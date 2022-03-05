Выпуск Chrome OS 99

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|1.1, Аноним (1), 11:37, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Chrome OS Flex - огонь, лучше не придумаешь для установки на компьютеры детей, пожилых людей и жён.
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|3.4, Жироватт (ok), 11:41, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Чтобы не напрягали свой межушный ганглий - минет тогда делают плохо, притеснения и угнетение везде находить начинают, марсианскую летающую тарелку в груде посуды находят.
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|4.6, Гнъ Анонимъ (?), 11:46, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да развѣ умная женщина находитъ нынче угнетеніе? А на неумной смысла жениться вижу мало
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|5.14, Жироватт (ok), 11:57, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умная женщина, как показала практика, очень легко становится неумной - физиология, гормоны, отключение высших функций верхней головы практически неизбежно.
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|5.27, Аноним (27), 13:42, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем мне женщина умнее меня? Где такую найти? И как уговорить связаться со мною? А к тому зачем мне это? Столько вопросов.
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|1.3, Жироватт (ok), 11:40, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В свете последних событий - самая последняя операционная система (как законченный продукт), сразу после кучи навоза, которую стоит ставить на любую машину, отличную от поретала в вбыдле и одноглазников.
Нодискасс
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|3.19, Аноним (19), 12:17, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том-то и дело что это не Генту. А допиленный продукт, которым можно сразу пользоваться на устройстве. Это тебе не хендбуки читать.
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|6.32, Аноним (27), 13:46, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем что отказывается загружаться после установки и обновления на реальном железе. Ролилнг релиз это для школьников, их не жалко, естественный отбор до 21 года. А домохозяйки это полезный ресурс. Их не стоит подвергать лишней тревоге.
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|6.42, Аноним (19), 14:12, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что уже есть Chrome OS и твой Манжаро им уже не нужен. Такова суровая правда.
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|1.16, Аноним (16), 12:06, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Доступен релиз операционной системы Chrome OS 99, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 99.
Поправьте, тут нет информации об анальных зондах гугла, всей телеметрии, а также невозможности использовать ось без логина в гуголь, который скоро наверняка отключат. А без анальных зондов и онлайн входа это неполноценная ось.
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|2.18, Аноним (19), 12:16, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зайди как гость лол. Если ты не умеешь в хром ос лучше не пиши комменты на опеннете, ОК?
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|3.21, Жироватт (ok), 12:28, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ХромогОС - только у нас для захода на свой (все три базовых права владельца имущества выполнены: владение, пользование и распоряжение) компутырь тебе нужно заходить под учеткой гостя! Мы переплюнули даже некрософт - они оставили этим, которые там, локальные учетные записи!
Гы.
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|3.23, Аноним (23), 12:51, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Веселуха. Быть гостем в своей системе. В мусорное ведро такое поделие
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|6.39, Аноним (19), 14:10, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И сидишь ты под админом, а не под пользователям. В силу ограниченности мышления. И всегда так сидел. Рассадником троянов.
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|3.33, Аноним (27), 13:47, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего себе определил. Вот такая вот сегрегация. На основании чего?
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|3.36, Аноним (16), 13:52, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О умнейший из умнейших, а как ты собрался программы ставить и железо настраивать?
Просвяти что ли сирых и убогих чем оно с правами гостя лучше линукса с правами суперпользователя.
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|1.31, benu (ok), 13:46, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На фоне этого шума всё чётче прорисовывается AltLinux с собственным репозиторием.
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|2.35, Аноним (27), 13:51, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вчера идя домой на фоне новостей, на полном серьезе задумался о том какие дистрибутивы имеют репы у нас. Пока залил на флешку образ дебиан, вроде есть яндекс зеркало. Какие пооветуете?
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|1.38, Nicholass (?), 14:04, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тогда дайте ответы на:
Что будет, если пропадет интернет, или есть сам гугл, заблокирует аккаунт? ведь Chrome os, по сути это облачная система
Много програм и игр ведь не работают, или есть способы заставить работать?
Поддерживает ли Chrome os современные пк, с uefi?
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