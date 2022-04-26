Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сколько это поделие держит заряд, на винде с графонием? 30 мин. будет?

3.9 , Попандопала ( ? ), 13:43, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Посмотрите у Д.Пучкого видосик там про все это есть.

4.14 , Аноним ( 14 ), 14:14, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Посмотрите у Д.Пучкого видосик там про все это есть. Не, уж лучше вот это:

https://www.youtube.com/watch?v=8U_boO6yAcs 3.21 , Аноним ( 21 ), 15:42, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что ожидать от x86 архитектуры - конечно жор будет, тот же свищ на арм

4.27 , a_kusb ( ok ), 16:56, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же atom?

5.28 , Аноним ( 28 ), 17:09, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а когда там выходила последняя модель атомов? да и они не взлетели банально, а под арм сейчас компилять не проблема

6.32 , Аноним ( 32 ), 17:36, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >да и они не взлетели банально, Adler Lake? Не, не слышали

3.24 , Аноним ( 24 ), 16:23, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем тебе там винда?

3.31 , КО ( ? ), 17:16, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да как всегда ни о чем.

Наделали портативок, которые нифига не портативки без батареи на неделю.

Разводят лохов "геймерскими" приставками, а самый важный элемент - батарею, улучшать не будут.

Апплелохи оттуда же.

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:29, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Можно, но зачем когда есть божественный GPD WIN 3? Опять же а что делать в играх в которых кроме стиков нужна еще и клавиатура? Тут опять же есть точно такой же божественный GPD WIN MAX.

3.19 , Аноним ( 19 ), 15:20, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GPD Win is a Windows-based palmtop computer equipped with a keyboard and gaming controls.[1] It is an x86-based device which runs a full version of Windows 10 Home. сайтом ошибся. на винфак

4.29 , Аноним ( 6 ), 17:11, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто тебе запрещает твой любимый арчик туда впендюрить?

2.23 , Аноним ( 24 ), 16:22, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно ещё и тяжёлое и батарейку жрёт. На весу держать нереально, только ставить на колени. В общем ничего лучше PSP ещё не придумали. Ну зато Линукс, ну и управление, в целом, удобное.

