Выпуск Wine 7.15

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|1.1, Аноним (1), 06:47, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хоть это и не полноценная ОСь, но вот эти люди хоть реальным делом занимаются, а не меряются, у кого лучше клон десктопа макоси получился и у кого обои самые нескучные. Глядишь, если винда перестанет быть монополистом по играм, то может быть и не будет смысла делать ее проприетарной. А то она у себя поддержку линуха и андройда благодаря опенсурцности последних реализовала. А обратный жест доброй воли и запиливание API винды для линуха они делать не хотят. Корпорасты.
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|2.3, Анонимная анонимка (?), 07:31, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та самая "поддержка" виндой в её современном виде это буквально виртуальная машина и набор костылей для более лучшей™ интеграции её в хостовую ОС, а никакой не транслятор вызовов и не реализация чужеродного API. Допиливать WSL1 у Майкрософта руки отсохли, это мёртвый проект.
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|3.7, n00by (ok), 08:30, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато WinE вполне живой аналог Win32 subsystem из NT (в Windows, если кто не в курсе, практически нет native applications для «хостовой ОС» и никого это не парит).
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|2.4, Аноним (4), 07:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт вечно не хватает чего-то базового. Wmv/wma/avc и mediafoundation, без них большая половина игр работать не будет. А то и mpeg без звука и mp3 заикается, такое тоже часто. В 2006 ровно такие же проблемы были, получается за 16 лет не сделали ничего.
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|3.8, Анонимная анонимка (?), 08:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> получается за 16 лет не сделали ничего
Ну да, всего-то научили запускаться и работать добрую половину виндовых игр и софта (фотошоп!!!!111). Если задаться целью реализовать каждый из стопицот компонентов винды, можно сойти с ума^W^W^W получить целую операционную систему, вот только такой проект уже есть.
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|4.11, Аноним (11), 08:55, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протон смог запускать половину виндовых игр за пару лет. Фотошоп жрут на гейосе.
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|3.12, AleksK (ok), 09:57, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше 70% виндовых игр из Стима уже работает. А будет ещё больше. Винда теряет смысл даже как запускалка игр.
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|2.9, Stanislavvv (?), 08:47, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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1) её надо ставить на железо, может подраться с рабочей ОС.
2) её может быть некуда ставить (нетбук с 32ГБ места под виндой как раз не слишком пригоден для чего-либо - видна сожрёт место обновлениями, под линуксом - есть пара десятков гигов для работы)
3) если и так работает нужное - зачем её ставить?
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