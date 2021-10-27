Доступен X.Org Server 21.1

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:18, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Так и есть, этот выпуск - просто набор патчей, которые вяло подкидывали в репозиторий. Или вас не смущает столь малый список изменений за 3.5 года?

2.9 , пох. ( ? ), 20:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поддержка прекращена в связи с невостребованностью [сломанной пять лет назад] технологии вот так и развивается.

И еще давайте из переносимого by design софта доотломаем autotools (а то модные смузиразработчики им пользоваться не умеют же ж, они только впихон). Чтобы ты сперва потрахался переносить на свою платформу ненужно-meson с миллиардом зависимостей от зависимостей, а потом тебе уже никакие иксы и не захочется. 3.20 , Ананимус ( ? ), 20:49, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Меня умиляют фоннаты автолулзов, которые никогда не видели его уродливых кишок, не страдали с неправильной версией libtoolize и не дебажили тысячи строк m4-лапши, когда automake в очередной раз облажался и сгенерил невалидный код. Не говоря уже о том что проверки автолулзов на наличие какого-нибудь unsigned char часто занимают больше времени, чем собственно конпеляция проекта.

4.27 , Michael Shigorin ( ok ), 21:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не поняли, что он написал. Растолковываю: с автокрапом на не-x86 проблем значительно _меньше_ и чинятся они более вменяемым образом, чем с мезоном, шмяком и прочей хренью, которую писали неосиляторы порой даже документации компилятора (это конкретно про scons, если что).

5.31 , Ананимус ( ? ), 21:26, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы не поняли, что он написал. Растолковываю: с автокрапом на не-x86

> проблем значительно _меньше_ и чинятся они более вменяемым образом, чем с

> мезоном, шмяком и прочей хренью, которую писали неосиляторы порой даже документации

> компилятора (это конкретно про scons, если что). Опять тайные смыслы инопланетян? Он написал ровно то, что он написал.

5.43 , пох. ( ? ), 22:14, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе, оно скоро и похрен будет. Поскольку не-x86 сведется к linoops aarch64 (а на винде оно и нах не вперлось).

Для всего остального просто нет и некому написать волшебные kms-драйверы, намертво завязанные с кишками единственноверной системы, единственной еще поддерживаемой иксами. Так что можно особо и не переживать, а буде понадобится - начинать портировать не с xorg, а с xfree86 (не смотря на название, переносимость там поломана только в тех самых драйверах, которые все равно не пригодятся). Кстати, там, afair, нет autotools, там imake. Просто выполняешь работу автотулз ручками, удобно,чо. Никакой потери времени на страшные ужасные тесты unsigned char. 4.41 , пох. ( ? ), 22:09, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меня умиляют фоннаты автолулзов, которые никогда не видели его уродливых кишок, там нечего видеть, просто работает. > не страдали с неправильной версией libtoolize не страдал. Наверное потому что софт написанный макаками требующими именно самую распоследнюю версию - удалялся без попыток его собирать. Все равно он окажется глючным и неработающим. > и не дебажили тысячи строк m4-лапши не, не дебажили. И не верю что ты это делало - ты не умеешь.

Чтобы сгенерить автомейком невалидный код - надо написать невалидный код самому. (вот это верю, ты можешь - ctrl-c/ctrl-v со стековерфлова, прямо из вопроса, некогда читать документацию, япрограммист) > Не говоря уже о том что проверки автолулзов на наличие какого-нибудь unsigned char часто

> занимают больше времени, чем собственно конпеляция проекта. а в кэш мы не умеем, ну конечно. И то что эти проверки у вменяемого (каких уже не осталось) разработчика не делаются примерно никогда, потому что перезапуск автомейка не нужен для написания кода обычно низачем - ты тоже не в курсе.