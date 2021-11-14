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Выпуск Lakka 3.6, дистрибутива для создания игровых консолей

14.11.2021 09:17

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.6, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.9.13, в которой возвращены настройки для изменения меню и добавлена опция для автоматического добавления задержки при выводе кадров (Settings → Latency).
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки beetle-fce и ecwolf. В движки fbneo, mame2003-plus и scummvm добавлены дополнительные файлы с данными.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 21.2.5.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.10.78.
  • Набор прошивок к платам Raspberry Pi обновлён до версии 1.20211029.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.5, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  6. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56150-lakka
Ключевые слова: lakka, libreelec, retroarch, game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крутейшая вещь, только с сеговскими репликами от ретрофлага приходится чутка повозиться чтобы C,Z и боковые Mode заработали.
    Но вообще хотелось бы иметь возможность использовать RetroShare с актуальным Kodi (чтобы фильмы, музыку, фотоньки с домашней файлопомойки), а то там всё разломали пока мигрировали
     
     
  • 2.10, ilyafedin (ok), 15:43, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А x/y/z и mode где-нибудь юзаются вообще? В какие игры на сеге не играл - ни в одной не работало.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:56, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Mortal Combat 3 используется
     
  • 3.12, Аноним (1), 16:13, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы понял вопрос про Mode, но это... в какие игры, на какой сеге ты играл?
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 11:25, 14/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 12:12, 14/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:46, 14/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.8, Led (ok), 13:52, 14/11/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 4.9, Аноним (11), 14:14, 14/11/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

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