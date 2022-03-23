В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam

|
|1.2, _kusb (ok), 08:36, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Комментарии на опеннете уже не нужны, но воспользуюсь пока заявив что эмуляция это не то чтобы хороший способ запускать ресурсоёмкие игры, по моему мнению. Тем более что Chrome OS это и так Linux.
|
|
|
|2.3, еуые (?), 08:39, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ага, бред еще усиливается если учесть что Chrome OS ставят обычно на слабое железо.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 11:51, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем тебе ААА для который нужны две 3090 в SLI. Тем более в стима есть даже просто программы.
|
|
|
|3.6, _kusb (ok), 08:47, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Chrome OS это и так Linux
> Так одним ядром сыт не будешь.
Так на закуску идут системные библиотеки, прикладные библиотеки, разные утилиты и файлы.
|
|2.19, Аноним (19), 13:06, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Комментарии на опеннете уже не нужны, но воспользуюсь пока заявив что эмуляция
> это не то чтобы хороший способ запускать ресурсоёмкие игры, по моему
> мнению. Тем более что Chrome OS это и так Linux.
Подтверждаю, на слабом железе и для Chome OS лучше подошёл бы облачный гейминг, лучше бы все известные облачные сервисы с облачным геймингом [блин, название, как для идиотов] запилили бы нативные клиенты по запуску своих сервисов для линуксов и вот этого мутанта (Chome OS).
Однако, иметь возможность нативно локально на железе запускать не сильно требовательные игры из Steam, индюшатина какая-нибудь и что-то лёгенькое, также было бы отличной идеей, с точки зрения расширения возможностей ОС. Возможно это именно на то и расчёт, потому что я не представляю, кто в здравом уме будет держать Chome OS на железе, которое может крутить полноценный линуксовый десктоп и те же требовательные игры, но сознательно будет ставить себе Chome OS?!
Хотя, в наш век пышноразмножающихся извращений и расцвета содомии я уже никаким извратам не удивлюсь.
|
|1.4, Жироватт (ok), 08:41, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А вот если бы запускали в snap/appimage, то вообще было бы благорастворение воздусей. А так - низач0т, гугл. Давай по новой. Твои виртуалки уже не стильные, не модные и не молодежные.
|
|1.7, Аноним (7), 08:53, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Можно было steam и игры просто в lxc контейнере запускать не создавая огромных накладных расходов на виртуальную машину.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 09:04, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Скажи спасибо что не в браузере виртуальную машину запускают.
|
|2.20, fi (ok), 13:10, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорей всего на Chrome OS Flex тоже будет работать.
В конце концов надо просто заменить давно идущий в комплекте образ Linux на тот который идет со Steam.
|
|1.11, Аноним (11), 10:12, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Неэмуляция.
Неэмуляция в линуксвой ВМ на линуксвом же хосте.
Неэмуляция в линуксвой ВМ на линуксвом же хосте в ОС, изначально предназначенной для тонких клиентов.
Неэмуляция в линуксвой ВМ на линуксвом же хосте в ОС, изначально предназначенной для тонких клиентов, с целью запуска игорь на лаптопе.
|
|
|
|2.17, iPony129412 (?), 12:53, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут уже иксы всё.
Последние на кого надеялись луддиты были Valve. Но и они не стали цепляться за иксы
|