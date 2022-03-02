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Выпуск Lakka 3.7, дистрибутива для создания игровых консолей. Особенности SteamOS 3

02.03.2022 12:37

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.7, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10, в которой улучшена поддержка Wayland, реализована поддержка HDR, улучшена сетевая игра, модернизировано меню, улучшена поддержка платформы UWP/Xbox и расширен эмулятор приставок Nintendo 3DS.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки wasm4, jumpnbump, blastem, freechaf, potator, quasi88, retro8, xmil и fmsx.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 21.3.6. Ядро Linux обновлено до версии 5.10.101. Набор прошивок к платам Raspberry Pi обновлён до версии 1.20210831 (решены проблемы с инициализацией экранов 4K).
  • Для повышения стабильности беспроводного соединения отключён по умолчанию режим энергосбережения wifi для плат Raspberry Pi.
  • Добавлена поддержка плат Raspberry Pi Zero 2 W.
  • В состав добавлена утилита для отключения геймпадов Xbox360.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Collabora заметки про архитектуру операционной системы SteamOS 3, которая поставляется в портативном игровом компьютере Steam Deck и кардинально отличается от SteamOS 2. Некоторые особенности SteamOS 3:

  • Переход с пакетной базы Debian на Arch Linux.
  • По умолчанию корневая ФС доступна только на чтение.
  • Предусмотрен режим разработчика, в котором корневой раздел переводится в режим записи и предоставляет возможность модификации системы и установки дополнительных пакетов при помощи штатного для Arch Linux пакетного менеджера "pacman".
  • Атомарный механизм установки обновлений - присутствует два дисковых раздела, один активный, а другой - нет, новая версия системы в форме готового образа целиком загружается в неактивный раздел, и он помечается активным. В случае сбоя можно откатиться на старую версию.
  • Поддержка пакетов Flatpak.
  • Задействован мультимедийный сервер PipeWire.
  • Графический стек основан на свежей версии Mesa.
  • Для обеспечения запуска Windows-игры применяется Proton, который основан на кодовой базе проекта Wine и DXVK.
  • Для ускорения запуска игр применяется композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland, предоставляющий виртуальный экран и способный работать поверх других десктоп-окружений.
  • В основной состав помимо специализированного интерфейса Steam входит рабочий стол KDE Plasma для выполнения задач, не связанных с играми (к устройству Steam Deck через USB-C можно подключить клавиатуру и мышь, и превратить его в рабочую станцию).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.6, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  4. OpenNews: Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56792-lakka
Ключевые слова: lakka, retroarch
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:51, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Погодите. На опеннете мне рассказывали, что вейленд никому не нужен.
     
     
  • 3, Аноним (3), 13:17, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На десктопе не нужен потому что не работает. А так иксы еще в Андроиде выпилили и им норм.
     
  • 4, n00by (ok), 13:31, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рассказывал, что Иксы пока поддерживаются, поскольку нужны для Steam и трёх с половиной Анонимов. Но Анонимы поддерживают только морально.
     

  • 2, keydon (ok), 12:57, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Lakka для RPi годно, намного лучше альтернатив (впрочем простор для улучшения тоже есть).
     
  • 5, Аноним (5), 13:38, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Прекратите в каждой новости писать дичь.
    Для "Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck" нет актуальных образов, те что есть древние окаменелости и не работают.
    Lakka берет основу у LibreElec, а LE для кубиков так и не допилила образы и бросила на стадии беты.
     
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