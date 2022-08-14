Выпуск Wine 7.15

Хоть это и не полноценная ОСь, но вот эти люди хоть реальным делом занимаются, а не меряются, у кого лучше клон десктопа макоси получился и у кого обои самые нескучные. Глядишь, если винда перестанет быть монополистом по играм, то может быть и не будет смысла делать ее проприетарной. А то она у себя поддержку линуха и андройда благодаря опенсурцности последних реализовала. А обратный жест доброй воли и запиливание API винды для линуха они делать не хотят. Корпорасты.

