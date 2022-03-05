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Выпуск Chrome OS 99

05.03.2022 11:23

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 99, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 99. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 99 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Кроме того, продолжается тестирование Chrome OS Flex, редакции для Chrome OS использования на обычных компьютерах. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 99:

  • В функции Nearby Share, позволяющей быстро и безопасно передавать файлы находящимися поблизости устройствам, на которых запущен браузер Chrome, реализована поддержка фонового сканирования устройств. Фоновое сканирование даёт возможность выявлять устройства, готовые к передаче данных, и уведомлять пользователя об их появлении, что позволяет начать передачу без перехода в режим поиска устройств.
  • Добавлена возможность возвращения полноэкранного режима открытия приложений после разблокировки устройства. Раньше при возвращения из спящего режима полноэкранные приложения возвращались в оконный режим, что мешало нормальной работе с виртуализированными рабочими столами.
  • Файловый менеджер (Files) теперь поставляется в форме SWA-приложения (System Web App), а не Chrome App. Функциональность осталась без изменений.
  • Проведена оптимизация управления с сенсорных экранов и улучшена обработка мультитач жестов.
  • В обзорном режиме (Overview) предоставлена возможность перемещения окон мышью на новый виртуальный рабочий стол, который создаётся автоматически.
  • В приложении для работы с камерой добавлена возможность записи видео в форме анимированных GIF-изображений. Размер подобных видео не может превышать 5 секунд.
  • Устранены уязвимости: проблемы с аутентификацией в VPN-клиенте, обращение к уже освобождённой памяти в оконном менеджере, Nearby Share, ChromeVox и интерфейсе вывода на печать.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 98
  3. OpenNews: Релиз Chrome 99
  4. OpenNews: Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование
  5. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56809-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:37, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Chrome OS Flex - огонь, лучше не придумаешь для установки на компьютеры детей, пожилых людей и жён.
     
     
  • 2.2, Гнъ Анонимъ (?), 11:40, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > жён

    А милыхъ жёнушекъ-то за что?

     
     
  • 3.4, Жироватт (ok), 11:41, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Чтобы не напрягали свой межушный ганглий - минет тогда делают плохо, притеснения и угнетение везде находить начинают, марсианскую летающую тарелку в груде посуды находят.
     
     
  • 4.6, Гнъ Анонимъ (?), 11:46, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да развѣ умная женщина находитъ нынче угнетеніе? А на неумной смысла жениться вижу мало

     
     
  • 5.14, Жироватт (ok), 11:57, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умная женщина, как показала практика, очень легко становится неумной - физиология, гормоны, отключение высших функций верхней головы практически неизбежно.
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 12:54, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные люди делят людей на пола - умных и женщин.
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:42, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне женщина умнее меня? Где такую найти? И как уговорить связаться со мною? А к тому зачем мне это? Столько вопросов.
     
  • 5.28, Аноним (27), 13:43, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главное зачем ей это?
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:47, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    удобно о жёнах рассуждать когда своей нет?
     
     
  • 5.29, Аноним (27), 13:43, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну о чужих то можно порассуждать?
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:40, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В свете последних событий - самая последняя операционная система (как законченный продукт), сразу после кучи навоза, которую стоит ставить на любую машину, отличную от поретала в вбыдле и одноглазников.

    Нодискасс

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:46, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зиганул сегодня уже?
     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 11:47, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зипанул. Файл.
    Zip file.
     
  • 3.11, Аноним (8), 11:47, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак в ударе
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:47, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс здорового человека.
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 11:50, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Gentoo? Согласен!
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:17, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том-то и дело что это не Генту. А допиленный продукт, которым можно сразу пользоваться на устройстве.  Это тебе не хендбуки читать.
     
     
  • 4.22, Аноним (8), 12:50, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тогда Calculate Linux, Gentoo белого человека
     
     
  • 5.26, Иван (??), 13:30, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем вам Manjaro не система для домохозяек?
     
     
  • 6.32, Аноним (27), 13:46, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что отказывается загружаться после установки и обновления на реальном железе. Ролилнг релиз это для школьников, их не жалко, естественный отбор до 21 года.  А домохозяйки это полезный ресурс. Их не стоит подвергать лишней тревоге.
     
  • 6.42, Аноним (19), 14:12, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что уже есть Chrome OS и твой Манжаро им уже не нужен. Такова суровая правда.
     
  • 5.43, Аноним (43), 14:28, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, люди восточнее Польши и Чехии белыми не считаются?
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:06, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Доступен релиз операционной системы Chrome OS 99, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 99.

    Поправьте, тут нет информации об анальных зондах гугла, всей телеметрии, а также невозможности использовать ось без логина в гуголь, который скоро наверняка отключат. А без анальных зондов и онлайн входа это неполноценная ось.

     
     
  • 2.18, Аноним (19), 12:16, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зайди как гость лол. Если ты не умеешь в хром ос лучше не пиши комменты на опеннете, ОК?
     
     
  • 3.21, Жироватт (ok), 12:28, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ХромогОС - только у нас для захода на свой (все три базовых права владельца имущества выполнены: владение, пользование и распоряжение) компутырь тебе нужно заходить под учеткой гостя! Мы переплюнули даже некрософт - они оставили этим, которые там, локальные учетные записи!

    Гы.

     
  • 3.23, Аноним (23), 12:51, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веселуха. Быть гостем в своей системе. В мусорное ведро такое поделие
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 12:58, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забыл добавить, что пишешь с рутованного андроида.
     
     
  • 5.30, Аноним (23), 13:45, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу с windows 10 рабочего
     
     
  • 6.37, Аноним (24), 14:04, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепись оффтопщиков
     
  • 6.39, Аноним (19), 14:10, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сидишь ты под админом, а не под пользователям. В силу ограниченности мышления. И всегда так сидел. Рассадником троянов.  
     
  • 3.33, Аноним (27), 13:47, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе определил. Вот такая вот сегрегация. На основании чего?
     
  • 3.36, Аноним (16), 13:52, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О умнейший из умнейших, а как ты собрался программы ставить и железо настраивать?
    Просвяти что ли сирых и убогих чем оно с правами гостя лучше линукса с правами суперпользователя.
     

  • 1.17, Аноним (19), 12:14, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идеальный Линукс
     
     
  • 2.34, Аноним (27), 13:48, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможен.
     

  • 1.31, benu (ok), 13:46, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На фоне этого шума всё чётче прорисовывается AltLinux с собственным репозиторием.
     
     
  • 2.35, Аноним (27), 13:51, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера идя домой на фоне новостей, на полном серьезе задумался о том какие дистрибутивы имеют репы у нас. Пока залил на флешку образ дебиан, вроде есть яндекс зеркало. Какие пооветуете?
     
     
  • 3.41, Аноним (19), 14:11, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт и Астра третьего не дано.
     

  • 1.38, Nicholass (?), 14:04, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тогда дайте ответы на:
    Что будет, если пропадет интернет, или есть сам гугл, заблокирует аккаунт? ведь Chrome os, по сути это облачная система
    Много програм и игр ведь не работают, или есть способы заставить работать?
    Поддерживает ли Chrome os современные пк, с uefi?
     
     
  • 2.40, Аноним (19), 14:11, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какие в *попу* игры ты собрался играть на Хром ОС?
     

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