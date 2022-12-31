Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:13, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Конец эпохи беспечной свободы. Почему конец? Если софт написан так, что может работать годами без поддержки и работы напильником, то разве это не хорошо?

2.10 , Иван_Лох ( ? ), 13:14, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Wayland — не для удобства. Он для того, чтобы можно было запускать в графической сессии всякое шареварное г***но с закрытыми исходниками и при этом тебя не поимели. Другой вопрос, зачем это в принципе надо делать? И поскольку ответа на последний вопрос нет, то и Wayland никому особо не нужен, кроме тех, кто свои дистры в NSA сетифицирует.

3.14 , Аноним ( 14 ), 13:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Все правильно, Ванюша. Ты абсолютно оправдываешь свой ник.

3.18 , Alladin ( ? ), 13:55, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что вы несете? если я запущу приложение от своего пользователя то оно получит все файлы и данные этого пользователя.. wayland это не песочница которую вы тут описали.

3.29 , Skullnet ( ok ), 15:03, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Wayland мнимая безопасность за счёт выкидывания фич, а поиметь тебя можно через обычный LD_PRELOAD. https://github.com/Aishou/wayland-keylogger

4.58 , Аноним ( 58 ), 16:20, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В десктопном Linux мнимая безопасность за счет отсутсвтвия элементарных десктопных фич, а поиметь тебя можно через обычный LD_PRELOAD. Починил твой коммент соответственно твоему набросу по ссылке

5.64 , Skullnet ( ok ), 16:30, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Починил твой коммент соответственно твоему набросу по ссылке Можно сделать систему безопасности, которая будет проверять клиент на подмену символов, но это слишком сложно для тупых Wayland-хипстеров.

6.66 , Аноним ( 58 ), 16:33, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но этого до сих пор никто не сделал, тебя все еще можно поиметь, и внедрили это диды, а значит это фича, а вот то, что внедряют Wayland-хипстеры, это бага, смотри не перепутай

7.69 , Skullnet ( ok ), 16:37, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Но этого до сих пор никто не сделал, тебя все еще можно поиметь, и внедрили это диды, а значит это фича, а вот то, что внедряют Wayland-хипстеры, это бага, смотри не перепутай Потому что создать удобную систему безопасности сложно, иначе получится как на Android-е или маке. К тому же спрос на неё очень низкий. А Wayland-фанатикам лишь бы обосрать иксы.

8.71 , Аноним ( 58 ), 16:41, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну раз сложно, то пускай тебя имеют все Конечно низкий, линукс десктоп то сущес... 2.13 , Аноним ( 13 ), 13:39, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как системд или адекватное что-то о, типичный иксперт опеннет, выдает либо противоречия, либо плеоназмы

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:43, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > запускать, удалённо как в Х11, графические приложения Далеко не всем это нужно. Рискну заявить, что это не нужно 99% пользователей. Ради оставшегося процента архитектуру пересматривать не станут. Да даже в самих иксах пресловутая "сетевая прозрачность" изначально делалась не для "удаленного запуска приложений". Да и на практике ей не пользуются: тулкиты как гоняли по сети растр, так и гоняют. Потому что например в иксах убогий шрифтовой движок по сравнению с freetype. Ну и вообще, иксы по подавляющему большинству параметров - привет из убогих 80-ых, дикое легаси, которым вынуждены пользоваться. Я например пользуюсь только потому, что производитель лучших в мире видеокарт пока не очень дружит с вяленым. Как только подружится - тут же сделаю shred -n 9999 -z -f -u /usr/bin/Xorg

3.35 , iPony129412 ( ? ), 15:13, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я например пользуюсь только потому, что производитель лучших в мире видеокарт пока не очень дружит с вяленым. Я не вытерпел. Пришлось AMD взять.

В первый раз. Но это линукс. В принципе тыкал палочкой ML, в Blender рисовал. С этим туго на AMD. Но подумал, а всё равно же не буду заниматься этим, а если вдруг, тогда и подумаю чего. Может и взад Nvidia куплю.

2.16 , Alladin ( ? ), 13:54, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а можно ли в вашем вяленом делать рескалинг и получать более высокое или более низкое разрешение на матрицу? в xorg можно.

3.44 , Skullnet ( ok ), 15:31, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ещё Wayland должен уметь делать так: https://sprocketfox.io/xssfox/2021/12/02/xrandr/

4.61 , Аноним ( 58 ), 16:23, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А еще уметь печатать текст на принтере, без этого никуда

5.65 , Skullnet ( ok ), 16:32, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже сделано, и оно называется cups.

6.67 , Аноним ( 58 ), 16:34, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это не православное решение, оно не зависит от X11 или от Wayland, православное - Xprt

