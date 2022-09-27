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Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12

27.09.2022 15:26

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*().

В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • Внесены многочисленные улучшения в компилятор шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), предоставляемом начиная с DirectX 9.0. В том числе в структурах и массивах улучшена поддержка объектных типов HLSL, таких как Texture2D, добавлена поддержка встроенных функций dot(), ldexp() и lerp(), для 4 и 5 моделей шейдеров добавлена поддержка логических операторов "and", "or" и "not", а также возможность приведения булевых типов.
  • Реализована опция VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_TYPED_UAV для загрузки неупорядоченного представления доступа (UAV) для многокомпонентных форматов SPIR-V (DXGI_FORMAT).


  1. Главная ссылка к новости (https://source.winehq.org/git/...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Wine 7.14 и GE-Proton7-27
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57837-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:30, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Че-то он резво развивается если сравнивать с аналогичными реализациями. Это Vulkan оказался настолько удобен для задачи или просто над данным проектом работают целеустремленные ребята?
     
     
  • 2.2, Аноннейм (?), 15:31, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ребята из Valve
     
     
  • 3.4, Lyrix (ok), 15:48, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те ребята делают свою реализацию - VKD3D-Proton, у них сейчас версия 2.6. А это, кажется, 'нативный' wine. Может, чего и бэкпортируют у Вентиля. Но, зная консерватизм 'винных'...
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 15:55, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Vulkan это самая низкоуровневая кроссплатформенная кроссвендорная реализация графики. Вот всё подряд на ней сейчас и делают.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:47, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это то, чем должен был стать opengl, но не стал, потому что его придумали в 80х и соответственно в традициях того времени. Когда появились видеокарты, уже поздно было что-либо менять. К 4 ветке раздуплились, но в принципе все эти комитеты всегда саботировали в интересах мелкомягких (это называется лоббирование) и упущенное время не вернёшь. Хотелось бы, чтобы вулкан сейчас взлетел и в игропроме, все эти прослойки довольно мерзкие (пару лет назад назад он был даже популярней dx12, на котором никто не делал игр).
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:59, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно может в игры с поддержкой RTX?
     
     
  • 2.8, ананимус (?), 16:08, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    частично, не во все и не везде стабильно, но постепенно ситуация улучшается
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:31, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    darksiders II до сих пор не пашет, игре 15 лет в обед
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 16:50, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не велика потеря. Играй в эмуляторе, если прям неймётся.
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:46, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кривые консольные порты аркадного проходняка не нужны. Купи приставку или пользуйся эмулятором.
     
  • 2.16, Степан (?), 18:43, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Darksiders не имеет отношения к vkd3d. Но коль затронул, то всё работает. На известном трекере лежит вся серия обернутая в wine
     

  • 1.13, ma3x one (?), 17:37, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows NT как игровая платформа устарела!
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 17:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Игры несут зло - они сводят вас с ума!" (c) Postal 2
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:20, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Волевым усилием доводим 1% до 100.
     

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