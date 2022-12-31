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Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года

31.12.2022 12:39

Активность в разработке сервера X.org достигла минимума за последние 19 лет и всё в В 2022 году в основную ветку принято всего 156 изменений от 32 разработчиков (добавлено 3618 строк кода и удалено 888). Для сравнения в 2021 году было внесено 331 изменение от 48 разработчиков, а в наиболее активном 2008 году было добавлено 2114 изменений. В 2003 году зафиксировано 125 изменений от 10 разработчиков, но в этот год был осуществлён переход на новую модель разработки (например, по объёму изменений 2003 год был достаточно активный - было добавлено 865884 строки и удалено 68092).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  3. OpenNews: Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org
  4. OpenNews: Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server
  5. OpenNews: Доступен X.Org Server 21.1
  6. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58410-xorg
Ключевые слова: xorg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    А что в нём развивать? - законченый продукт.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:45, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Как что фичи ради фич и раздувать код до 100 млн строк, чтоб потом хвастаться смотрите как у нас много кода. Заодно сожрать все ресурсы компа.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:04, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    На то они и ресурсы, что бы быть эффективно освоенными
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 13:09, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Так этого продукт менеджера мы пожалуй уволим.
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:16, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно сделать вкладки, испоганить их внешний вид, а потом удалить. а потом опять и снова
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:55, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну например поддержку HDR сделать.
     
     
  • 3.27, Skullnet (ok), 15:02, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это нужно чтобы NVidia поднимала жопу и делала поддержку HDR в драйверах. А пока что у NVidia полгода занимает чтобы пофиксить небольшой баг с неработающей выгрузкой текстур, который появился в последней версии. Нах*й NVidia не сдался ваш линукс.
     
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 15:05, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причём тут Nvidia?
    Ну Intel и AMD бы показали класс с реализацией HDR для иксов, но у них тоже шиш.
     
     
  • 5.36, Skullnet (ok), 15:15, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    При том, что у неё доминирующее положение на рынке, а потом в mesa драйверах остальные подтянутся. Иначе получается ситуация как с Gallium nine, который был на фиг никому не нужен, потому что не работал на проприетарной NVidia, да и, честно говоря, не у всех нормально работал даже на AMD.
     
     
  • 6.41, iPony129412 (?), 15:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как-то под линуксами у AMD, Nvidia, Intel — примерно равномерно по трети.

    У Nvidia со встройками плохо, поэтому тут у Intel тоже сильные позиции. Встройка тоже HDR может — тут не нужна печка на 1000 ватт, чтобы HDR кино показать.

     
  • 6.43, iPony129412 (?), 15:25, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём, что Intel, что AMD криво-косо но как-то всё-же имеют VAAPI для линуксов, и есть поддержка криво-косая в браузерах.

    И Nvidia тут не причём. Красиво делай — красиво будет.

     
  • 6.60, Аноним (-), 16:23, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что-то сильно перепутали в этой жизни, в линуксе нвидия уже давно тренды не з... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.32, iPony129412 (?), 15:08, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём Nvidia хоть как-то пыталась и думала на тему HDR для иксов

    https://www.phoronix.com/news/NVIDIA-HDR-Linux-Lacking

    От AMD и Intel я такого не припомню даже.

     
     
  • 5.38, Skullnet (ok), 15:17, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думала и передумала, NVidia линукс драйвера делаются по остаточному принципу. Учитывая низкую распространённость самого HDR и так себе поддержку даже в Windows. Делайте выводы.
     
     
  • 6.55, Аноним (-), 16:08, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так Линуксоиды нвидию достаточно сильно нагнули в благодарность за некоопера... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.52, Аноним (-), 16:02, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут нвидия В линуксе есть DRM KMS и GBM, это де факто новый низкоуровне... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.57, Skullnet (ok), 16:19, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что именно видео драйвер отправляет метаданные и формат пикселей на монит... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:48, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > законченый продукт

    А как же untrusted-режим в XSecurity, который не поддерживает большинство расширений? Этот режим позволяет выборочно запрещать такие операции как захват с экрана, перехват и генерацию ввода. Если бы в untrusted работали приложения посложнее xcalc: ни Qt, ни GTK работать не будут.

     
     
  • 3.51, Skullnet (ok), 15:59, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Недостаточно просто добавить фичи для безопасности в иксы (назовём это libxcb-jail в UNIX традициях), нужно пересматривать другие компоненты, иначе получится такая же "безопасность" как и в Wayland. К тому же, нужно добавить интеграцию с D-bus и GUI для всего этого.
     
  • 2.72, Аноним (72), 16:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конченый продукт
     

  • 1.3, Иван_Лох (?), 12:46, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Диаграммы с прозрачным фоном — моветон. Не у всех светлая тема)
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:18, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    работники госпредприятий, которые перепечатывают новости для опеннет, течнически на уровне секретарш, ваши претензии бесполезны
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 15:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В текущем "госпредприятии" я занимаюсь разработкой вебконтролов для реверс-прокси. Это центровой протухт компании, за который она получает бобло. Спасибо что сообщили, теперь буду знать что я на уровне секрктарш.
    Более того, пожелаю тебе такую же секретаршу как я.
     

  • 1.5, Alladin (?), 13:04, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А вяленый как был фигней так и остается, не трогайте рабочий код!
     
     
  • 2.53, crandel (ok), 16:03, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Wayland на голову выше этого г*мна мамонта
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 16:08, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем?
     
     
  • 4.70, Skullnet (ok), 16:40, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него в голове такое распоряжение партии. Что не понятно?
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:08, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Конец эпохи беспечной свободы.
    Ну а что там вайленд, как системд или адекватное что-то? Может и правда светлое будущее с кучей возможностей?

    Можно наконец безопасно запускать, удалённо как в Х11, графические приложения? Запускать несклоько X серверов, том числе вложенные Nested X еще удобней чем раньше?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:13, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Конец эпохи беспечной свободы.

    Почему конец? Если софт написан так, что может работать годами без поддержки и работы напильником, то разве это не хорошо?

     
  • 2.10, Иван_Лох (?), 13:14, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wayland — не для удобства. Он для того, чтобы можно было запускать в графической сессии всякое шареварное г***но с закрытыми исходниками и при этом тебя не поимели. Другой вопрос, зачем это в принципе надо делать? И поскольку ответа на последний вопрос нет, то и Wayland никому особо не нужен, кроме тех, кто свои дистры в NSA сетифицирует.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все правильно, Ванюша. Ты абсолютно оправдываешь свой ник.
     
  • 3.18, Alladin (?), 13:55, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что вы несете? если я запущу приложение от своего пользователя то оно получит все файлы и данные этого пользователя.. wayland это не песочница которую вы тут описали.
     
  • 3.29, Skullnet (ok), 15:03, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Wayland мнимая безопасность за счёт выкидывания фич, а поиметь тебя можно через обычный LD_PRELOAD.

    https://github.com/Aishou/wayland-keylogger

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 16:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В десктопном Linux мнимая безопасность за счет отсутсвтвия элементарных десктопных фич, а поиметь тебя можно через обычный LD_PRELOAD.

    Починил твой коммент соответственно твоему набросу по ссылке

     
     
  • 5.64, Skullnet (ok), 16:30, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Починил твой коммент соответственно твоему набросу по ссылке

    Можно сделать систему безопасности, которая будет проверять клиент на подмену символов, но это слишком сложно для тупых Wayland-хипстеров.

     
     
  • 6.66, Аноним (58), 16:33, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но этого до сих пор никто не сделал, тебя все еще можно поиметь, и внедрили это диды, а значит это фича, а вот то, что внедряют Wayland-хипстеры, это бага, смотри не перепутай
     
     
  • 7.69, Skullnet (ok), 16:37, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но этого до сих пор никто не сделал, тебя все еще можно поиметь, и внедрили это диды, а значит это фича, а вот то, что внедряют Wayland-хипстеры, это бага, смотри не перепутай

    Потому что создать удобную систему безопасности сложно, иначе получится как на Android-е или маке. К тому же спрос на неё очень низкий. А Wayland-фанатикам лишь бы обосрать иксы.

     
     
  • 8.71, Аноним (58), 16:41, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз сложно, то пускай тебя имеют все Конечно низкий, линукс десктоп то сущес... текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:39, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как системд или адекватное что-то

    о, типичный иксперт опеннет, выдает либо противоречия, либо плеоназмы

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:43, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запускать, удалённо как в Х11, графические приложения

    Далеко не всем это нужно. Рискну заявить, что это не нужно 99% пользователей. Ради оставшегося процента архитектуру пересматривать не станут. Да даже в самих иксах пресловутая "сетевая прозрачность" изначально делалась не для "удаленного запуска приложений". Да и на практике ей не пользуются: тулкиты как гоняли по сети растр, так и гоняют. Потому что например в иксах убогий шрифтовой движок по сравнению с freetype. Ну и вообще, иксы по подавляющему большинству параметров - привет из убогих 80-ых, дикое легаси, которым вынуждены пользоваться. Я например пользуюсь только потому, что производитель лучших в мире видеокарт пока не очень дружит с вяленым. Как только подружится - тут же сделаю

        shred -n 9999 -z -f -u /usr/bin/Xorg

     
     
  • 3.35, iPony129412 (?), 15:13, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я например пользуюсь только потому, что производитель лучших в мире видеокарт пока не очень дружит с вяленым.

    Я не вытерпел. Пришлось AMD взять.
    В первый раз. Но это линукс.

    В принципе тыкал палочкой ML, в Blender рисовал. С этим туго на AMD. Но подумал, а всё равно же не буду заниматься этим, а если вдруг, тогда и подумаю чего. Может и взад Nvidia куплю.

     
  • 2.16, Alladin (?), 13:54, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно ли в вашем вяленом делать рескалинг и получать более высокое или более низкое разрешение на матрицу? в xorg можно.
     
     
  • 3.44, Skullnet (ok), 15:31, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё Wayland должен уметь делать так: https://sprocketfox.io/xssfox/2021/12/02/xrandr/
     
     
  • 4.61, Аноним (58), 16:23, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще уметь печатать текст на принтере, без этого никуда
     
     
  • 5.65, Skullnet (ok), 16:32, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сделано, и оно называется cups.
     
     
  • 6.67, Аноним (58), 16:34, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не православное решение, оно не зависит от X11 или от Wayland, православное - Xprt
     

  • 1.9, pashev.ru (?), 13:14, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он совершенен.

    Нельзя же бесконечно пилить. Хотя нет, можно: Вайланд, Гном пилят и пилят.

     
     
  • 2.26, Skullnet (ok), 15:00, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно так, причём берут и бросают разработку не пофиксив все баги и начинают заново.

    https://www.jwz.org/doc/cadt.html

     
  • 2.31, Аноним (31), 15:06, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно не поддерживаемый, что и видно по активности разработки.
     

  • 1.19, Анонн (?), 13:59, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже разрабы иксов устали исправлять этот кусок ######.
    А все кто пишут про его завершенность и идеальность... не заглядывайте в из багтрекер https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues, не разрушайте свой манямирок.
     
     
  • 2.21, Аноним (8), 14:26, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > иксы - 900 репортов
    > вяленый ~ 150 репортов

    Но есть нюанс, как говорится, одно работает, а другое нет. Может быть, поэтому и репортов так много, так как иксами чаще пользуются?

     
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 14:51, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так как иксами чаще пользуются?

    Где чаще? Убунта на вяленом, федора на вяленом. Даже в дебиане с 10 версии при установке гнома вяленый идёт по-умолчанию.

     
     
  • 4.23, Аноним (8), 14:54, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Где чаще?

    Шаг в сторону от партийной DE и иксам нет альтернативы.

     
  • 4.24, iPony129412 (?), 14:56, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чаще. Дериваанты по DE зачастую на иксах.
    Пользователей с Nvidia тоже прилично.

    Короче у Wayland явно меньше 50%.

     
  • 4.28, iPony129412 (?), 15:03, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот
    https://linux-hardware.org/?view=os_display_server

    Это к тому же опрос среди пионеров.
    С поправкой на ынтерпрайз получается
    75% иксы и 25% Wayland.

     
  • 4.73, Аноним (73), 16:57, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку-то от по умолчанию? Разве ж теперь все проги под него перепилишь, а так как сейчас, всё работает через пень колоду, без конца приходится бэкенд менять на xwayland, а если так то где тут вейланд?
     
  • 2.50, Skullnet (ok), 15:51, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, да.

    Разрабы GTK2 устали исправлять этот кусок говна и сделали ещё один кусок говна - GTK3, а потом и от этого куска говна устали и выкатили поносом GTK4. Получили целых 3 несовместимых куска говна, каждый из которых хуже предыдущего.

    Ничего не напоминает?

    При том что просто могли взять и отрефакторить всё на хрен. Раз в иксах просто непонятный код, как утверждают вейланд-фанатики. Это примерно настолько же весело как и писать с нуля.

     

  • 1.20, Аноним (20), 14:18, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    МежДелМаш в лице Красношляпы сдержал свое слово.
     
  • 1.25, kusb (?), 14:59, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Грустно что странным иксам ставят на замену странный вяленый. Вяленый проще, но у него довольно критические недостатки.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:16, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вяленый проще

    Ну, если Вяленд когда-либо достигнет паритета с иксами по функционалу, то к тому моменту он уже проще не будет.

     
     
  • 3.40, Skullnet (ok), 15:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не достигнет, потому что разработчики вяленда отказываются добавлять фичи/расширения в свой сервер, в результате чего фичи вынуждены реализовывать на стороне композитора, который в Wayland-е вообще не композитор, а отдельный блоатварный графический сервер + фичи для DE + фичи, которых нет в Wayland. И он не совместим с остальными такими же серверами, поэтому нужны D-Bus и Pipewire костыли с порталами.
     
  • 3.46, kusb (?), 15:41, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они склонны функциональность немного засовывать в протоколы, что усложняет Вяленд, так что может действительно - не будет проще? Оно должно было быть более расширяемым.
     
     
  • 4.48, Skullnet (ok), 15:44, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У стандартных фич вроде записи экрана должна быть одна реализация как в иксах, иначе получите фрагментацию и лишнюю жопоболь от всего накостыленного зоопарка.
     

  • 1.33, Skullnet (ok), 15:08, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А вот подарки на новый год:

    https://imgur.com/a/qEMMENh
    https://imgur.com/a/zKecUfo

     
     
  • 2.39, iPony129412 (?), 15:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вон видел тему

    «У меня два монитора. Один серый на 60hz, второй белый на 145hz. Что мне делать?».

    Ответ: наслаждаться продуманностью иксов, а лучше выкинь один монитор. Деды 👴 одним монитором пользовались и не гундели 👌

     
     
  • 3.42, Skullnet (ok), 15:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > «У меня два монитора. Один серый на 60hz, второй белый на 145hz. Что мне делать?».

    Купить мониторы с одинаковой герцовкой. В винде даже не даст поставить 144 гц из-за того, что первый не может в такую частоту.

    Пока что никто не смог решить проблему с нахождением окна между двумя экранами с разной частотой даже в теории, поэтому окно синхронизируется на экран с большей.

     
  • 2.56, Аноним (15), 16:11, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мемасики пронизаны ложью от и до. Возьмем к примеру упомянутые там "Xlib, Xcb". xcb писался как замена тухлому синхронному Xlib, так что формально это duplicated efforts. Screen recording - это гигантская дыра в безопасности, почему-то выдаваемая за фичу (с таким же успехом можно рекламировать "безрутовый tcpdump, снифьте кто хотите, ачоудобноже"). Features and extensions - в итоге имеем многоэтажные костыли в виде ICCCM + EWMH. Network transparency - им фактически не пользуются даже при удаленном доступе в иксы: по сети все равно гоняется растр. "Red Hat cucks" - Red Hat это дочерняя компания IBM, лол. Вердикт: мемасики рисовались ламерами, и ими же распространяются.
     
     
  • 3.59, Skullnet (ok), 16:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Screen recording - это гигантская дыра в безопасности, почему-то выдаваемая за фичу

    Очередной фанат гулага.

     
     
  • 4.68, Аноним (15), 16:36, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очередной фанат гулага

    Очередной фанат модели "безопасности" MS-DOS. Ну перекомпиль тогда Linux без поддержки MULTIUSER, раз такой борцун с разграничением прав. Будет у тебя единый root и единственная строчка в /etc/passwd.

     
  • 3.62, Skullnet (ok), 16:24, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Возьмем к примеру упомянутые там "Xlib, Xcb". xcb писался как замена тухлому синхронному Xlib, так что формально это duplicated efforts.

    Вы ещё не видели какой в Wayland 10x duplicated efforts.

    > Features and extensions - в итоге имеем многоэтажные костыли в виде ICCCM + EWMH. Network transparency - им фактически не пользуются даже при удаленном доступе в иксы: по сети все равно гоняется растр.

    Ага, в Wayland вообще нет никаких фич для доступа окон друг к другу.

     
  • 3.63, Аноним (8), 16:29, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Red Hat cucks" - Red Hat это дочерняя компания IBM, лол.

    А что изменилось-то с этим утверждением, лол? Я только лишь могу накинуть, что IBM с момента основания с АНБ работает.

     

  • 1.34, Аноним (34), 15:10, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Идеал не требует изменений.
     
  • 1.45, Аноним (45), 15:37, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За 20 лет просто все переделали, больше нечего делать.
     
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