Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:45, 31/12/2022 Как что фичи ради фич и раздувать код до 100 млн строк, чтоб потом хвастаться смотрите как у нас много кода. Заодно сожрать все ресурсы компа.

3.4 , Аноним ( 4 ), 13:04, 31/12/2022 На то они и ресурсы, что бы быть эффективно освоенными

4.7 , Аноним ( 2 ), 13:09, 31/12/2022 Так этого продукт менеджера мы пожалуй уволим.

2.11 , Аноним ( - ), 13:16, 31/12/2022 можно сделать вкладки, испоганить их внешний вид, а потом удалить. а потом опять и снова

2.17 , Аноним ( 17 ), 13:55, 31/12/2022 Ну например поддержку HDR сделать.

3.27 , Skullnet ( ok ), 15:02, 31/12/2022 Это нужно чтобы NVidia поднимала жопу и делала поддержку HDR в драйверах. А пока что у NVidia полгода занимает чтобы пофиксить небольшой баг с неработающей выгрузкой текстур, который появился в последней версии. Нах*й NVidia не сдался ваш линукс.

4.30 , iPony129412 ( ? ), 15:05, 31/12/2022 А причём тут Nvidia?

Ну Intel и AMD бы показали класс с реализацией HDR для иксов, но у них тоже шиш.

5.36 , Skullnet ( ok ), 15:15, 31/12/2022 При том, что у неё доминирующее положение на рынке, а потом в mesa драйверах остальные подтянутся. Иначе получается ситуация как с Gallium nine, который был на фиг никому не нужен, потому что не работал на проприетарной NVidia, да и, честно говоря, не у всех нормально работал даже на AMD.

6.41 , iPony129412 ( ? ), 15:22, 31/12/2022 Да как-то под линуксами у AMD, Nvidia, Intel — примерно равномерно по трети. У Nvidia со встройками плохо, поэтому тут у Intel тоже сильные позиции. Встройка тоже HDR может — тут не нужна печка на 1000 ватт, чтобы HDR кино показать.

6.43 , iPony129412 ( ? ), 15:25, 31/12/2022 Причём, что Intel, что AMD криво-косо но как-то всё-же имеют VAAPI для линуксов, и есть поддержка криво-косая в браузерах. И Nvidia тут не причём. Красиво делай — красиво будет.

6.60 , Аноним ( - ), 16:23, 31/12/2022 большой текст свёрнут, показать Вы что-то сильно перепутали в этой жизни, в линуксе нвидия уже давно тренды не з... 4.32 , iPony129412 ( ? ), 15:08, 31/12/2022 Причём Nvidia хоть как-то пыталась и думала на тему HDR для иксов https://www.phoronix.com/news/NVIDIA-HDR-Linux-Lacking От AMD и Intel я такого не припомню даже.

5.38 , Skullnet ( ok ), 15:17, 31/12/2022 Думала и передумала, NVidia линукс драйвера делаются по остаточному принципу. Учитывая низкую распространённость самого HDR и так себе поддержку даже в Windows. Делайте выводы.

6.55 , Аноним ( - ), 16:08, 31/12/2022 большой текст свёрнут, показать Не так Линуксоиды нвидию достаточно сильно нагнули в благодарность за некоопера... 4.52 , Аноним ( - ), 16:02, 31/12/2022 большой текст свёрнут, показать При чем тут нвидия В линуксе есть DRM KMS и GBM, это де факто новый низкоуровне... 5.57 , Skullnet ( ok ), 16:19, 31/12/2022 большой текст свёрнут, показать Потому что именно видео драйвер отправляет метаданные и формат пикселей на монит...

3.51 , Skullnet ( ok ), 15:59, 31/12/2022 Недостаточно просто добавить фичи для безопасности в иксы (назовём это libxcb-jail в UNIX традициях), нужно пересматривать другие компоненты, иначе получится такая же "безопасность" как и в Wayland. К тому же, нужно добавить интеграцию с D-bus и GUI для всего этого.

2.72 , Аноним ( 72 ), 16:42, 31/12/2022 Конченый продукт