Выпуск Chrome OS 98

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|2.2, Аноним (2), 12:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Chrome OS Zver DVD ArchLinux/KaliLinux Edition by Sup3rHaX0R-2005 (включает програмы для анализа бизопастности, востановлении системы и взлома WIFI).torrent.exe
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|2.27, OpenEcho (?), 16:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Network Based Recovery
>чего то нос чешется
Хорошо хоть нос, а то обычно зонд, для исключительно удобства пациента, вставляют в другое место
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|1.4, Аноним (4), 12:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Евразийскому континенту пора задуматься о запрете или ограничении продуктов от Google
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|3.22, Аноним (22), 14:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Google зарабатывает миллиарды на продаже того, что продавать нельзя.
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|2.10, Аноним (2), 12:40, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вряд ли евразийский или какой другой континент об этом задумается. Все, что делают континенты - перемещаются туда-сюда со скоростью 1 см в год
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|1.5, Аноним (5), 12:31, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart
Умеют же нормальные программисты делать нормальные продукты!
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|2.12, another_one (ok), 12:49, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Google уже высказывались, что пожалели выбор upstart, но фарш прокрутить обратно будет проблематично, учитывая зоопарк устройств.
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|4.18, another_one (ok), 13:24, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пруф утанул где-то в обсуждениях на google groups. Но если что, у них есть полудохлый бранч с поддержкой systemd.
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|5.20, Аноним (5), 13:55, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пруф утанул ... у них есть полудохлый бранч
Пруф опять утанул?!
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|5.24, iPony129412 (?), 15:05, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну там мало активно один чувак с Intel работал. С 2016 по 2018.
Потом ещё кто-то написал «вот же как интересно с «Cgroups»
Ну и всё.
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|2.11, Аноним (11), 12:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ядро линукс в андроиде используется для загрузки и звука отчего "развивалась звуковая подсистема в ядре линукс".
Большинство анально работает через андроидное ядро с анальными драйверами андроида и анальными зондами гугла.
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|3.17, Минона (ok), 13:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мог бы коротко и просто "Все уже давно знают что это единственный анальный Линукс."
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|2.19, th3m3 (ok), 13:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Наркоман? Когда гугл внезапно заблочит акк, посмотрим, как ты будешь входить в свою учётную запись ChromeOS. Спойлер - не войдёшь. ОС для мазохистов.
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|1.9, ryoken (ok), 12:39, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Добавлен режим восстановления по сети (NBR, Network Based Recovery)
Ха. Те же несчастные макбуки (на интеле) обучены этому фокусу уже ХЗ сколько лет.
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