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Выпуск Wine 7.15

14.08.2022 06:05

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.15. С момента выпуска версии 7.14 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 226 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В Direct2D реализована поддержка списков команд (объект ID2D1CommandList, предоставляющий методы для сохранения состояния набора команд, который может быть записан и повторно воспроизведён).
  • Реализована поддержка алгоритма шифрования RSA.
  • В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для компонентов WIN32U.
  • В инструментарий для тестирования кода добавлена возможность выделения результатов цветом.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Witcher 3, Just Cause 4, Unravel Two, Call of Cthulhu, Gridrunner Revolution, Lost Chronicles of Zerzura, Remothered: Tormented Fathers, Persona 4 Golden, The Settlers V.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Framemaker 8, Audacity, Visio 2003, WinSCP, Sforzando Sample Player, SeaMonkey, foobar2000.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.14 и GE-Proton7-27
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  5. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57633-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 06:47, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хоть это и не полноценная ОСь, но вот эти люди хоть реальным делом занимаются, а не меряются, у кого лучше клон десктопа макоси получился и у кого обои самые нескучные. Глядишь, если винда перестанет быть монополистом по играм, то может быть и не будет смысла делать ее проприетарной. А то она у себя поддержку линуха и андройда благодаря опенсурцности последних реализовала. А обратный жест доброй воли и запиливание API винды для линуха они делать не хотят. Корпорасты.
     
     
  • 2.3, Анонимная анонимка (?), 07:31, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та самая "поддержка" виндой в её современном виде это буквально виртуальная машина и набор костылей для более лучшей™ интеграции её в хостовую ОС, а никакой не транслятор вызовов и не реализация чужеродного API. Допиливать WSL1 у Майкрософта руки отсохли, это мёртвый проект.
     
     
  • 3.7, n00by (ok), 08:30, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато WinE вполне живой аналог Win32 subsystem из NT (в Windows, если кто не в курсе, практически нет native applications для «хостовой ОС» и никого это не парит).
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт вечно не хватает чего-то базового. Wmv/wma/avc и mediafoundation, без них большая половина игр работать не будет. А то и mpeg без звука и mp3 заикается, такое тоже часто. В 2006 ровно такие же проблемы были, получается за 16 лет не сделали ничего.
     
     
  • 3.8, Анонимная анонимка (?), 08:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > получается за 16 лет не сделали ничего

    Ну да, всего-то научили запускаться и работать добрую половину виндовых игр и софта (фотошоп!!!!111). Если задаться целью реализовать каждый из стопицот компонентов винды, можно сойти с ума^W^W^W получить целую операционную систему, вот только такой проект уже есть.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 08:55, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протон смог запускать половину виндовых игр за пару лет. Фотошоп жрут на гейосе.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:04, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протон и есть Wine, но с подключенными библиотеками
     
  • 3.12, AleksK (ok), 09:57, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше 70% виндовых игр из Стима уже работает. А будет ещё больше. Винда теряет смысл даже как запускалка игр.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:09, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Call of Cthulhu

    В смысле [[https://store.steampowered.com/app/22340/Call_of_Cthulhu_Dark_Corners_of_the_E Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth]]?

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:19, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    не проще ли поставить винду, чем работать через вайн?
     
     
  • 2.9, Stanislavvv (?), 08:47, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    1) её надо ставить на железо, может подраться с рабочей ОС.
    2) её может быть некуда ставить (нетбук с 32ГБ места под виндой как раз не слишком пригоден для чего-либо - видна сожрёт место обновлениями, под линуксом - есть пара десятков гигов для работы)
    3) если и так работает нужное - зачем её ставить?
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:48, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    30 лет а Wine все не готов даже к VS
     

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