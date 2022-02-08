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Выпуск Chrome OS 98

08.02.2022 11:43

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 98, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 98. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 98 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 98:

  • Добавлены новые клавиатурные комбинации для быстрого переключения между виртуальными рабочими столами - "Shift + Search + N", где N - номер рабочего стола.
  • В настройки захвата экрана добавлена кнопка "Save" для сохранения скриншотов или скринкастов в любой локальный каталог или в Google Drive.
  • Добавлен режим восстановления по сети (NBR, Network Based Recovery), позволяющий установить новую версию Chrome OS и обновить прошивку в случае повреждения системы и невозможности загрузки.
  • Устранены специфичные для Chrome OS уязвимости, в том числе Use-after-free уязвимости в системе вывода на печать, Sharesheet и Exo, а также переполнение буфера в панели задач (Shelf).


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 97
  3. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  5. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56659-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду Chrome OS ME
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Chrome OS Zver DVD ArchLinux/KaliLinux Edition by Sup3rHaX0R-2005 (включает програмы для анализа бизопастности, востановлении системы и взлома WIFI).torrent.exe
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:14, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Network Based Recovery

    чего то нос чешется

     
     
  • 2.14, Минона (ok), 13:13, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чешется значит растет.
     
  • 2.27, OpenEcho (?), 16:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Network Based Recovery
    >чего то нос чешется

    Хорошо хоть нос, а то обычно зонд, для исключительно удобства пациента, вставляют в другое место

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Евразийскому континенту пора задуматься о запрете или ограничении продуктов от Google
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 12:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они их штрафами долбают постоянно.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google зарабатывает миллиарды на продаже того, что продавать нельзя.
     
  • 2.10, Аноним (2), 12:40, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вряд ли евразийский или какой другой континент об этом задумается. Все, что делают континенты - перемещаются туда-сюда со скоростью 1 см в год
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:31, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart

    Умеют же нормальные программисты делать нормальные продукты!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто Гугл не прогнулся под шляпу и прочие майкрософты.  
     
  • 2.12, another_one (ok), 12:49, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Google уже высказывались, что пожалели выбор upstart, но фарш прокрутить обратно будет проблематично, учитывая зоопарк устройств.
     
     
  • 3.15, Минона (ok), 13:14, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пруф?
     
     
  • 4.18, another_one (ok), 13:24, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруф утанул где-то в обсуждениях на google groups. Но если что, у них есть полудохлый бранч с поддержкой systemd.
     
     
  • 5.20, Аноним (5), 13:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пруф утанул ... у них есть полудохлый бранч

    Пруф опять утанул?!

     
     
  • 6.21, another_one (ok), 13:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=583671
     
  • 5.24, iPony129412 (?), 15:05, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там мало активно один чувак с Intel работал. С 2016 по 2018.

    Потом ещё кто-то написал «вот же как интересно с «Cgroups»

    Ну и всё.

     
  • 3.16, Аноним (5), 13:20, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    к счастью, в гугле не слушают мнение потерингофилов.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть не раст и на том спасибо
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все уже давно  знают что это единственный нормальный Линукс.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ядро линукс в андроиде используется для загрузки и звука отчего "развивалась звуковая подсистема в ядре линукс".
    Большинство анально работает через андроидное ядро с анальными драйверами андроида и анальными зондами гугла.
     
     
  • 3.17, Минона (ok), 13:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мог бы коротко и просто "Все уже давно  знают что это единственный анальный Линукс."
     
  • 2.19, th3m3 (ok), 13:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наркоман? Когда гугл внезапно заблочит акк, посмотрим, как ты будешь входить в свою учётную запись ChromeOS. Спойлер - не войдёшь. ОС для мазохистов.
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 15:30, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол кек сножу диск накатываю https://www.neverware.com/ если там лок собираю Chromium OS.  На крайняк собираю LFS если началась ядерная зима.  
     

  • 1.9, ryoken (ok), 12:39, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Добавлен режим восстановления по сети (NBR, Network Based Recovery)

    Ха. Те же несчастные макбуки (на интеле) обучены этому фокусу уже ХЗ сколько лет.

     
  • 1.13, foo (?), 13:09, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MGLRU в ядре уже применяется по умолчанию?
     
  • 1.23, ПейджБрин (?), 14:15, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто секс, это оргазм, а от линукса у меня простата.
     
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