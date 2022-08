Выпуск Wine 7.15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.15. С момента выпуска версии 7.14 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 226 изменений. Наиболее важные изменения: В Direct2D реализована поддержка списков команд (объект ID2D1CommandList, предоставляющий методы для сохранения состояния набора команд, который может быть записан и повторно воспроизведён).

Реализована поддержка алгоритма шифрования RSA.

В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для компонентов WIN32U.

В инструментарий для тестирования кода добавлена возможность выделения результатов цветом.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Witcher 3, Just Cause 4, Unravel Two, Call of Cthulhu, Gridrunner Revolution, Lost Chronicles of Zerzura, Remothered: Tormented Fathers, Persona 4 Golden, The Settlers V.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Framemaker 8, Audacity, Visio 2003, WinSCP, Sforzando Sample Player, SeaMonkey, foobar2000.