Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). В новой версии: Внесены многочисленные улучшения в компилятор шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), предоставляемом начиная с DirectX 9.0. В том числе в структурах и массивах улучшена поддержка объектных типов HLSL, таких как Texture2D, добавлена поддержка встроенных функций dot(), ldexp() и lerp(), для 4 и 5 моделей шейдеров добавлена поддержка логических операторов "and", "or" и "not", а также возможность приведения булевых типов.

Реализована опция VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_TYPED_UAV для загрузки неупорядоченного представления доступа (UAV) для многокомпонентных форматов SPIR-V (DXGI_FORMAT).