Стабильный релиз Wine 8.0

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|1.5, Аноним (5), 00:13, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лучший неэмулятор-неэмулятор windows все ближе по архитектуре к windows.
Осталось только выбросить неэффективное устаревшее ведро на концепциях 70х годов.
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|2.9, anonymous (??), 00:23, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сразу после древней неэффективной теоремы Пифагора, ну сколько можно с этим старьем носиться.
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|3.15, kawaii_girl (ok), 00:59, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее NT заменят на Linux) Выгоднее для Microsoft будет, не нужно будет свое ядро разрабатывать)
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|4.19, Вован (??), 01:28, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, для этого Микрософту надо для начала самому поддерживать wine и .NET под Линукс… O shi…
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|1.6, beduin747 (ok), 00:15, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Для всех Unix-библиотек предоставлены прослойки WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющие 32-разрядным модулям в формате PE обращаться к 64-разрядным Unix-библиотекам, что после избавления от прямых вызовов PE/Unix даст возможность выполнения 32-разрядных Windows-приложений без установки 32-разрядных Unix-библиотек.
Ура!
ЗЫ: Система ведь не подчистится до only-64-bit? Надо будет переставлять wine или как-то выковыривать 32 бита?
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|1.7, Аноним (7), 00:16, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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То, что делают эти парни -- потрясающе! Долгих лет проекту, пусть масдайка навсегда останется в прошлом :)
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|1.11, Аноним (11), 00:29, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как отладить ошибку вида окна "DLL initialization failed" при запуске игры? Я пробовал делать чистый префикс, не помогает. Отладочные опции тоже включал, ничего приметного не заметил, но оно генерирует гигабайты логов за секунду. В протоне, кстати, работает. RPGVXAce, с XP ровно такая же ошибка. Но mkxp работает, он правда 64 битный. Но не подходит, совместимость не полная. В этом дело, не работают 32 битные программы? Вроде запускал что-то и оно работало, хотя сейчас не найду таких программ.
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|1.14, Аноним (11), 00:56, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого-нибудь работает вибратор в иксбоксовском геймпаде? Я так и не смог завести в вайне, в эмулях работал.
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|2.16, Аноним (11), 01:04, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ещё хотелось бы корректное определение геймпада в играх, чтобы подсказки были правильные. Нормально работает далеко не во всех и редко когда можно выбрать тип гемпада и подсказок.
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|3.17, kawaii_girl (ok), 01:16, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у вас steam из флатпака, то нужно установить в систему пакет steam-devices чтобы геймпады работали корректно. Если стим из rpm/deb, то все должно работать и так. Если ваша игра не из стима, то попробуйте запустить ее через lutris выбрав там последнюю версию Proton-GE. Геймпады от Xbox должны хорошо работать в Linux.
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|4.18, Аноним (11), 01:24, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они всегда работали, правда только через xboxdrv и не через ядерный драйвер, через ядерный были проблемы. Но вот вайн не может понять, что это именно иксбоксовский геймпад, и сообщить об этом игре, причём проблема была прямо какая-то не решаемая. Из-за этого подсказки в интерфейсе часто не показывают корректные кнопки. Ещё с юнити играми была проблема, что геймпад только в фулскрине работал. QJoyPad конечно хорошая вещь, но это не то.
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