.2, Попандопала (?), 13:06, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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680 € за самый навороченый вариант, у фрицев продают. На Steam Deck и Винду можно накатить к тому же если хочется,нет преград.D Шумит сильно только при норм графонии.
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|2.4, Аноним (4), 13:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько это поделие держит заряд, на винде с графонием? 30 мин. будет?
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|3.21, Аноним (21), 15:42, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что ожидать от x86 архитектуры - конечно жор будет, тот же свищ на арм
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|5.28, Аноним (28), 17:09, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а когда там выходила последняя модель атомов?
да и они не взлетели банально, а под арм сейчас компилять не проблема
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|3.31, КО (?), 17:16, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как всегда ни о чем.
Наделали портативок, которые нифига не портативки без батареи на неделю.
Разводят лохов "геймерскими" приставками, а самый важный элемент - батарею, улучшать не будут.
Апплелохи оттуда же.
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|2.6, Аноним (6), 13:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, но зачем когда есть божественный GPD WIN 3?
Опять же а что делать в играх в которых кроме стиков нужна еще и клавиатура? Тут опять же есть точно такой же божественный GPD WIN MAX.
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|3.19, Аноним (19), 15:20, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPD Win is a Windows-based palmtop computer equipped with a keyboard and gaming controls.[1] It is an x86-based device which runs a full version of Windows 10 Home.
сайтом ошибся. на винфак
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|2.23, Аноним (24), 16:22, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно ещё и тяжёлое и батарейку жрёт. На весу держать нереально, только ставить на колени. В общем ничего лучше PSP ещё не придумали.
Ну зато Линукс, ну и управление, в целом, удобное.
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|2.26, Аноним (26), 16:41, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- "поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений"
похоже там сверху идёт особая обмазка для обновлений
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|1.5, Zenitur (ok), 13:29, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для обычных ПК сборку SteamOS 3 обещают опубликовать позднее.
А я всё жду. У меня на SteamOS 2 в War Thunder, вместо лаунчера - маленький квадратик (и в остальных старых линуксах - тоже так). В рамочке окна по-идее должен быть текст "идёт обновление" или "готово к запуску", но, так как окно занимает так мало места, то это можно прочитать только в панели задач. Затем, когда "готово к запуску", закрыть лаунчер, и запускать вручную по ./linux64/aces
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|3.15, Zenitur (ok), 14:26, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так это разрабам игры надо писать.
Скажут "обновляйся до SteamOS 3", которой в свободном доступе нет
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|1.7, Аноним (19), 13:32, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Консоль? А там можно играть в действительно консольные игры? angband, nethack? и непременно в 80x25, с аппаратным ускорением tty
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|2.11, Аноним (6), 13:48, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если тебе нужно моё Анонимное разрешение, то я лично тебе разрешаю.
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|3.25, Аноним (26), 16:39, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нельзя, сначала необходимо провести анонимное демократическое голосование
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|4.30, Аноним (6), 17:13, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет тут диктатура Анонимов. Никакой демократии никаких голосований. Анонимы неправильно проголосуют и что потом делать? Как их проконтролировать, как найти кукловода? Так что решения выносятся централизовано, чтобы не допустить манипуляций.
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