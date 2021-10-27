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Доступен X.Org Server 21.1

27.10.2021 20:05

Спустя три с половиной года после прошлого значительного выпуска сформирован релиз X.Org Server 21.1. Начиная с представленной ветки введена в строй новая схема нумерации выпусков, позволяющая сразу видеть как давно опубликована та или иная версия. По аналогии с проектом Mesa в первом числе версии отражается год, второе число указывает на порядковый номер значительного выпуска за год, а третье число используется для пометки корректирующих обновлений.

Основные изменения:

  • Обеспечена полноценная поддержка системы сборки Meson. Возможность сборки при помощи autotools пока сохранена, но будет удалена в будущих выпусках.
  • В X-сервере Xvfb (X virtual framebuffer) добавлена поддержка архитектуры 2D-акселерации Glamor, которая использует OpenGL для выполнения всех операций отрисовки. X-сервер Xvfb осуществляет вывод в буфер (эмулирует фреймбуфер при помощи виртуальной памяти) и способен работать на системах без экрана и устройств ввода.
  • В DDX-драйвере modesetting реализована поддержка механизма VRR (Variable Rate Refresh), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр. Драйвер modesetting не привязан к конкретным типам видеочипов и по своей сути напоминает драйвер VESA, но работающий поверх интерфейса KMS, т.е. его можно использовать на любом оборудованием, для которого имеется работающий на уровне ядра драйвер DRM/KMS.
  • Добавлена поддержка системы ввода XInput 2.4, в которой появилась возможность использования управляющих жестов на тачпадах.
  • Удалена реализация режима DMX (Distributed Multihead X), позволявшего при использовании Xinerama объединить несколько X-серверов в один виртуальный экран. Поддержка прекращена в связи с невостребованностью технологии и наличием проблем при использовании OpenGL.
  • Улучшено определение DPI и обеспечено корректное информирование о разрешающей способности дисплея. Изменение может повлиять на отрисовку приложений, в которых применяются собственные механизмы работы с экранами с высокой плотностью пикселей (hi-DPI).
  • DDX-компонент XWayland, обеспечивающий запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland, теперь выпускается в виде отдельного пакета со своим циклом разработки, не привязанным к выпускам сервера X.Org.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server
  4. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
  5. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  6. OpenNews: Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56052-x.org
Ключевые слова: x.org, xserver
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
 
  • 2.3, _hide_ (ok), 20:13, 27/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, всякие не очень далекие люди хотят засунуть в ядро всякую пакость
     
  • 2.11, Рируре (?), 20:23, 27/10/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    ну и как там в 2_210 году, овощи?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.17, X86 (ok), 20:36, 27/10/2021 [ответить]  
    		• +5 +/
    А проще написать 2021 и не выпендриваться. Количество знаков при этом не меняется.
     
  • 1.2, Мохнатый пись (?), 20:13, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Plasma 5.23 на wayland прекрасна. А с последними дровами и nvidia-рабы смогут приобщиться к прекрасному.
     
     
  • 2.6, danonimous (?), 20:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что прекрасного? Она там падает. И нижний элемент классического меню програм залезают под панель. А вокруг меню артефакты вместо тени. График - Intel HD4000.
     
     
  • 3.16, Рируре (?), 20:36, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    короче, чо хотел сказать.
    падает plasma-desktop. ибо на арче установил без оного пакета ее, и получил вид как при падении. установить смог, так оно даже ничего не заподозрило что чегото не хватает.. ждало чего-то
    говорят еще смотреть какойто там hardened_check. правда чтоли это важно так?
    а вообще что за чухня у них с темами? там написано чтото типа они там не при делах, это вообще левые темы. тока вот не понятно, почему эти тему имеют возможность чтото там обваливать? типа это не бэкдор эта другои. гои.
    в гнуме по крайней мере с темами не бывает проблем (шучу, установи tde-gtk и возрадуйся. шучу. еще раз)
     
     
  • 4.30, d (??), 21:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > падает plasma-desktop.

    Рукалицо.

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 22:08, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Вялом. Вялый ещё чуть-чуть почти готов.
     
  • 3.42, Аноним (42), 22:12, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenSUSE Tubleweed, разное железо вплоть до лэптопов, уже не помню сколько стоит и не падает. Может просто не все дистры умеют плазму готовить?
     
  • 2.7, Я (??), 20:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так прекрасна, что видео ни один плеер не играет, некоторые приложение типа тимса не хотят шарить экран, spectacle может захватить скриншот только с того монитора на котором находится.
    Впрочем, это все равно прогресс, еще пару месяцев назад у плазмы окошки и панельки терялись, курсор не анимировался, и еще куча глюков была. Через годик может можно будет полноценно пользоваться.
     
  • 2.25, Ushsh (?), 21:09, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и мейчас на Nvidia работает если что.
     

  • 1.4, danonimous (?), 20:15, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так говорили же, что он не развивается!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:18, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так и есть, этот выпуск - просто набор патчей, которые вяло подкидывали в репозиторий. Или вас не смущает столь малый список изменений за 3.5 года?
     
  • 2.9, пох. (?), 20:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддержка прекращена в связи с невостребованностью [сломанной пять лет назад] технологии

    вот так и развивается.
    И еще давайте из переносимого by design софта доотломаем autotools (а то модные смузиразработчики им пользоваться не умеют же ж, они только впихон). Чтобы ты сперва потрахался переносить на свою платформу ненужно-meson с миллиардом зависимостей от зависимостей, а потом тебе уже никакие иксы и не захочется.

     
     
  • 3.20, Ананимус (?), 20:49, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меня умиляют фоннаты автолулзов, которые никогда не видели его уродливых кишок, не страдали с неправильной версией libtoolize и не дебажили тысячи строк m4-лапши, когда automake в очередной раз облажался и сгенерил невалидный код. Не говоря уже о том что проверки автолулзов на наличие какого-нибудь unsigned char часто занимают больше времени, чем собственно конпеляция проекта.
     
     
  • 4.27, Michael Shigorin (ok), 21:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не поняли, что он написал.  Растолковываю: с автокрапом на не-x86 проблем значительно _меньше_ и чинятся они более вменяемым образом, чем с мезоном, шмяком и прочей хренью, которую писали неосиляторы порой даже документации компилятора (это конкретно про scons, если что).
     
     
  • 5.31, Ананимус (?), 21:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы не поняли, что он написал.  Растолковываю: с автокрапом на не-x86
    > проблем значительно _меньше_ и чинятся они более вменяемым образом, чем с
    > мезоном, шмяком и прочей хренью, которую писали неосиляторы порой даже документации
    > компилятора (это конкретно про scons, если что).

    Опять тайные смыслы инопланетян? Он написал ровно то, что он написал.

     
  • 5.43, пох. (?), 22:14, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, оно скоро и похрен будет. Поскольку не-x86 сведется к linoops aarch64 (а на винде оно и нах не вперлось).
    Для всего остального просто нет и некому написать волшебные kms-драйверы, намертво завязанные с кишками единственноверной системы, единственной еще поддерживаемой иксами.

    Так что можно особо и не переживать, а буде понадобится - начинать портировать не с xorg, а с xfree86 (не смотря на название, переносимость там поломана только в тех самых драйверах, которые все равно не пригодятся).

    Кстати, там, afair, нет autotools, там imake. Просто выполняешь работу автотулз ручками, удобно,чо. Никакой потери времени на страшные ужасные тесты unsigned char.

     
  • 4.41, пох. (?), 22:09, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня умиляют фоннаты автолулзов, которые никогда не видели его уродливых кишок,

    там нечего видеть, просто работает.

    > не страдали с неправильной версией libtoolize

    не страдал. Наверное потому что софт написанный макаками требующими именно самую распоследнюю версию - удалялся без попыток его собирать. Все равно он окажется глючным и неработающим.

    > и не дебажили тысячи строк m4-лапши

    не, не дебажили. И не верю что ты это делало - ты не умеешь.
    Чтобы сгенерить автомейком невалидный код - надо написать невалидный код самому. (вот это верю, ты можешь - ctrl-c/ctrl-v со стековерфлова, прямо из вопроса, некогда читать документацию, япрограммист)

    > Не говоря уже о том что проверки автолулзов на наличие какого-нибудь unsigned char часто
    > занимают больше времени, чем собственно конпеляция проекта.

    а в кэш мы не умеем, ну конечно. И то что эти проверки у вменяемого (каких уже не осталось) разработчика не делаются примерно никогда, потому что перезапуск автомейка не нужен для написания кода обычно низачем - ты тоже не в курсе.

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:16, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Иксы never die!
     
     
  • 2.10, пох. (?), 20:21, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    они умерли в тот день, когда выбросили драйвера видеокарт.

    Т.е. в версии 6.

     

  • 1.13, Шарп (ok), 20:32, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >сформирован релиз X.Org Server 21.1

    Но зачем? Хуанг наконец то выпустил блоб с богомерзким GBM. Машем ручкой иксам. Я уже накатываю двадцать третью плазму.

     
     
  • 2.37, пох. (?), 22:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    microsoft выпустил windows 3.0 еще в 90м году. Не знаю, зачем вы ждали тридцать лет чтобы получить кусок г-на всем хуже, и предназначенный для того же самого. Надо было помахать ручкой юникс-системам и пользоваться вашим любимым десктопом еще тогда.

     

  • 1.23, Nikki Next (?), 21:07, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Wayland готова и юзабельна говорили они
     
  • 1.28, Смузихлёб (?), 21:19, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в каких общераспространенных дистрах иксы ещё используются по умолчанию?
     
     
  • 2.32, Ananimasss (?), 21:35, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Freebsd. Работает, хлеба не просит. Проблем нет.
    4к 8к и тп лично мне не нужны и зачем мне вяленный, если все и так работает, я не знаю.

    Hd 4000 и последние кеды.

     
  • 2.33, Аноним (33), 21:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня во всех. еще не разу не было нужды в вяленом...
     
     
  • 3.44, пох. (?), 22:16, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    современные разработчики уже бегут (педобиржпг) тебе на помощь, расплескивая смузи.
    Как перестанет запускаться что-то посложнее xterm - сразу нужда появится.

    А оно, разумеется, уже скоро.

     
  • 2.35, Аноним (35), 21:51, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Почти во всех»?
     

  • 1.29, mos87 (ok), 21:24, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо Х12
    и название хорошее ;р
     
  • 1.34, anonymous (??), 21:46, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалена реализация режима DMX

    Я удивлён, что оно прожило столько времени

     
     
  • 2.38, пох. (?), 22:01, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто некому было даже удалить неработающий мертвый код. rhbm не за это рабу зарплату-то платила.

     

  • 1.36, Аноним (36), 22:00, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А будет ли новый выпуск? В котором удалят тот самый autotools
     
     
  • 2.39, пох. (?), 22:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно будут. Уж чего чего, а удалить вредный и непонятный "autocrap" не заржавеет.

    Правда, будет ли в новом выпуске хоть одна причина его собирать новым-модным мезоном - это вот очень навряд ли.

     
     
  • 3.45, Аноним (40), 22:18, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КО: Конечно же, будет причина. Ведь, autocrap выпилят, выбора не будет.
     

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