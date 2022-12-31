Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года

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|2.2, Аноним (2), 12:45, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Как что фичи ради фич и раздувать код до 100 млн строк, чтоб потом хвастаться смотрите как у нас много кода. Заодно сожрать все ресурсы компа.
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|2.11, Аноним (-), 13:16, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можно сделать вкладки, испоганить их внешний вид, а потом удалить. а потом опять и снова
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|3.27, Skullnet (ok), 15:02, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это нужно чтобы NVidia поднимала жопу и делала поддержку HDR в драйверах. А пока что у NVidia полгода занимает чтобы пофиксить небольшой баг с неработающей выгрузкой текстур, который появился в последней версии. Нах*й NVidia не сдался ваш линукс.
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|4.30, iPony129412 (?), 15:05, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причём тут Nvidia?
Ну Intel и AMD бы показали класс с реализацией HDR для иксов, но у них тоже шиш.
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|5.36, Skullnet (ok), 15:15, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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При том, что у неё доминирующее положение на рынке, а потом в mesa драйверах остальные подтянутся. Иначе получается ситуация как с Gallium nine, который был на фиг никому не нужен, потому что не работал на проприетарной NVidia, да и, честно говоря, не у всех нормально работал даже на AMD.
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|6.41, iPony129412 (?), 15:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да как-то под линуксами у AMD, Nvidia, Intel — примерно равномерно по трети.
У Nvidia со встройками плохо, поэтому тут у Intel тоже сильные позиции. Встройка тоже HDR может — тут не нужна печка на 1000 ватт, чтобы HDR кино показать.
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|6.43, iPony129412 (?), 15:25, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём, что Intel, что AMD криво-косо но как-то всё-же имеют VAAPI для линуксов, и есть поддержка криво-косая в браузерах.
И Nvidia тут не причём. Красиво делай — красиво будет.
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|6.60, Аноним (-), 16:23, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы что-то сильно перепутали в этой жизни, в линуксе нвидия уже давно тренды не з... большой текст свёрнут, показать
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|5.38, Skullnet (ok), 15:17, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думала и передумала, NVidia линукс драйвера делаются по остаточному принципу. Учитывая низкую распространённость самого HDR и так себе поддержку даже в Windows. Делайте выводы.
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|6.55, Аноним (-), 16:08, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не так Линуксоиды нвидию достаточно сильно нагнули в благодарность за некоопера... большой текст свёрнут, показать
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|4.52, Аноним (-), 16:02, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
При чем тут нвидия В линуксе есть DRM KMS и GBM, это де факто новый низкоуровне... большой текст свёрнут, показать
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|5.57, Skullnet (ok), 16:19, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Потому что именно видео драйвер отправляет метаданные и формат пикселей на монит... большой текст свёрнут, показать
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|2.49, Аноним (49), 15:48, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> законченый продукт
А как же untrusted-режим в XSecurity, который не поддерживает большинство расширений? Этот режим позволяет выборочно запрещать такие операции как захват с экрана, перехват и генерацию ввода. Если бы в untrusted работали приложения посложнее xcalc: ни Qt, ни GTK работать не будут.
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|3.51, Skullnet (ok), 15:59, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Недостаточно просто добавить фичи для безопасности в иксы (назовём это libxcb-jail в UNIX традициях), нужно пересматривать другие компоненты, иначе получится такая же "безопасность" как и в Wayland. К тому же, нужно добавить интеграцию с D-bus и GUI для всего этого.
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|2.12, Аноним (-), 13:18, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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работники госпредприятий, которые перепечатывают новости для опеннет, течнически на уровне секретарш, ваши претензии бесполезны
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|3.47, Аноним (47), 15:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В текущем "госпредприятии" я занимаюсь разработкой вебконтролов для реверс-прокси. Это центровой протухт компании, за который она получает бобло. Спасибо что сообщили, теперь буду знать что я на уровне секрктарш.
Более того, пожелаю тебе такую же секретаршу как я.
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|1.6, Аноним (6), 13:08, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Конец эпохи беспечной свободы.
Ну а что там вайленд, как системд или адекватное что-то? Может и правда светлое будущее с кучей возможностей?
Можно наконец безопасно запускать, удалённо как в Х11, графические приложения? Запускать несклоько X серверов, том числе вложенные Nested X еще удобней чем раньше?
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|2.8, Аноним (8), 13:13, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Конец эпохи беспечной свободы.
Почему конец? Если софт написан так, что может работать годами без поддержки и работы напильником, то разве это не хорошо?
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|2.10, Иван_Лох (?), 13:14, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Wayland — не для удобства. Он для того, чтобы можно было запускать в графической сессии всякое шареварное г***но с закрытыми исходниками и при этом тебя не поимели. Другой вопрос, зачем это в принципе надо делать? И поскольку ответа на последний вопрос нет, то и Wayland никому особо не нужен, кроме тех, кто свои дистры в NSA сетифицирует.
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|3.18, Alladin (?), 13:55, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что вы несете? если я запущу приложение от своего пользователя то оно получит все файлы и данные этого пользователя.. wayland это не песочница которую вы тут описали.
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|4.58, Аноним (58), 16:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В десктопном Linux мнимая безопасность за счет отсутсвтвия элементарных десктопных фич, а поиметь тебя можно через обычный LD_PRELOAD.
Починил твой коммент соответственно твоему набросу по ссылке
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|5.64, Skullnet (ok), 16:30, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Починил твой коммент соответственно твоему набросу по ссылке
Можно сделать систему безопасности, которая будет проверять клиент на подмену символов, но это слишком сложно для тупых Wayland-хипстеров.
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|6.66, Аноним (58), 16:33, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но этого до сих пор никто не сделал, тебя все еще можно поиметь, и внедрили это диды, а значит это фича, а вот то, что внедряют Wayland-хипстеры, это бага, смотри не перепутай
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|7.69, Skullnet (ok), 16:37, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но этого до сих пор никто не сделал, тебя все еще можно поиметь, и внедрили это диды, а значит это фича, а вот то, что внедряют Wayland-хипстеры, это бага, смотри не перепутай
Потому что создать удобную систему безопасности сложно, иначе получится как на Android-е или маке. К тому же спрос на неё очень низкий. А Wayland-фанатикам лишь бы обосрать иксы.
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|8.71, Аноним (58), 16:41, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну раз сложно, то пускай тебя имеют все Конечно низкий, линукс десктоп то сущес... текст свёрнут, показать
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|2.13, Аноним (13), 13:39, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как системд или адекватное что-то
о, типичный иксперт опеннет, выдает либо противоречия, либо плеоназмы
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|2.15, Аноним (15), 13:43, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> запускать, удалённо как в Х11, графические приложения
Далеко не всем это нужно. Рискну заявить, что это не нужно 99% пользователей. Ради оставшегося процента архитектуру пересматривать не станут. Да даже в самих иксах пресловутая "сетевая прозрачность" изначально делалась не для "удаленного запуска приложений". Да и на практике ей не пользуются: тулкиты как гоняли по сети растр, так и гоняют. Потому что например в иксах убогий шрифтовой движок по сравнению с freetype. Ну и вообще, иксы по подавляющему большинству параметров - привет из убогих 80-ых, дикое легаси, которым вынуждены пользоваться. Я например пользуюсь только потому, что производитель лучших в мире видеокарт пока не очень дружит с вяленым. Как только подружится - тут же сделаю
shred -n 9999 -z -f -u /usr/bin/Xorg
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|3.35, iPony129412 (?), 15:13, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я например пользуюсь только потому, что производитель лучших в мире видеокарт пока не очень дружит с вяленым.
Я не вытерпел. Пришлось AMD взять.
В первый раз. Но это линукс.
В принципе тыкал палочкой ML, в Blender рисовал. С этим туго на AMD. Но подумал, а всё равно же не буду заниматься этим, а если вдруг, тогда и подумаю чего. Может и взад Nvidia куплю.
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|2.16, Alladin (?), 13:54, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а можно ли в вашем вяленом делать рескалинг и получать более высокое или более низкое разрешение на матрицу? в xorg можно.
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|6.67, Аноним (58), 16:34, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не православное решение, оно не зависит от X11 или от Wayland, православное - Xprt
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|1.9, pashev.ru (?), 13:14, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Он совершенен.
Нельзя же бесконечно пилить. Хотя нет, можно: Вайланд, Гном пилят и пилят.
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|2.31, Аноним (31), 15:06, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно не поддерживаемый, что и видно по активности разработки.
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|2.21, Аноним (8), 14:26, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> иксы - 900 репортов
> вяленый ~ 150 репортов
Но есть нюанс, как говорится, одно работает, а другое нет. Может быть, поэтому и репортов так много, так как иксами чаще пользуются?
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|3.22, НяшМяш (ok), 14:51, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так как иксами чаще пользуются?
Где чаще? Убунта на вяленом, федора на вяленом. Даже в дебиане с 10 версии при установке гнома вяленый идёт по-умолчанию.
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|4.23, Аноним (8), 14:54, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Где чаще?
Шаг в сторону от партийной DE и иксам нет альтернативы.
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|4.24, iPony129412 (?), 14:56, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чаще. Дериваанты по DE зачастую на иксах.
Пользователей с Nvidia тоже прилично.
Короче у Wayland явно меньше 50%.
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|4.73, Аноним (73), 16:57, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Толку-то от по умолчанию? Разве ж теперь все проги под него перепилишь, а так как сейчас, всё работает через пень колоду, без конца приходится бэкенд менять на xwayland, а если так то где тут вейланд?
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|2.50, Skullnet (ok), 15:51, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, да.
Разрабы GTK2 устали исправлять этот кусок говна и сделали ещё один кусок говна - GTK3, а потом и от этого куска говна устали и выкатили поносом GTK4. Получили целых 3 несовместимых куска говна, каждый из которых хуже предыдущего.
Ничего не напоминает?
При том что просто могли взять и отрефакторить всё на хрен. Раз в иксах просто непонятный код, как утверждают вейланд-фанатики. Это примерно настолько же весело как и писать с нуля.
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|1.25, kusb (?), 14:59, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Грустно что странным иксам ставят на замену странный вяленый. Вяленый проще, но у него довольно критические недостатки.
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|2.37, Аноним (37), 15:16, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вяленый проще
Ну, если Вяленд когда-либо достигнет паритета с иксами по функционалу, то к тому моменту он уже проще не будет.
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|3.40, Skullnet (ok), 15:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не достигнет, потому что разработчики вяленда отказываются добавлять фичи/расширения в свой сервер, в результате чего фичи вынуждены реализовывать на стороне композитора, который в Wayland-е вообще не композитор, а отдельный блоатварный графический сервер + фичи для DE + фичи, которых нет в Wayland. И он не совместим с остальными такими же серверами, поэтому нужны D-Bus и Pipewire костыли с порталами.
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|3.46, kusb (?), 15:41, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они склонны функциональность немного засовывать в протоколы, что усложняет Вяленд, так что может действительно - не будет проще? Оно должно было быть более расширяемым.
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|4.48, Skullnet (ok), 15:44, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У стандартных фич вроде записи экрана должна быть одна реализация как в иксах, иначе получите фрагментацию и лишнюю жопоболь от всего накостыленного зоопарка.
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|2.39, iPony129412 (?), 15:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вон видел тему
«У меня два монитора. Один серый на 60hz, второй белый на 145hz. Что мне делать?».
Ответ: наслаждаться продуманностью иксов, а лучше выкинь один монитор. Деды 👴 одним монитором пользовались и не гундели 👌
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|3.42, Skullnet (ok), 15:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> «У меня два монитора. Один серый на 60hz, второй белый на 145hz. Что мне делать?».
Купить мониторы с одинаковой герцовкой. В винде даже не даст поставить 144 гц из-за того, что первый не может в такую частоту.
Пока что никто не смог решить проблему с нахождением окна между двумя экранами с разной частотой даже в теории, поэтому окно синхронизируется на экран с большей.
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|2.56, Аноним (15), 16:11, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мемасики пронизаны ложью от и до. Возьмем к примеру упомянутые там "Xlib, Xcb". xcb писался как замена тухлому синхронному Xlib, так что формально это duplicated efforts. Screen recording - это гигантская дыра в безопасности, почему-то выдаваемая за фичу (с таким же успехом можно рекламировать "безрутовый tcpdump, снифьте кто хотите, ачоудобноже"). Features and extensions - в итоге имеем многоэтажные костыли в виде ICCCM + EWMH. Network transparency - им фактически не пользуются даже при удаленном доступе в иксы: по сети все равно гоняется растр. "Red Hat cucks" - Red Hat это дочерняя компания IBM, лол. Вердикт: мемасики рисовались ламерами, и ими же распространяются.
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|3.59, Skullnet (ok), 16:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Screen recording - это гигантская дыра в безопасности, почему-то выдаваемая за фичу
Очередной фанат гулага.
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|4.68, Аноним (15), 16:36, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Очередной фанат гулага
Очередной фанат модели "безопасности" MS-DOS. Ну перекомпиль тогда Linux без поддержки MULTIUSER, раз такой борцун с разграничением прав. Будет у тебя единый root и единственная строчка в /etc/passwd.
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|3.62, Skullnet (ok), 16:24, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Возьмем к примеру упомянутые там "Xlib, Xcb". xcb писался как замена тухлому синхронному Xlib, так что формально это duplicated efforts.
Вы ещё не видели какой в Wayland 10x duplicated efforts.
> Features and extensions - в итоге имеем многоэтажные костыли в виде ICCCM + EWMH. Network transparency - им фактически не пользуются даже при удаленном доступе в иксы: по сети все равно гоняется растр.
Ага, в Wayland вообще нет никаких фич для доступа окон друг к другу.
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|3.63, Аноним (8), 16:29, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Red Hat cucks" - Red Hat это дочерняя компания IBM, лол.
А что изменилось-то с этим утверждением, лол? Я только лишь могу накинуть, что IBM с момента основания с АНБ работает.
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