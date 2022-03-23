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В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam

23.03.2022 08:07

Компания Google опубликовала тестовый выпуск операционной системы Chrome OS 101.0.4943.0 (14583.0.0), в котором предложена поддержка сервиса доставки игр Steam и предлагаемых в нём игровых приложений, поставляемых для Linux и Windows.

Возможность использования Steam пока имеет статус альфа-версии и доступна только для устройств Chromebook с GPU Intel Iris Xe Graphics, 11 поколением процессоров Intel Core i5 или i7 и 8 ГБ ОЗУ, таких как Acer Chromebook 514/515, Acer Chromebook Spin 713, ASUS Chromebook Flip CX5/CX9, HP Pro c640 G2 Chromebook и Lenovo 5i-14 Chromebook. При выборе игры в первую очередь предпринимается попытка запуска Linux-сборки игры, но если Linux-версия отсутствует можно установить и Windows-версию, для запуска которой будет использована прослойка Proton, основанная на Wine, DXVK и vkd3d.

Игры запускаются в отдельной виртуальной машине с Linux-окружением. Реализация основана на предоставляемой с 2018 года подсистеме "Linux for Chromebooks" (CrosVM), в которой используется гипервизор KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами (используется LXC), которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. Установленные Linux-приложения запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в панели приложений. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 3.7, дистрибутива для создания игровых консолей. Особенности SteamOS 3
  4. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
  5. OpenNews: Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 99
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56898-steam
Ключевые слова: steam, chromeos
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, _kusb (ok), 08:36, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комментарии на опеннете уже не нужны, но воспользуюсь пока заявив что эмуляция это не то чтобы хороший способ запускать ресурсоёмкие игры, по моему мнению. Тем более что Chrome OS это и так Linux.
     
     
  • 2.3, еуые (?), 08:39, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, бред еще усиливается если учесть что Chrome OS ставят обычно на слабое железо.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:51, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе ААА для который нужны две 3090 в SLI. Тем более в стима есть даже просто программы.
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 08:44, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chrome OS это и так Linux

    Так одним ядром сыт не будешь.

     
     
  • 3.6, _kusb (ok), 08:47, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Chrome OS это и так Linux
    > Так одним ядром сыт не будешь.

    Так на закуску идут системные библиотеки, прикладные библиотеки, разные утилиты и файлы.

     
     
  • 4.9, iPony129412 (?), 09:50, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видеосистема же. Да и аудио тоже в придачу бывает.
     
  • 2.12, _vvv (?), 11:01, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А где там про эмуляцию?
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:06, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Комментарии на опеннете уже не нужны, но воспользуюсь пока заявив что эмуляция
    > это не то чтобы хороший способ запускать ресурсоёмкие игры, по моему
    > мнению. Тем более что Chrome OS это и так Linux.

    Подтверждаю, на слабом железе и для Chome OS лучше подошёл бы облачный гейминг, лучше бы все известные облачные сервисы с облачным геймингом [блин, название, как для идиотов] запилили бы нативные клиенты по запуску своих сервисов для линуксов и вот этого мутанта (Chome OS).

    Однако, иметь возможность нативно локально на железе запускать не сильно требовательные игры из Steam, индюшатина какая-нибудь и что-то лёгенькое, также было бы отличной идеей, с точки зрения расширения возможностей ОС. Возможно это именно на то и расчёт, потому что я не представляю, кто в здравом уме будет держать Chome OS на железе, которое может крутить полноценный линуксовый десктоп и те же требовательные игры, но сознательно будет ставить себе Chome OS?!
    Хотя, в наш век пышноразмножающихся извращений и расцвета содомии я уже никаким извратам не удивлюсь.

     

  • 1.4, Жироватт (ok), 08:41, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот если бы запускали в snap/appimage, то вообще было бы благорастворение воздусей. А так - низач0т, гугл. Давай по новой. Твои виртуалки уже не стильные, не модные и не молодежные.
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:53, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно было steam и игры просто в lxc контейнере запускать не создавая огромных накладных расходов на виртуальную машину.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:04, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скажи спасибо что не в браузере виртуальную машину запускают.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:55, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь там все браузер........
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:04, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что не в браузере

    Ты не поверишь, но...

     
  • 2.20, fi (ok), 13:10, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всего на Chrome OS Flex тоже будет работать.

    В конце концов надо просто заменить давно идущий в комплекте образ Linux на тот который идет со Steam.

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:56, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы в андроид затащили стим
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:12, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неэмуляция.

    Неэмуляция в линуксвой ВМ на линуксвом же хосте.

    Неэмуляция в линуксвой ВМ на линуксвом же хосте в ОС, изначально предназначенной для тонких клиентов.

    Неэмуляция в линуксвой ВМ на линуксвом же хосте в ОС, изначально предназначенной для тонких клиентов, с целью запуска игорь на лаптопе.

     
  • 1.13, Zenitur (ok), 11:48, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внезапно, нужно. Биошок инфинити идёт?
     
  • 1.15, Аноним (14), 11:52, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    За вейленд незачет.  
     
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 12:53, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже иксы всё.
    Последние на кого надеялись луддиты были Valve. Но и они не стали цепляться за иксы
     

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