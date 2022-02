Выпуск Chrome OS 98

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто Гугл не прогнулся под шляпу и прочие майкрософты.

2.12 , another_one ( ok ), 12:49, 08/02/2022 В Google уже высказывались, что пожалели выбор upstart, но фарш прокрутить обратно будет проблематично, учитывая зоопарк устройств.

3.15 , Минона ( ok ), 13:14, 08/02/2022 пруф?

4.18 , another_one ( ok ), 13:24, 08/02/2022 Пруф утанул где-то в обсуждениях на google groups. Но если что, у них есть полудохлый бранч с поддержкой systemd.

5.20 , Аноним ( 5 ), 13:55, 08/02/2022 > Пруф утанул ... у них есть полудохлый бранч Пруф опять утанул?!

6.21 , another_one ( ok ), 13:57, 08/02/2022 https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=583671

5.24 , iPony129412 ( ? ), 15:05, 08/02/2022 Ну там мало активно один чувак с Intel работал. С 2016 по 2018. Потом ещё кто-то написал «вот же как интересно с «Cgroups» Ну и всё.

3.16 , Аноним ( 5 ), 13:20, 08/02/2022 к счастью, в гугле не слушают мнение потерингофилов.

4.26 , Аноним ( 26 ), 15:31, 08/02/2022 Ну хоть не раст и на том спасибо