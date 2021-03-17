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Выпуск XWayland 21.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

17.03.2021 22:59

Доступен выпуск XWayland 21.1.0, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. Компонент развивается в составе основной кодовой базы X.Org и ранее выпускался вместе с сервером X.Org, но из-за стагнации X.Org Server и неопределённости с выпуском 1.21 в условиях продолжения активного развития XWayland решено выделить XWayland и опубликовать накопившиеся изменения в форме отдельного пакета.

Основные изменения по сравнению с состоянием XWayland из состава X.Org Server 1.20.10:

  • В реализации XVideo обеспечена поддержка формата NV12.
  • Добавлена возможность ускорения дополнительных форматов расширений RENDER при помощи архитектуры 2D-акселерации Glamor, которая использует OpenGL для ускорения 2D-операций.
  • GLX-провайдер переведён на использование EGL вместо swrast_dri.so от проекта Mesa.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола wp_viewport для увеличения масштаба полноэкранных приложений.
  • Обеспечено чередование нескольких буферов для всех поверхностей Wayland.
  • Для создания буферов, совместно используемых с композитным сервером Wayland при отключении ускорения на базе Glamor, задействован вызов memfd_create.
  • Улучшена поддержка клиентов, использующих относительное движение мыши и захват клавиатуры.
  • Добавлены опции командной строки "-listenfd", "-version" и "-verbose".
  • Инструментарий для сборки ограничен поддержкой сборочной системы meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: XWayland интегрирован в основную кодовую базу X.Org
  3. OpenNews: Представлен XWayland, компонент для запуска X.Org Server поверх Wayland
  4. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  5. OpenNews: Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server
  6. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54778-xwayland
Ключевые слова: xwayland, wayland
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  • 1.1, Дон Ягон (ok), 23:18, 17/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересный новояз, конечно. Xorg, значит, стагнирует. А wayland и экосистема вокруг него, которые пока не умеют всего того, что умеют иксы - они что делают? Развиваются? До уровня стагнирующего xorg?

    Впрочем что это я, опять неудобные вопросы какие-то задаю.

     
     
  • 2.4, Ivan_83 (ok), 23:30, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как бы да и как бы нет.

    Авторы вейланда - это те же кто пилит хорг.
    Причины они озвучили: архитектура хорга достигла своего предела и там стало невозможно ни развитие ни поддержка.

    Вам было бы легче, если бы это назвали xorg.ng или xorg 100500?

    Никто не спорит, что там ещё не все фичи хорга есть, но и плюшки там уже есть которых в хорге не будет, а вот хорговские плюшки периодически появляются.
    Те вопрос времени когда вейланд превзойдёт хорг во всём.
    Для меня не проблема если это наступит даже через 5 лет.


    Лично я ещё не смигрировал на вейланд, но планирую.
    У меня есть системы где только коди крутится - вот они будут первыми.
    Вероятно и на десктопе я бы уже мог использовать вейланд вместо хорга, но мне не сильно хочется в это вникать :)

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:34, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но и плюшки там уже есть которых в хорге не будет

    - А что, если в хорг добавить плюшки?
    ...
    - Да ну на, лучше всё поломаем!

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:39, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нередки случаи, когда начать писать другой продукт с нуля обойдётся дешевле допиливания имеющегося продукта. Подозреваю, случай X.Org и Wayland именно такой.
     

  • 1.2, acroobar (?), 23:23, 17/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    А XWayland без вайленда работает?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 23:34, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неа
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:24, 17/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    В чём проблема использовать иксы? пользуюсь и не жалуюсь
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:36, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у писателей вяленого (_O_) чешется.
     
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