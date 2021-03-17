Выпуск XWayland 21.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

Как бы да и как бы нет. Авторы вейланда - это те же кто пилит хорг.

Причины они озвучили: архитектура хорга достигла своего предела и там стало невозможно ни развитие ни поддержка. Вам было бы легче, если бы это назвали xorg.ng или xorg 100500? Никто не спорит, что там ещё не все фичи хорга есть, но и плюшки там уже есть которых в хорге не будет, а вот хорговские плюшки периодически появляются.

Те вопрос времени когда вейланд превзойдёт хорг во всём.

Для меня не проблема если это наступит даже через 5 лет.

Лично я ещё не смигрировал на вейланд, но планирую.

У меня есть системы где только коди крутится - вот они будут первыми.

Вероятно и на десктопе я бы уже мог использовать вейланд вместо хорга, но мне не сильно хочется в это вникать :)

