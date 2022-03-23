В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam

2.3 , еуые ( ? ), 08:39, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ага, бред еще усиливается если учесть что Chrome OS ставят обычно на слабое железо.

3.14 , Аноним ( 14 ), 11:51, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем тебе ААА для который нужны две 3090 в SLI. Тем более в стима есть даже просто программы.

2.5 , iPony129412 ( ? ), 08:44, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Chrome OS это и так Linux Так одним ядром сыт не будешь.

3.6 , _kusb ( ok ), 08:47, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Chrome OS это и так Linux

> Так одним ядром сыт не будешь. Так на закуску идут системные библиотеки, прикладные библиотеки, разные утилиты и файлы.

4.9 , iPony129412 ( ? ), 09:50, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видеосистема же. Да и аудио тоже в придачу бывает.

2.12 , _vvv ( ? ), 11:01, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А где там про эмуляцию?

2.19 , Аноним ( 19 ), 13:06, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Комментарии на опеннете уже не нужны, но воспользуюсь пока заявив что эмуляция

> это не то чтобы хороший способ запускать ресурсоёмкие игры, по моему

> мнению. Тем более что Chrome OS это и так Linux. Подтверждаю, на слабом железе и для Chome OS лучше подошёл бы облачный гейминг, лучше бы все известные облачные сервисы с облачным геймингом [блин, название, как для идиотов] запилили бы нативные клиенты по запуску своих сервисов для линуксов и вот этого мутанта (Chome OS). Однако, иметь возможность нативно локально на железе запускать не сильно требовательные игры из Steam, индюшатина какая-нибудь и что-то лёгенькое, также было бы отличной идеей, с точки зрения расширения возможностей ОС. Возможно это именно на то и расчёт, потому что я не представляю, кто в здравом уме будет держать Chome OS на железе, которое может крутить полноценный линуксовый десктоп и те же требовательные игры, но сознательно будет ставить себе Chome OS?!

Хотя, в наш век пышноразмножающихся извращений и расцвета содомии я уже никаким извратам не удивлюсь.