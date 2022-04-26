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Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck

26.04.2022 12:40

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Для обычных ПК сборку SteamOS 3 обещают опубликовать позднее.

Среди изменений:

  • В меню быстрого доступа (Quick Access menu > Performance) реализована возможность настройки произвольной частоты кадров и добавлена опция "Half-Rate Shading" для экономии энергии за счёт снижения детализации при шейдинге отдельных зон (применяется Variable Rate Shading блоками 2x2).
  • Добавлена поддержка fTPM (Firmware TPM, предоставляемый прошивкой Trusted Execution Environment), что позволяет установить на приставку Windows 11.
  • Улучшена совместимость с dock-станциями и блоками питания, подключаемыми через порт Type-C.
  • Добавлена комбинация кнопок "... + снижение громкости" для сброса после подключения несовместимого устройства через порт Type-C.
  • Добавлен вывод уведомления при подключении неподходящего зарядного устройства.
  • Проведена работа по снижению энергопотребления во время простоя или при незначительной нагрузке.
  • Повышена стабильность.


  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
  2. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  3. OpenNews: Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck
  4. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
  5. OpenNews: Особенности SteamOS 3
  6. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57087-steam
Ключевые слова: steam, game
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всё ещё не доступна для обычных пользователей https://help.steampowered.com/en/faqs/view/1B71-EDF2-EB6D-2BB3
    For all the tinkerers out there, please note that this system image is not quite SteamOS 3 yet. Depending on what you try to install it on (desktop, another handheld, refrigerator, toaster), it may not work properly. SteamOS 3 proper will come out sometime after launch (and even then it may not work on your toaster).
     
  • 1.2, Попандопала (?), 13:06, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    680 € за самый навороченый вариант, у фрицев продают. На Steam Deck и Винду можно накатить к тому же если хочется,нет преград.D Шумит сильно только  при норм графонии.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько это поделие держит заряд, на винде с графонием? 30 мин. будет?
     
     
  • 3.9, Попандопала (?), 13:43, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Посмотрите у Д.Пучкого видосик там про все это есть.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:14, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посмотрите у Д.Пучкого видосик там про все это есть.

    Не, уж лучше вот это:
    https://www.youtube.com/watch?v=8U_boO6yAcs

     
  • 3.21, Аноним (21), 15:42, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что ожидать от x86 архитектуры - конечно жор будет, тот же свищ на арм
     
     
  • 4.27, a_kusb (ok), 16:56, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же atom?
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 17:09, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а когда там выходила последняя модель атомов?

    да и они не взлетели банально, а под арм сейчас компилять не проблема

     
     
  • 6.32, Аноним (32), 17:36, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >да и они не взлетели банально,

    Adler Lake? Не, не слышали

     
  • 3.24, Аноним (24), 16:23, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе там винда?
     
  • 3.31, КО (?), 17:16, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как всегда ни о чем.
    Наделали портативок, которые нифига не портативки без батареи на неделю.
    Разводят лохов "геймерскими" приставками, а самый важный элемент - батарею, улучшать не будут.
    Апплелохи оттуда же.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Можно, но зачем когда есть божественный GPD WIN 3?

    Опять же а что делать в играх в которых кроме стиков нужна еще и клавиатура? Тут опять же есть точно такой же божественный GPD WIN MAX.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:20, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPD Win is a Windows-based palmtop computer equipped with a keyboard and gaming controls.[1] It is an x86-based device which runs a full version of Windows 10 Home.

    сайтом ошибся. на винфак

     
     
  • 4.29, Аноним (6), 17:11, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе запрещает твой любимый арчик туда впендюрить?
     
  • 2.23, Аноним (24), 16:22, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё и тяжёлое и батарейку жрёт. На весу держать нереально, только ставить на колени. В общем ничего лучше PSP ещё не придумали.

    Ну зато Линукс, ну и управление, в целом, удобное.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:24, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основана? А что pacman -Syu нельзя?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:41, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - "поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений"
    похоже там сверху идёт особая обмазка для обновлений
     

  • 1.5, Zenitur (ok), 13:29, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для обычных ПК сборку SteamOS 3 обещают опубликовать позднее.

    А я всё жду. У меня на SteamOS 2 в War Thunder, вместо лаунчера - маленький квадратик (и в остальных старых линуксах - тоже так). В рамочке окна по-идее должен быть текст "идёт обновление" или "готово к запуску", но, так как окно занимает так мало места, то это можно прочитать только в панели задач. Затем, когда "готово к запуску", закрыть лаунчер, и запускать вручную по ./linux64/aces

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:40, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это разрабам игры надо писать.
     
     
  • 3.15, Zenitur (ok), 14:26, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так это разрабам игры надо писать.

    Скажут "обновляйся до SteamOS 3", которой в свободном доступе нет

     
  • 2.16, Hrunt (?), 14:27, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ждать, когда есть ChimeraOS.
     

  • 1.7, Аноним (19), 13:32, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Консоль? А там можно играть в действительно консольные игры? angband, nethack? и непременно в 80x25, с аппаратным ускорением tty
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 13:48, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если тебе нужно моё Анонимное разрешение, то я лично тебе разрешаю.  
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 16:39, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нельзя, сначала необходимо провести анонимное демократическое голосование
     
     
  • 4.30, Аноним (6), 17:13, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет тут диктатура Анонимов. Никакой демократии никаких голосований. Анонимы неправильно проголосуют и что потом делать? Как их проконтролировать, как найти кукловода? Так что решения выносятся централизовано, чтобы не допустить манипуляций.
     
  • 2.22, hshhhhh (ok), 16:20, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там же арч, запускайте консоль и играйте как хотите.
     

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